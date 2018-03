NÁVOD: Kdo má přístup k vašemu Facebooku? Zalepte si díry v soukromí

Jaké soukromé údaje jsou nejcennější? Každý má hranici toho, co považuje za soukromý údaj, někde jinde. Paradoxně jsou však pro firmy cenné takové soukromé údaje, které většina uživatelů považuje za zcela nepodstatné: jaké stránky se jim líbí, jaké články sdílí, ve kterém městě žijí, kolik je jejich dětem let a podobně.. Právě tyto údaje lze získat celkem jednoduše a využít je k sestavení určitých profilů, k cílení reklamních sdělení, analýze trhu nebo k volební kampani či propagandě. Přitom jsou to data, která o sobě lidé sdílí zcela dobrovolně.