Rasisté testují své geny. Často se dozvědí, že nejsou až tak „čistí“

“Tak tady mám vaše genetické výsledky. 86 % vaší linie pochází z Evropy. A 14 % linie pochází ze subsaharské Afriky!“ Taková informace by mohla zaskočit každého, kdo o svých afrických kořenech do té doby nic netušil.

Ale pokud jste svou kariéru založili na hlásání nadřazenosti své „bílé“ rasy, organizujete komunitu podobně smýšlejících a zakládáte „enklávu jen pro bílé“, pak je vaše situace trochu komplikovanější. Zvláště když se novinku o svých afrických předcích dozvíte v živém vysílání. Právě v takové situaci se ocitl kanadsko-americký publicista Paul Craig Cobb, známý svými výzvami „ke svaté rasové válce“.

„Počkejte, počkejte,“ nutí se Cobb do úsměvu. „Tomu se říká statistický šum!“ Ale smějící se Trisha Goddardová, černošská moderátorka z Británie, která mu právě tento nečekaný výsledek DNA testu sdělila, už mu nabízí černošský pozdrav: „Máte v sobě trochu té černé krve, drahoušku!“ Cobb uhýbá rukou i očima.

Testování „čistoty DNA“ je mezi rasisty populární

Kdo je „rasista“? Většina lidí má do určité míry nějaké předsudky vůči skupinám i jedincům, které se týkají entického či národního původu člověka. Některé tyto předsudky jsou vědomé, jiné neuvědomované, některé vycházejí z přímé a zprostředkované zkušenosti, jiné jsou přejaté, kulturně podmíněné nebo důsledkem kognitivních iluzí (např. důsledek expozice a zvyku). I z toho důvodu je slovo „rasista“ často nadužíváno a zneužíváno. V tomto článku ale označení „rasista“ používáme v tom nejužším slova smyslu. Označujeme tak jedince, kteří se za rasisty označují sami, obvykle v tom smyslu, že věří v nadřazenost „bílé rasy“ (v angličtině se používá termín „white supremacist“). Uvozovkami pak v tomto článku označujeme přímé citace z výroků i obecné termíny používané těmito „rasisty“.

Cobbův zážitek, který televize odvysílala v roce 2013, je netradiční svou bezprostředností. Rozhodně ale není unikátní. Testování vlastní DNA za účelem „potvrzení čistého rasového původu“ je mezi těmi, kdo vyznávají „nadřazenost bílé rasy“, dlouhodobě populární. Z jejich pohledu jde o logický krok: pokud je „rasová čistota“ žádoucí, dává přece smysl si ji nechat změřit. Stačí poslat vzorek svých slin některé z laboratoří, které tuto službu za několik tisíc korun poskytují.

Například na rasisticko-nacionalistickém diskusním fóru Stormfront (založen v roce 1996) existují desítky diskusí, ve kterých členové prezentují výsledky svých genetických testů.

Někteří z nich dostanou poštou přesně to, co chtěli: potvrzení, černé na bílém, o tom, že mají evropské předky (z různých důvodů prý preferují severské země).

Testy DNA a „pravá bílá“

Ale jen menšina rasistů je se svými genetickými testy spokojena. Podobně, jako se to v živém vysílání stalo Cobbovi, je většina z nich zaskočena „příliš pestrým“ výsledkem. Někteří z nich i přesto tento „nežádoucí“ výsledek sdílí na fóru s ostatními, podobně smýšlejícími rasisty. „Co s tím můžu dělat?“ ptají se.

A právě na tento pozoruhodný moment, který ve vláknech diskusního fóra radikálního serveru Stormfront, v různých obměnách a s různými výsledky opakoval vícekrát, se zaměřili ve svém výzkumu Aaron Panofsky a Joan Donovanová z Institutu pro společnost a genetiku na kalifornské univerzitě UCLA.

„Genetické testy určené k odhalení vlastního rodokmene (v originále Genetic Ancestry Test, dále jen GAT, pozn. red.) jsou populárním způsobem, jak poodhalit své historické vazby na různé oblasti, etnické skupiny... Ale někdy toto sebepoznání přináší nemalá rizika,“ píší sociologové ve své práci, jejíž předtisková verze je dostupná na webu. (Shodou okolností své výsledky prezentovali na konferenci jen dva dny po událostech v Charlottesville, spojených právě s neonacistickými hnutími. Právě toto načasování způsobilo, že se výzkum dostal do hledáčku masových médií ještě před tím, než byl otisknut v recenzovaném časopise.)

„Členové v diskusích řeší, kdo je ještě bílý a kdo už ne, případně kdo je přípustným sexuálním partnerem.“

„Genetické testy (GAT) představují pro komunitu bílých nacionalistů dilema. Na jednu stranu zde mohou najít způsob, jak jasně definovat a ohraničit svou ‚pravou bílou rasu‘. Někteří diskutující na fórech Stormfront se baví o tom, kdo je ještě bílý a kdo je přípustným sexuálním partnerem - genetické testy by jim na to mohly odpovědět,“ shrnují autoři problematiku. Na druhou stranu to byly právě genetické testy, které přispěly k potvrzení, že lidé z celého světa sdílí stejné předky. „To jde do značné míry proti myšlenkám ‚bílé hrdosti‘, které vyznávají členové těchto diskusních skupin,“ podotýkají vědci.

Donovanová a Panofsky z fóra na Stormfront, které obsahuje přes 12 milionů příspěvků od více než 300 tisíc členů, vybrali na základě klíčových slov (DNA test, 23andme, haplotyp apod.) sedmdesát vláken, ve kterých členové sdíleli výsledky svých genetických testů: „V 639 příspěvcích členové popisovali svůj rodokmen, z toho ve 153 případech citovali výsledky komerčně dostupných genetických testů.“

Jak se rasisté vyrovnávají se svou vlastní DNA

Přibližně třetina (53 ze 153) těch, kteří své výsledky GAT zveřejnili, si testy DNA pochvalovali. Dozvěděli se totiž přesně to, co chtěli slyšet: „Použil jsem (firmu nabízející analýzu DNA, pozn.red.) 23andme. Vyšlo mi, že jsem 100% Evropan. Většinou Ir a Brit s trochou Skandinávie. V podstatě jsem to čekal, ale je dobré mít to potvrzené,“ liboval si třeba v roce 2016 jeden z diskutujících (práce uvádí i přezdívky, my je zde uvádět nebudeme, pozn. red.). Další diskutující je příjemně překvapen, že je „setsakra čistokrevný“ (pretty damn pure blood).

Vědci si všímají především toho, že „stoprocentní“ test vítají diskutující s neskrývanou hrdostí: „Celkově lze říci, že genetické testy není potřeba zpochybňovat, pokud jsou posly dobrých zpráv. Ale pokud nesou zprávy špatné, je to úplně jinak.“

Většinou (100 ze 153 případů) totiž výsledky, které členové na fóru prezentují, nejsou „stoprocentně čisté“. Pisatel se pak často ptá komunity, jak má s takovou zprávou naložit. Vědci identifikovali několik nejčastějších typů odpovědí:

Odmítnutí testu na základě informací od příbuzných - častou odpovědí je nedůvěra vůči genetickým testům: „Radím nedůvěřovat genetickým testům a místo toho věřit tomu, co víte od prarodičů,“ uklidňuje jedna přispěvatelka. „Tyto laboratoře jsou dost liberální a dávají si pozor, aby každému přidali trochu té ne-bílé DNA (však víme, kdo tyto firmy vlastní).“

- častou odpovědí je nedůvěra vůči genetickým testům: „Radím nedůvěřovat genetickým testům a místo toho věřit tomu, co víte od prarodičů,“ uklidňuje jedna přispěvatelka. „Tyto laboratoře jsou dost liberální a dávají si pozor, aby každému přidali trochu té ne-bílé DNA (však víme, kdo tyto firmy vlastní).“ Odmítnutí testu na základě vzhledu - další častou útěšnou reakcí pro přispěvatele, kteří zjistili, že nemají jenom evropské předky, je tzv. zrcadlový test: „Když se podíváš do zrcadla, vidíš Žida? Pokud ne, jsi v pohodě,“ radí uživatelka. Dokonce existují fóra, kde ostatní uživatelé nabízejí, že tento zrcadlový test - analýzu genetiky na základě vzhledu tváře - provedou na počkání.

- další častou útěšnou reakcí pro přispěvatele, kteří zjistili, že nemají jenom evropské předky, je tzv. zrcadlový test: „Když se podíváš do zrcadla, vidíš Žida? Pokud ne, jsi v pohodě,“ radí uživatelka. Dokonce existují fóra, kde ostatní uživatelé nabízejí, že tento zrcadlový test - analýzu genetiky na základě vzhledu tváře - provedou na počkání. Je to všechno židovské spiknutí - nezřídkakdy je jako důvod uváděna konspirace: „23andme je pod vedením Židů, a nepřekvapilo by mne, kdyby další firmy také. Je totiž možné vytvořit virus, který napadá jen bělochy. Myslím, že 23andme je tajný projekt, jak získat DNA, aby mohli Židé vyvinout biologické zbraně,“ píše jeden z přispěvatelů v roce 2016.

- nezřídkakdy je jako důvod uváděna konspirace: „23andme je pod vedením Židů, a nepřekvapilo by mne, kdyby další firmy také. Je totiž možné vytvořit virus, který napadá jen bělochy. Myslím, že 23andme je tajný projekt, jak získat DNA, aby mohli Židé vyvinout biologické zbraně,“ píše jeden z přispěvatelů v roce 2016. Je to všechno multi-kulti spiknutí - jiný způsob, jak nežádoucí výsledek zavrhnout, je označit tyto testy za spiknutí liberálů: „Každý Američan tam má nějakou desetinu procenta ne-bílého odpadu. Firmy jako 23andme chtějí propagovat multikulturalismus a vnucovat bělochům, že mají smíšenou rasu.“

- jiný způsob, jak nežádoucí výsledek zavrhnout, je označit tyto testy za spiknutí liberálů: „Každý Američan tam má nějakou desetinu procenta ne-bílého odpadu. Firmy jako 23andme chtějí propagovat multikulturalismus a vnucovat bělochům, že mají smíšenou rasu.“ Není to až tak špatná zpráva - další odpovědi spočívají v jiné interpretaci výsledků DNA. Procenta neevropské DNA svádějí na statistickou odchylku, nepřesnost v měření.

- další odpovědi spočívají v jiné interpretaci výsledků DNA. Procenta neevropské DNA svádějí na statistickou odchylku, nepřesnost v měření. Jsou to vlastně kořeny bílé civilizace - celkem ojedinělé je obhajování neevropských předků skrze historickou přednášku. Diskutující, který zjistil, že má v genech „11 % persko-turecké minulosti“, dostal uklidňující odpověď: „To jsou velmi staré kmeny bílého genetického materiálu, které jsou jen zvláštně identifikovány. Nezapomeňte, že Perská říše byla bílá, než tam přišli Semité.“

Co dělat, když je prababička z Afriky?

Ne každý, kdo na rasistickém fóru sdílí svůj „ne 100% evropský“ genetický původ, se ale setká s takto chápavými reakcemi. Muž, který o sobě prozradil, že mu v testu vyšlo „58 % Evropané, 29 % američtí Indiáni, 13 % Blízký východ,“ už zřejmě překročil nějakou hranici. Citace z reakcí: „vypadá to, že už brzy nebudeš členem“, „je to tvoje chyba, že tví předci byli tupí a ***ali zrádce rasy, nerozčiluj se na nás jen proto, že jsi stupidní a špinavý pes“ nebo „jdi trolit někam jinam, určitě je někde stránka La Raza (“rasa“ španělsky, pozn. red.), tam ti bude mezi tvými míšeneckými bratránky dobře“.

Negativní odpovědi členů rasistického fóra na neevropské výsledky genetických testů: zabij se nebo se aspoň nerozmnožuj.

Jiný diskutující si je vědom toho, že jeho test nevyšel tak, jak by si komunita představovala: „Ahoj, dneska jsem dostal výsledky svého DNA testu a jsem na 61 % evropského původu. Na svou bílou rasu a evropské kořeny jsem velmi hrdý. Vím, že řada z vás je ‚bělejší‘, než já, ale to je mi jedno, náš cíl je stejný. Udělám vše, co je možné, abych ochránil naši bílou rasu, naše evropské kořeny a naše bílé rodiny,“ napsal na silvestra 2015 jeden z členů. Hned na Nový rok ale dostal zdrcující odpověď: „Přichystal jsem ti drink. Je to z 61 % čistá voda. Zbytek je kyanid draselný. Předpokládám, že nebudeš mít problém jej vypít. Kyanid není voda, a ty nejsi bílý!“ Jiní členové fóra jsou o něco shovívavější, ale s výstrahou: „Pokud ti záleží na bílé rase, žádné páření s bílými ženami. Ať nešpiníš genofond.“

Vědci spekulují - ale mají nedostatek dat na to, aby to mohli říci s jistotou - že dlouhodobí členové fóra dostávají příznivější a shovívavější reakce, zatímco relativně noví členové dostanou namísto útěchy drsné „rady“ uvedené výše.

Testovat tak dlouho, dokud nedostanete to, co jste chtěli

Nejjednodušší odpovědí na „špatné výsledky“ je ale přátelské upozornění na to, že je více firem, které genetické testování nabízí: stačí tedy posílat svoje DNA tak dlouho, dokud se nenajde firma, která potvrdí požadovaný evropský původ.

To ostatně udělal i Craig Cobb, kterého jsme zmínili na začátku článku. Nakonec skutečně našel firmu, která mu v DNA našla plných 97 % evropských předků a nějaká tři procenta „čehosi iberského“.

Selektivní vnímání Kognitivní omyl spočívající v podvědomém selektování přijímaných informací. Ty údaje, které neodpovídají již přijatému vidění světa, jsou z různých důvodů odmítnuty, aby nebylo nutné tento pohled na svět přehodnotit.

Když pomineme nelogičnost, pokrytectví a amorálnost těch, kteří propagují „nadřazenost lidské rasy“, je to právě tento nevědecký přístup k vědeckým údajům, který je na tomto společenském jevu nejzajímavější.



Opakování testu tak dlouho, dokud nedostaneme výsledek, který jsme požadovali, je přímo učebnicovou formou selektivního vnímání. Což je ostatně typické obecně pro argumentaci zastánců nadřazenosti bílé rasy - odkazování se na vědu tam, kde se jim to hodí, a označování zbytku za spiknutí.

Zjednodušené schéma ukazující možné průběhy oznámení svých výsledků DNA testu rodokmenu (GAT) a následné diskuze na Stormfront

Hranice bílé rasy, předsudků a DNA testů

Testy DNA nejsou neomylné Sekvencování lidské DNA už je na vysoké úrovni, to ale neznamená, že umíme tyto výsledky správně interpretovat. Proto se různé testy mohou lišit ve výsledcích některých nejasně definovaných ukazatelů, kterými může být právě i geografický původ předků.

Analýza diskusí na rasistickém serveru Stormfront ukázala i občasné filosofické - a vědecky podložené - zpochybnění toho, co vlastně znamená „bílá rasa“. Podle pravidel diskusního fóra Stormfront musí být každý člen 100% evropského původu. „Tohle pravidlo ale budeme muset promyslet, protože genetické testy ukážou u hodně lidí nějaký malý zlomek neevropské DNA. Kdybychom toto pravidlo striktně dodržovali, zbude nás tu jen hodně málo,“ uvědomuje si už v roce 2013 jeden z diskutujících.

Jde o ukázku „kritického uvažování o rasismu“, která ale v diskusích, které vědci v rámci studie analyzovali, zůstala nerozvinuta. Možná proto, že, vzato do důsledku, by mohla vést přímo k popření samotného jádra rasistického pohledu na identitu. Ve chvíli, kdy rasisté - jak jeden z diskutujících navrhuje - definují bělocha jako „ne toho, kdo má bílou DNA, ale toho, kdo má bílé myšlení a považuje se za bělocha“, vytrácí se z jejich přesvědčení ona biologická předurčenost, která dává zastáncům „nadřazenosti bílé rasy“ onu jistotu, že jsou v právu.

Jiní se utěšují, že dokud je „rasová smíšenost“ malá, bude se s dalšími generacemi snižovat. A další dokonce - k nelibosti těch, kterým vyšla 100% čistá tabulka - argumentují tím, že pár procent jiných skupin pomáhá k přežití, ale „nesmí se to přehánět“.

Debata o tom, co to znamená „bílý“, není na rasistickém fóru Stormfront zdaleka u konce, a výsledky DNA klasicky zjednodušený pohled ještě zesložiťují. „Každopádně by bylo chybou domnívat se, že ‚bílí nacionalisté‘ jsou hlupáci a ignoranti, kteří nerozumějí genetice,“ uzavírají výzkumníci svou zprávu. „Během své snahy interpretovat výsledky genetických testů (...) dokázali získat jistou formu laické expertizy.“

Genetici se obvykle shodují na tom, že výzkumy DNA nenahrávají zjednodušenému chápání rasového původu: „Ti, kteří chtějí dělat přesné závěry a kreslit přesné hranice kolem etnických skupin, k tomu nebudou moci využít vědu jako věrohodné odůvodnění,“ uvedl ve své práci z roku 2001 genetik Francis Collins, předseda mezinárodního projektu Human Genome Project. Výzkumníci ale ukázali, že účastníci rasistického fóra umí selektivně využít genetické termíny, aby si obhájili to, čemu věřili už před testem. Autoři studie také upozorňují: jen proto, že někdo cituje vědecké informace, neznamená, že je cituje v kontextu.

K dokonalému rozklíčování rodokmenu zatím DNA testy se 100% jistotou použít nelze. Hlavně proto, že naše pojetí „regionálního etnického původu“ často neodpovídá pestré historické realitě. K poukázání na pokrytectví některých rasistických skupin - a odhalení absurdity jejich nekompromisně účelové definice „rasy“ - ale tyto testy zafungovaly spolehlivě.