Nový počítač, tablet, mobil nebo foťák? Tyto rady by měl znát každý

Kapr je snědený, dárky rozbalené, stromeček uhašený. Nastává čas, na který se řada lidí těší jako malé děti - čas na čtení podmínek použití, studování manuálů, registrace nových produktů, instalaci aplikací a změnu továrního nastavení.

No dobrá, ne každý je asi z nových elektronických zařízení tak u vytržení jako redaktoři Technetu. A prý se najdou i takoví, pro které je hledání návodů a zkoušení různých režimů nastavení peklem na zemi. Právě pro vás jsme sestavili tento přehled: rady pro uživatele, které nebaví dlouho experimentovat a kteří chtějí elektroniku používat, nikoli si s ní hrát.

Pokud patříte mezi pokročilé uživatele, tento přehled vám možná přijde zbytečný. Nebo v něm najdete jiné rady, než které byste udělili vy. Osolte nám to v diskuzi. Vy ostatní vítejte. Doufáme, že pro vás budou naše rady inspirativní a užitečné. A pozor na ty profíky v diskuzi. Na internetu je profík každý. Tak, to jsme odbyli úvodní procedury a jdeme na věc.

1. Obecné rady ohledně elektroniky

Na úvod několik obecných rad a připomínek. Elektronická zařízení, která zakoupíte v obchodech, jsou obvykle v naprosté většině bezpečná a jejich používání „v běžném provozu“ by nemělo představovat významné riziko.

Jsou však výjimky: jakékoli zařízení, které generuje větší než malé množství tepla, může za určitých okolností způsobit požár. Stačí třeba nechat zapnutou žehličku, pájku nebo fén bez dozoru. Takže na to myslete a případně si pořiďte časovač, který přívod elektrického proudu po uplynutí nastavené doby vypne.

U kuchyňských zařízení zase hrozí, že jejich síla, určená původně k hnětení těsta či drcení ořechů, se promění ve veličinu velmi bolestivou. A obvykle za to může neopatrný uživatel.

Nezapomeňte tedy, že elektrická zařízení (zvláště ta, která potřebují k provozu 220 voltů) si zaslouží váš respekt. V návodu na použití najdete nudný výčet všeho, na co si dát pozor, kam nesahat, čemu se vyhnout a kdy se obrátit na servis. Neříkáme, že si musíte přečíst celý manuál, tak naivní nejsme. Ale je to dobrá připomínka toho, co všechno se může reálné stát. Obvykle jsou totiž uvedená varování bohužel motivována skutečnými událostmi.

2. Instalace a zprovoznění nového počítače (PC)

Jak začít s počítačem

Hodně lidí by chtělo otevřít krabici s počítačem, zapojit jej do zásuvky a začít jej používat. Ale každý, kdo to někdy zkusil, ví, že v praxi to funguje trochu jinak než v reklamách.

Počítače Mac jsou na tom s použitelností hned po rozbalení dlouhodobě lépe než oblíbenější PC s Windows. Podíváme se proto právě na první kroky a nastavení PC.

Instalace operačního systému - obvykle je operační systém Windows od výrobce předinstalovaný. Ale pokud není, je nutné jej nainstalovat z přiložených médií. Pokud máte pouze sériové číslo, můžete instalační soubory stáhnout ze stránek Microsoftu . Pokud vám chybí DVD mechanika, vytvořte si bootovací médium z USB disku či USB flashky. Nezapomeňte pak v BIOSu nastavit bootování z USB. Tento postup využijete i později v případě, že počítač z nějakého důvodu potřebuje kompletně přeinstalovat.

- obvykle je operační systém Windows od výrobce předinstalovaný. Ale pokud není, je nutné jej nainstalovat z přiložených médií. Pokud máte pouze sériové číslo, můžete instalační soubory . Pokud vám chybí DVD mechanika, vytvořte si bootovací médium z USB disku či USB flashky. Nezapomeňte pak v BIOSu nastavit bootování z USB. Tento postup využijete i později v případě, že počítač z nějakého důvodu potřebuje kompletně přeinstalovat. Nainstalování a nastavení výchozích aplikací - většina lidí si do počítače stáhne své oblíbené aplikace, na které jsou zvyklí. Nezapomeňte, že ve Windows 10 jsou „dva typy aplikací“ - desktopové (instalují se stažením a spuštění instalačního souboru EXE nebo MSI z internetu) a „moderní aplikace“, které se instalují přes Windows Store. Naše doporučení najdete níže.

- většina lidí si do počítače stáhne své oblíbené aplikace, na které jsou zvyklí. Nezapomeňte, že ve Windows 10 jsou „dva typy aplikací“ - desktopové (instalují se stažením a spuštění instalačního souboru EXE nebo MSI z internetu) a „moderní aplikace“, které se instalují přes Windows Store. Naše doporučení najdete níže. Zabezpečení počítače - aktivujte antivirovou ochranu počítače a firewall, ať už jde o ten vestavěný do systému, nebo o produkt třetí strany.

- aktivujte antivirovou ochranu počítače a firewall, ať už jde o ten vestavěný do systému, nebo o produkt třetí strany. Nastavte si zálohování systému - může se zdát zvláštní myslet už od začátku na nejhorší, ale v době, kdy se po internetu toulá tolik vyděračských virů (ransomware), je zálohování naprosto nezbytné. Využít můžete cloudových služeb (například Dropbox, Google Drive nebo OneDrive), ale navíc se vyplatí mít i fyzickou zálohu třeba na externí disk.

- může se zdát zvláštní myslet už od začátku na nejhorší, ale v době, kdy se po internetu toulá tolik vyděračských virů (ransomware), je zálohování naprosto nezbytné. Využít můžete cloudových služeb (například Dropbox, Google Drive nebo OneDrive), ale navíc se vyplatí mít i fyzickou zálohu třeba na externí disk. Co má počítač udělat, když... - věnujte trochu času nastavení toho, jak se váš počítač zachová v různých situacích. V Ovládacích panelech najděte Možnosti napájení a nastavte si, co udělá notebook, když mu dojde baterie, když zavřete víko apod.

- věnujte trochu času nastavení toho, jak se váš počítač zachová v různých situacích. V Ovládacích panelech najděte Možnosti napájení a nastavte si, co udělá notebook, když mu dojde baterie, když zavřete víko apod. Odinstalujte nepotřebné aplikace - je nepěkným zvykem výrobců zavalit nového uživatele hromadou nepotřebných předinstalovaných aplikací. V angličtině se jim říká bloatware. Aplikace můžete odinstalovat jednotlivě přes nastavení aplikací, nebo použít bezplatnou utilitku PC Decrapifier a zbavit se více aplikací naráz. Uvolníte místo na disku i v nabídce Start.

- je nepěkným zvykem výrobců zavalit nového uživatele hromadou nepotřebných předinstalovaných aplikací. V angličtině se jim říká bloatware. Aplikace můžete odinstalovat jednotlivě přes nastavení aplikací, nebo použít bezplatnou utilitku PC Decrapifier a zbavit se více aplikací naráz. Uvolníte místo na disku i v nabídce Start. Vyzkoušejte hardware a případně aktualizujte ovladače - pokud máte starší tiskárnu, monitor nebo headset, ujistěte se, že fungují s novým počítačem. Přes Správce zařízení jim můžete případně zkusit najít nové ovladače. Pokud narazíte na problémy, připravte se, že možná budete muset chvíli tápat. Naštěstí se většinou můžete spolehnout na to, že s tímto problémem nejste první, a doufat, že už jej někdo vyřešil a vy budete moci jeho postup úspěšně replikovat.

- pokud máte starší tiskárnu, monitor nebo headset, ujistěte se, že fungují s novým počítačem. Přes Správce zařízení jim můžete případně zkusit najít nové ovladače. Pokud narazíte na problémy, připravte se, že možná budete muset chvíli tápat. Naštěstí se většinou můžete spolehnout na to, že s tímto problémem nejste první, a doufat, že už jej někdo vyřešil a vy budete moci jeho postup úspěšně replikovat. Můžete (zkusit) zakázat automatické aktualizace - jelikož se nám v poslední době několikrát stalo, že Windows 10 bez upozornění nainstalovaly aktualizace, které významně poničily fungování systému, nedivíme se lidem, kteří vypnou automatickou instalaci updatů. Můžete například „pozastavit přijímání aktualizací“. Nezapomeňte také zapnout ukládání informací pro obnovení systému (System Restore), tuto možnost najdete v pokročilých nastaveních systému v Ovládacích panelech.

- jelikož se nám v poslední době několikrát stalo, že Windows 10 bez upozornění nainstalovaly aktualizace, které významně poničily fungování systému, nedivíme se lidem, kteří vypnou automatickou instalaci updatů. Můžete například „pozastavit přijímání aktualizací“. Nezapomeňte také zapnout ukládání informací pro obnovení systému (System Restore), tuto možnost najdete v pokročilých nastaveních systému v Ovládacích panelech. Seznamnte se s klávesovými zkratkami notebooku -obvykle jde o tzv. funkční klávesy Fn, pomocí kterých můžete snadno měnit například jas displeje, hlasitost zvuku, ale třeba také zapnout podsvícení klávesnice. Pokud se je nenaučíte hned, jen velmi těžko si k nim později najdete cestu, přitom vám můžou ušetřit dost času.

Tipy na aplikace pro nový počítač s Windows Berte to jako výchozí inspiraci, alternativ je samozřejmě více Prohlížeč Chrome (nejpoužívanější) , Firefox (v poslední době se velmi vylepšil) nebo Vivaldi (když chcete pokročilé funkce bez instalace doplňků)

(nejpoužívanější) (v poslední době se velmi vylepšil) (když chcete pokročilé funkce bez instalace doplňků) Kancelářský balík Microsoft Office, LibreOffice nebo WPS Office

Správce hesel LastPass pro pořádek v heslech (proč používat správce hesel?)

pro pořádek v heslech (proč používat správce hesel?) Nástroje pro rychlé prohlížení a editaci obrázků: Irfan, Zoner, Picasa (již nepodporovaná, ale stále používaná)

(již nepodporovaná, ale stále používaná) Rychlé prohlížení PDF pomocí Foxit PDF

pomocí Poznámky si můžete uspořádat pomocí aplikací OneNote nebo Evernote

si můžete uspořádat pomocí aplikací TeamViewer pro vzdálený přístup na počítač

3. První nastavení mobilního telefonu a tabletu (Android)

Opět přeskočíme produkty od Applu, které v tomto ohledu fungují trochu jinak, a zaměříme se na zařízení s Androidem.

Zbavte se nepotřebného softwaru - zvláště pokud máte menší vestavěnou paměť, postarejte se o to, aby si zní svůj díl neukrajovaly předinstalované aplikace, které nepotřebujete. V Nastavení najděte položku Aplikace a odinstalujte vše, co vám výrobce nadělil a vy o to nestojíte. Typicky jsou to různé hry, trial verze placených aplikací apod.

- zvláště pokud máte menší vestavěnou paměť, postarejte se o to, aby si zní svůj díl neukrajovaly předinstalované aplikace, které nepotřebujete. V Nastavení najděte položku Aplikace a odinstalujte vše, co vám výrobce nadělil a vy o to nestojíte. Typicky jsou to různé hry, trial verze placených aplikací apod. Spárujte telefon se svým účtem a nastavte zálohování - v Nastavení vyberte Účty a ujistěte se, že máte telefon synchronizovaný a zálohovaný. To znamená, že pokud jej ztratíte, nepřijdete o všechna uložená data.

- v Nastavení vyberte Účty a ujistěte se, že máte telefon synchronizovaný a zálohovaný. To znamená, že pokud jej ztratíte, nepřijdete o všechna uložená data. Zálohování fotek do cloudu - můžete použít více různých aplikací, Google (výrobce systému Android) nabízí své vlastní řešení, které bude pro většinu lidí dostatečné: Google Fotky dávají neomezený prostor pro uživatelské fotky a videa. Pozor, jde o fotografie ve „vysokém rozlišení“, nikoli fotografie v původním rozlišení. Za zálohu v originálním rozlišení si musíte obvykle připlatit, protože takové fotografie se počítají do vaší kvóty na Google Drive.

- můžete použít více různých aplikací, Google (výrobce systému Android) nabízí své vlastní řešení, které bude pro většinu lidí dostatečné: Google Fotky dávají neomezený prostor pro uživatelské fotky a videa. Pozor, jde o fotografie ve „vysokém rozlišení“, nikoli fotografie v původním rozlišení. Za zálohu v originálním rozlišení si musíte obvykle připlatit, protože takové fotografie se počítají do vaší kvóty na Google Drive. Nastavte si možnost vzdáleného nalezení telefonu/tabletu - pomocí Správce zařízení (Google Device Manager) můžete na dálku najít, lokalizovat, rozezvučet a případně v nouzi i smazat své zařízení. Tyto funkce však musíte napřed povolit. V Nastavení Google (Google Settings, samostatná aplikace) zvolte Správce zařízení Android (Android Device Manager) a povolte mu přístup k poloze telefonu a případně ke smazání telefonu. Podobné funkce nabízejí i některé aplikace třetích stran.

- pomocí Správce zařízení (Google Device Manager) můžete na dálku najít, lokalizovat, rozezvučet a případně v nouzi i smazat své zařízení. Tyto funkce však musíte napřed povolit. V Nastavení Google (Google Settings, samostatná aplikace) zvolte Správce zařízení Android (Android Device Manager) a povolte mu přístup k poloze telefonu a případně ke smazání telefonu. Podobné funkce nabízejí i některé aplikace třetích stran. Pohrajte si s nastavením notifikací - pokud používáte hodně aplikací, brzy vám bude brnět kapsa z neustálých upozornění. Dejte si trochu práce a nastavte si, od kterých aplikací chcete dostávat upozornění a kdy. Podržením prstu na notifikaci, případně jejím potažením doprava, najdete speciální nastavení. Nejsou zrovna dvakrát přehledná, ale jakmile se zorientujete, zakážete těm největším otrapům přístup k vaší pozornosti.

4. Jak nastavit nový fotoaparát

Ať už jste právě rozbalili kompakt, nebo zrcadlovku, jsou některé věci, na které byste neměli při nastavování nového fotoaparátu zapomenout.

Ochrana - pořiďte si brašnu, kryt, pro objektivy filtry proti poškrábání.

- pořiďte si brašnu, kryt, pro objektivy filtry proti poškrábání. Pročtěte si manuál - stačí, když si jej prolistujete, uděláte si tak totiž představu o nabízených funkcích, které jsou často velmi užitečné, leč neintuitivní.

- stačí, když si jej prolistujete, uděláte si tak totiž představu o nabízených funkcích, které jsou často velmi užitečné, leč neintuitivní. Nastavte datum a čas - není to nezbytné, ale pomůže vám to vyznat se pořízených snímcích.

- není to nezbytné, ale pomůže vám to vyznat se pořízených snímcích. Vypněte si zvuk - pípání fotoaparátu může být pro okolí otravné.

- pípání fotoaparátu může být pro okolí otravné. Vypněte focení bez karty - je to zvláštní, ale některé fotoaparáty umožňují „fotit bez karty“, což je samozřejmě mimo prodejnu úplně k ničemu, protože takový snímek nikam neuložíte.

Brašnu vybírejte tak, abyste z ní fotoaparát mohli rychle vyndat. Filtr nasaďte na objektiv co nejdříve. Ochrání čočky objektivu. Návod samozřejmě obsahuje i instrukce pro začátky s foťákem

Nejdůležitější doporučení na závěr: experimentujte předem s různými nastaveními. Vyzkoušejte si, jak se fotoaparát chová v různých situacích. Nepřekvapí vás pak třeba, jak senzor šumí nebo jaký dosah má blesk.

5. Jak připojit novou televizi

Zapojení televize patří mezi ty činnosti, které obvykle děláte jednou za uherský rok. Kolega naopak kvůli testování televizí zapojuje HDMI kabely neustále, a proto pro vás připravil návod, jak televizi zapojit. Je sice z roku 2009, ale až tolik se toho v oblasti audio-video kabelů nezměnilo.

VIDEO: Jednoduché zapojení televize. Tady je návod, jak na to Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

7. A jak připojit všechno dohromady

O „propojené domácnosti“ se mluví už alespoň patnáct let. Mluvící ledničky, které nám tehdy slibovali, sice ještě doma obvykle nemáme, ale nedá se popřít, že jsou přístroje v domácnosti stále „upovídanější“. Někdy i doslova, jako je to u chytrých asistentů typu Google Home nebo Amazon Echo.

VIDEO: Velký test digitálních asistentek Google Home a Amazon Echo Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Aby přístroje v domácnosti dobře komunikovaly, vyplatí se mít správně nakonfigurovanou síť wi-fi. Zde je několik obecných tipů, které vám mohou nastavování bezdrátové sítě usnadnit:

Aktualizujte firmware na routeru - nedávné události opět připomněly, jak je důležité mít aktualizovaný software a firmware, zvláště u zařízení připojených do sítě.

- nedávné události opět připomněly, jak je důležité mít aktualizovaný software a firmware, zvláště u zařízení připojených do sítě. Nastavte si silné a jedinečné heslo - určitě nenechávejte router zabezpečený heslem „admin“ nebo „0000“. Zvolte silné a jedinečné heslo.

- určitě nenechávejte router zabezpečený heslem „admin“ nebo „0000“. Zvolte silné a jedinečné heslo. Kabel je kabel - tam, kde je to možné, použijte kabelové připojení, vyhnete se řadě problémů.

- tam, kde je to možné, použijte kabelové připojení, vyhnete se řadě problémů. Pro hosty zvláštní wi-fi síť - nemusíte hned každé návštěvě prozradit heslo na svou wi-fi síť. Řada routerů umožňuje provozovat více sítí zároveň, a vy tak můžete zřídit síť pro hosty.

- nemusíte hned každé návštěvě prozradit heslo na svou wi-fi síť. Řada routerů umožňuje provozovat více sítí zároveň, a vy tak můžete zřídit síť pro hosty. Změřte využití wi-fi kanálů - může se stát, že najdete nevyužitý kanál, na který můžete se svou sítí přeskočit.

- může se stát, že najdete nevyužitý kanál, na který můžete se svou sítí přeskočit. Pozor na rušení - wi-fi síť může být rušená dalšími domácími spotřebiči, třeba mikrovlnnou troubou.

VIDEO: Mikrovlnka může rušit wi-fi. Není to konspirace Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Neděláme si iluze, že by tento článek vyřešil všechny vaše problémy s novou elektronikou, ale pokusili jsme se alespoň dotknout těch nejčastějších oblastí. V praxi se ovšem setkáte s velmi specifickými zádrhely. Naštěstí můžete na internetu hledat řešení i těch nejspecifičtějších problémů. Od toho tu ostatně technika je - aby nám pomáhala řešit problémy, které bychom bez ní neměli.