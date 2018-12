Poslechněte si vítr na Marsu. Je to první nahrávka zvuku z této planety

Hudba z Marsu. I tak by se dal nazvat jeden z prvních počinů nové sondy, která minulý týden poslala na Zemi zvukovou nahrávku z Marsu. Na jejím začátku sice není nic slyšet, pokud nemáte basový reproduktor. Když technici posunou zvuk o dvě oktávy, již mohou zvuk slyšet i majitelé přenosných zařízení se středovými a výškovými reproduktory.

Zvuk podle NASA pochází z toho, jak se vítr opírá do sondy a jejích solárních panelů na okraji planiny Elysium. Ta má hladký povrch s minimem kamení.

O zachycení zvukových vibrací se v tomto případě postarala seismická sonda, která má měřit otřesy marsovské kůry. V druhé části nahrávky se zapojuje do „poslechu“ barometr. Jeho záznamy zase musely být stonásobně zrychleny, aby se zvýšila frekvence.

Sonda InSight na Marsu přistála 27. listopadu, sedm hodin po dosednutí rozevřela solární panely a začala svou práci. Přistání jsme sledovali v článku „Úspěch! Sonda InSight přistála na Marsu. Fotí a roztáhla solární panely“.

InSight na Marsu podle ilustrátora. Vlevo komplex seismometrů, vpravo tepelný senzor v hloubce pěti metrů.

Na rozdíl od předchozích sond není laboratoř Insight (Interior Exploration using Seismic investigations, Geodesy and Heat Transfer) určena k pohybu po povrchu, ale zůstane tam, kde přistála. Bude zkoumat nitro planety. K tomu má soubor tří citlivých seismometrů, které budou položeny na povrch planety, a detektor pro měření tepelného toku z nitra Marsu, jenž se zavrtá pět metrů do hloubky.