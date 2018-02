Pouliční fotografie není pro každého. Fotit lidi nablízko vyžaduje určitý typ odvahy, nevšedního postřehu a trpělivosti, který ne každý fotograf v sobě má. Například fenomenální pouliční fotografka Vivian Maierová sice všechny tyto vlastnosti měla, přesto ráda používala téměř celý svůj život dvouokou zrcadlovku, do které se kouká kolmo k zemi a snímaný objekt si tak vůbec nemusí všimnout, že jej někdo má v hledáčku.

Geniální pouliční fotografka Pokud jste na dílo Vivian Maierové ještě nenarazili, prohlédněte si ho na oficiálních stránkách zde. Celý její život je dodnes zčásti zahalen tajemstvím a její fotografie se na veřejnost poprvé dostaly až v roce 2007. Náhodou.

Výklopné displeje dnešních digitálních fotoaparátů nabízejí možnost podobného přístupu. Novinka od Panasonicu s označením Lumix GX9 navíc přináší i o 80 stupňů otočný elektronický hledáček (rozlišení 2,76 Mpix), který lze pro nenápadné fotografování využít například v ostrém slunci, kdy by na displeji šly potřebné detaily obtížně rozeznat.

Snímač Digital Live MOS má rozlišení 20,3 MPix. Postrádá antialiasingový filtr, což znamená ostřejší kresbu detailů a také plynulejší tonální přechody mezi jasy a stíny. K přístroji lze použít řadu objektivů systému Panasonic Micro 4/3.

Nejen pro streetovou fotografii je klíčové rychlé zaostření snímku. Lumix využívá ostření metodou porovnávání kontrastu (technologie Depth From Defocus - DFD). Informaci o vzdálenosti snímaného předmětu si objektiv s tělem přístroje vymění až 240krát za sekundu. Díky tomu dokáže snímat v sekvenci až 9 fotek za sekundu (při zapnutém jednorázovém ostření) a zaostření netrvá déle než 0,07 sekundy. Výhodou je i tichá elektromagnetická závěrka.

Panasonic Lumix GX9

Pětiosý stabilizátor Dual I.S. má v sobě stabilizační systémy B.I.S. (Body Image Stabilizer, pohyb v pěti osách) a O.I.S. (Optical Image Stabilizer, pohyb ve dvou osách). Brání tak rozostření obrazu vlivem výrazného chvění, a lze tak fotografovat s časem až o 4 EV delším než bez stabilizátoru.

Lumix GX9 lze s okolím propojit přes Bluetooth 4.2 (BLE - Bluetooth Low Energy) a wi-fi. Do mobilu nebo tabletu stačí nainstalovat aplikaci Panasonic Image App a přístroj můžete ovládat i na dálku. Bezdrátově lze stahovat i snímky.

Druhou fotografickou novinkou pro rok 2018 je cestovatelský kompakt Lumix TZ200. Se zoomem o rozsahu 24 - 360, jednopalcovým snímacím čipem MOS s rozlišením 20 Mpix se tento přístroj nejen může směle postavit i těm nejlepším fotomobilům, ale naopak nabídnout mnohem víc možností.

Panasonic Lumix TZ200

Asi nejlákavějším parametrem tohoto přístroje je právě rozsah zoomu. Vyzkoušeli jsme krátce jeho možnosti. Nejvíce se nám líbila širokoúhlost objektivu. Ohnisko 24 mm s možností zaclonění na f3,3 je vynikající. Velmi dobře přístroj pracuje také v režimu makro fotografie, kdy je možné zaostřit objekt už na pouhé tři centimetry.

Rozsah clonového čísla objektivu se pohybuje od f3,3 do 6,4. Přitom při ohnisku 125 mm už můžete použít jako nejnižší pouze f4,3 a při 150 mm je to už jen f5.7. Světelnost objektivu tedy se zazooováním poměrně rychle klesá (což je logické). Díky pětiosému stabilizátoru HYBRID O.I.S.+ (Optical Image Stabilizer Plus) by to však nemusel být teoreticky až takový problém.

Elektronický hledáček má rozlišení 2,33 MPix a velmi slušný poměr zobrazení 1,45x / 0,53x (ekvivalent klasického fotoaparátu). Dotykový displej na zadní straně s úhlopříčkou 7,6 centimetru má rozlišení 1,24 MPix.

Lumix umí samozřejmě i natáčet videa v rozlišení 4K (3840x2160) rychlostí 30p / 25p (50Hz) či 30p (60Hz) nebo 24p ve formátu MP4. Funkce 4K PHOTO navíc umožňuje ukládat jednotlivá okénka z videozáznamu natočeného rychlostí 30 fps coby samostatné snímky v rozlišení 8 MPix.

Blu-ray, samozřejmě ve 4K

Vlajkovou lodí mezi Blu-ray přehrávači značky Panasonic je 4K model DP-UB9000 (výstup 4K 60p/50p/4:4:4). Samozřejmostí je podpora nového systému dynamického zpracování obrazu HDR10+, které Panasonic vyvinul společně s konkurencí a poskytuje ho jako otevřený formát volně k použití i ostatním - více v článku o nových televizorech Panasonic.

Panasonic 4K Blu-ray přehrávač DP-UB9000

Na high-endový vrchol řadí přehrávač několik faktorů ovlivňujících kvalitu výsledného obrazu a zvuku. Výrobce si dal záležet na kvalitní napájecí části, které má oddělené sekce pro analogovou a digitální část.

Analogové cesty jsou nadále rozděleny na stereo výstup a výstup 7.1. Ke stabilizaci napětí a potlačení šumu slouží i špičkové elektrolytické kondenzátory v analogových cestách.

O výsledný obraz 4K videa s výstupem přes dva HDMI porty se stará procesor HCX (Hollywood Cinema Experience), kromě HDR10+ zvládne přehrávač i formát Dolby Vision. Přehraje i 3D Blu-ray disky a v příští aktualizaci firmwaru dostane i podporu THX. Taktéž by měla v budoucnu dorazit i kompatibilita se 4K videoslužbami (VOD). Přehrávač si umí pro obsah samozřejmě sáhnout i na síťové disky nebo přes USB připojený externí disk.

DAB rádio a Bluetooth reprobedýnka v jednom

Rozhlas patří i dnes stále k nejrychlejším a nejpohodlnějším způsobům získávání informací. S probíhající digitalizací se jeho možnosti mohou teoreticky (u nás i dobré myšlenky končívají špatnou realizací) ještě rozšířit. Kromě internetového šíření se nabízí hlavně norma DAB (Digital Audio Broadcasting). Rozhlasový DAB+/FM (s RDS) přijímač RF-D100BT vychází z tradičního designu a kombinace hliník - dřevo z něj dělá doslova ozdobu.

Panasonic DAB radio RF-D100BT

Dva širokopásmové reproduktory o velikosti 6,4 centimteru, dvoukanálový zesilovač o výkonu 10 W společně se skříní právě z tvrdého dřeva pak poskytují velmi solidní zvukový projev včetně hlubokých tónů.

Rádio je napájeno ze sítě, ale v prodeji by měla být i verze s integrovanou baterií.

Kromě DAB/DAB+ a FM rozhlasu lze přístroj použít i jako velmi výkonnou Bluetooth reprosoustavu. Nechybí ani drátový vstup (AUX) pro další externí zdroje zvuku. Cena by se podle předběžných informací měla pohybovat pod hranicí čtyř tisíc korun.

Chleba s kůrkou

Z bílé techniky, kterou letos Panasonic uvede na trh, nás nejvíce zaujala nová pekárna na chleba. Podrobnější informace o ní ještě nebyly zveřejněny, ale chléb v ní upečený jsme měli již možnost ochutnat. A pravda je taková, že opravdu chutnal jako chleba a nikoliv jako nadýchaná buchta nebo lepší toastový chléb.

Panasonic pekárna na chleba

Panasonic se chlubí novým systémem, který „vypeče“ skutečně tlustou a křupavou kůrku, což podle ochutnaných vzorků můžeme potvrdit. Estetickému dojmu pak přidává i klasický oválný tvar pečiva, zatímco většina dosavadních domácích trub peče chleba v hranatých formách.