Fascinující paradox: český kutil vyrábí funkční parní stroje ze skla

Oheň a voda jsou tradičními pomocníky sklářů. Oheň pomáhá sklo tavit a tvarovat, voda pak chladit. Pan Michal Zahradník, vyučený sklář, ale tyto dva živly zapojil zcela nečekaně. „Od dětství mě fascinovaly parní stroje. Spojit dva živly, které se nesnášejí, a využít je k usnadnění lidské práce byla geniální myšlenka!“ řekl v rozhovoru pro Technet.cz. Potkat se s ním budete moci už v sobotu nebo v neděli na Maker Faire 2018 v Praze na výstavišti.

A protože jako „sklář osmé generace“ (ukázal i rodokmen) umí Michal Zahradník obdivuhodně pracovat se sklem, začal hledat způsob, jak vyrobit funkční, pohyblivý parní stroj právě z tohoto křehkého materiálu.

Detailní pohled na jednoválcový parní stroj ze skla

Vlastní diamantové nástroje

Kdyby měl někdo podobně šílený nápad dnes, nejspíš povedou jeho kroky na vyhledávač, aby zjistil, jestli to už někoho na světě náhodou nenapadlo. V roce 1991 byl internet ještě v plenkách, a tak byl pan Zahradník odkázán na sebe a na svou dovednost a vynalézavost.

Parní stroj obsahuje celou řadu součástek. Válce, hřídele, ložiska, šoupata, setrvačníky, ucpávky i výfuky. Pro přesné obrábění a broušení skla potřeboval pan Zahradník na míru vytvořené diamantové nástroje. „V 90. letech jsem se proto naučil výrobu diamantových nástrojů. Sehnal jsem si niklovou lázeň, niklovou elektrodu, zdroj proudu a pak jsem si studoval, jak se to dělá,“ vzpomíná český sklář.

Výroba složitějšího stroje vyžaduje velkou preciznost a trpělivost. Zvláště když je ze skla

Výroba součástek ze skla vyžaduje ohromnou trpělivost. Na svém webu vzpomíná Zahradník na napínavé začátky: „Brousím hlavní diferenciálové kolo. Počet zubů 57. U pětapadesátého zubu se mě zmocňuje euforie, přitlačím trochu víc a… cink. Zub je v… No vlastně je tam celé kolo, všechna práce, protože to se nedá opravit, to musíte vyrobit celé znova.“

Každá taková nehoda znamená i několik hodin ztráty. „Nejjednodušší parostroj potřebuje čistých 40 hodin práce, ale vzhledem k temperačním cyklům musím počítat nejméně tři dny,“ svěřil se nám sklář a konstruktér v jedné osobě. „Ale v praxi to tak dělat moc nejde. V praxi si uděláte přípravu na 20 pístů, 20 šoupat, 20 setrvačníků a postupně, jak je vybrušujete, vyvrtáváte a frézujete, tak jich část popraská a nakonec vám zbude nějakých sedm kompletních sad a ty pak můžete kompletovat.“

„Zejména u těch šoupat je značná úmrtnost. Tam se pohybujete na samé hranici mechanické pevnosti materiálu,“ dodává Zahradník. Celý cyklus výroby je náročný především časově. „Temperační cyklus trvá 6 hodin. Když to vystydne, upne se to do stroje a obrousí na přesný vnější průměr. Pak se to upne jinak a pomocí dělicího kotouče se začnou brousit zuby znova. A hlavně klid, nic neuspěchat a čím víc těch zubů je, tím pomaleji najíždět do záběru.“

Kdo nezažil, nepochopí...

Český sklář a kutil Michal Zahradník

V 90. letech byl pan Zahradník možná jediný na světě. Dnes už se na YouTube sem tam najdou i další kutilové, kteří sestavují skleněné parní stroje. Michael Zahradník má ale náskok z hlediska know-how. Svoje „mašinky“ už totiž vyrábí skoro třicet let.

„Proč jsem parní stroje ze skla začal vyrábět? Protože jsem chtěl sám sobě dokázat, že to dovedu,“ vysvětluje pan Zahradník svou kutilskou motivaci. „Pro vlastní pocit uspokojení. Mít představu, navrhnout postup, vyrobit přípravky, realizovat, zjistit, že tudy cesta nevede, zkoušet znova a nakonec ten pocit, že se dílo daří. Kdo nezažil, nepochopí.“

Kreativní festival Maker Faire poprvé v Praze Michal Zahradník je jedním ze 180 tvůrců, kteří budou vystavovat na Maker Faire v sobotu a v neděli, 23. - 24. června, na Výstavišti Praha „Na výstavu s sebou vezmu průřez ze svého díla,“ prozradil sklář. Přinese několik funkčních parních strojů, od jednoválcového až po čtyřválec. Více o festivalu a jeho organizátorech v našem článku o Maker Faire.

A k čemu takový parní stroj ze skla vlastně je? Na naši tak trochu necitlivou otázku odpověděl Michal Zahradník s humorem. „K ničemu. Sníst se to nedá, vypít taky ne. Ale na rozdíl od politiků to lidem neškodí.“ Rozhodně se však nedá říct, že by skleněný parní stroj nebyl užitečný. Když pomineme jeho uměleckou hodnotu, tak slouží také jako perfektně názorná výuková pomůcka.

Čtyřválcový řadový motor ze skla (video: www.sklozam.cz)

Ostatně pan Zahradník cestuje se svými unikátními křehkými výtvory nejen po světových výstavách, ale i po českých školách. „Ukazuji dětem, jak sklo funguje. Aby si třeba udělaly představu o tom, že sklo pruží. A nechám jim obvykle vyfouknout kuličku ze skla. Ta kulička, když se do ní foukne, píská. Ale to učitelkám raději předem neříkám,“ směje se Zahradník.

Nejvíce jej prý potěší, když jeho práci ocení někdo z oboru: „Od laika uznalá reakce potěší také, ale když vám napíšou skláři ze světa, že jste dobrej, tak vaše ješitnost slaví.“