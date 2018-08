Dotykový displej místo klávesnice: Apple si patentoval hrbolaté řešení

Smartphony slavné značky BlackBerry měly v minulosti jeden zcela jasný rys - QWERTY klávesnici. Teď mezi nimi zbyl jediný model, který se jí drží.

Nahradit hardwarovou klávesnici dotykovým displejem, to není na první pohled žádná novinka. Tento vývoj jsme mohli sledovat u mobilních telefonů. Ještě před dvanácti lety se mohlo zdát, že datlování na fyzické klávesnici typu BlackBerry bude vždy pohodlnější a rychlejší, než matlání prsty po dotykovém displeji. Trh však rozhodl jinak a dnes jsou ve světě mobilních telefonů hardwarové QWERTY klávesnice naprostou raritou.

Firma Apple, která iPhonem výrazně přispěla k rozšíření dotykových displejů a psaní prstem, možná chystá podobnou revoluci i v oblasti přenosných počítačů.

Místo klávesnice a touchpadu notebooku dotykový displej

O něco podobného už se v posledním desetiletí pokusilo několik výrobců, včetně těch velkých, jakými jsou Acer, Toshiba nebo Lenovo. Žádný z těchto strojů však nezaznamenal masivní úspěch. Mohl by tedy uspět nápad Applu, či spíše série nápadů, kterou si nyní firma nechala patentovat?

Asus Dual Panel Concept, 2009 Acer Iconia, 2010

Toshiba Libretto, 2010 Lenovo Yoga Book, 2016

Apple v patentové přihlášce popisuje několik známých prvků. Třeba to, že dotykový displej nahrazující klávesnici by mohl pro každou aplikaci ukazovat její jiné rozložení, podle toho, co se pro daný program hodí.

Jiná klávesnice pro psaní, jiná pro hraní...

Kromě toho samozřejmě Apple slibuje zajímavá gesta. V podstatě si můžete představit klávesnici, jako ji znáte z tabletu, včetně automatických oprav, gest, zoomování, „svajpování“. Gesta by fungovala na povrchu celé plochy spodní části notebooku.

Ilustrace z patentu Apple číslo 20180218859

Hlavní zbraní by měla být haptická odezva. Ta by se měla postarat o iluzi psaní na hardwarové klávesnici, což je něco, co zatím žádný výrobce nedokázal.

Haptická odezva může být zajištěna elektronicky, mechanicky nebo kombinací

Z patentové přihlášky samozřejmě není jisté, zda v tomto případě Apple patentuje něco, co už v praxi umí, nebo si patentuje spíše nápad, který ještě není podpořen funkčním prototypem. Apple totiž v USA nemusí podpořit přihlášku funkčním výrobkem.

Pro každého něco?

Pro ty, kterým by haptická odezva nestačila, by sloužila „nasazovací“ klávesnice, kterou by bylo možné položit na základnu notebooku. Jinak by mohla zůstat například srolovaná v brašně. A konečně zde Apple představil i nápad, jak celou mechanickou klávesnici „zabalit“ do fólie a chránit ji před vodou a znečištěním, aniž by to narušilo její použitelnost.

Podaná patentová přihláška samozřejmě nemusí znamenat, že Apple na takovémto notebooku skutečně pracuje, o to méně pak, že se takový produkt dostane do prodeje. Ukazuje však na trend, který jsme mohli sledovat u mobilních telefonů, tedy odchod od mechanických částí směrem k nepohyblivým.

U mobilních telefonů jsme dlouho nevěřili, že by dotekové displeje mohly hardwarovou klávesnici porazit. I v době, kdy nastoupily chytré softwarové klávesnice typu Swype nebo SwiftKey, jsme stále předpokládali, že jistotu hardwarových tlačítek nic nenahradí. U notebooků si to dnes myslíme taky. Uvidíme, jestli nás Apple i tentokrát překvapí.