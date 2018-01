Autobus „řídí” chlápek ovladačem od Xboxu. Ve Vegas už řidiče nepotřebují

Jedna 33kW baterie dokáže Navya autobus pohánět celý den. Ačkoliv při naší testovací jízdě byl už třináct hodin v provozu, ještě dalších pět měl jezdit. Vůz disponuje autonomním řízením čtvrtého stupně - takové vozidlo může samostatně do provozu, ale má předem definované trasy.

Nejlépe se tedy hodí do univerzitních kampusů, na letiště nebo do zábavních parků. Čtvrtý stupeň neznamená, že by nemohl do provozu mezi ostatní auta a chodce, ale celá oblast a trasa, kterou pokrývá, je do systému na 3D mapě nejprve podrobně naprogramována. Nemůže se tedy vydat do náhodně vybrané destinace neznámým terénem.



Navya v testovací verzi pojme 15 lidí a ve Vegas se proháněla maximální rychlostí 12 mil za hodinu (19,3 km/h). Je to samozřejmě pouze z bezpečnostních důvodů (malá odbočka - V Americe vám bude občas připadat, že se vlastně vše odehrává jen a pouze kvůli vaší bezpečnosti, i například zdlouhavá osobní prohlídka batohu na letišti. Každopádně úsloví „It is for your safety“ tady uslyšíte často i v naprosto nelogických situacích.) Běžně to Navya umí rozjet rychlostí přes 60 mil v hodině (96 km/h).

Senzory vozu v kombinaci s lidarem, kamerami, GPS a okamžitými informacemi o orientaci vozu a jeho rychlosti zajišťují bezpečnou jízdu i tak ucpanou a nepředvídatelnou ulicí, jakou najdete v okolí slavné Fremont street v nejstarší části Las Vegas. Nestává se zřídka, že si přihlížející chtějí vyzkoušet, jak autobus nebo taxík bez řidiče zareaguje ve chvíli, kdy před něj někdo skočí. I proto musí být uvnitř všichni připoutáni.

Některé úseky trati byly ohraničeny výstražnými kužely. Není to kvůli ulehčení pro autonomní systém, ale v přeplněném Vegas by se mohlo lehce stát, že by neukáznění řidiči trasu prostě ucpali. Kužely pak paradoxně v jízdě autobusu občas spíše bránily. Když je totiž obsluha posunula příliš blízko osy dráhy vozu, systém vyhodnotil překážku jako příliš blízkou a vždy před ní zastavil. Až když bylo jisté, že se nehýbá nebezpečným směrem, opět se rozjel. Místo plynulé jízdy jsme tak jeli přískoky stylem brzda-plyn.

Že vše je ještě hluboko v testovacím režimu, bylo zřejmé hned od začátku, kdy jsme na autobus čekali téměř hodiny, i když urazit celou trasu trvá i ve špičce maximálně 20 minut. Bylo prostě nutné ještě provést nějaké dodatečné testy a tak se technici s vozidlem po cestě trochu zdrželi.

Jediný ovladač, který v autobusu Navya naleznete, je ten od Xboxu.

Dohlížející technik, který musí být v autonomním vozidle přítomný, má samozřejmě nad autobusem potřebnou kontrolu. Může kdykoliv zabrzdit nebo v případě, že by se automat rozhodl dál nepokračovat či se prostě zasekl, dokáže ho navést „zpět na trať“. Nepoužívá k tomu volant, ale tlačítka obyčejného herního ovladače od Xboxu.

Vnitřnosti autobusu a taxíku jsou prý převážně francouzského původu, ale řídicí jednotka bude velmi pravděpodobně vyrobena společností Nvidia. O tom, jak jezdí například poštovní autonomní auto s řídicí jednotkou momentálně jedné z nejúspěšnějších IT firem světa, si můžete přečíst v článku Nová poštovní dodávka nepotřebuje řidiče. Svezli jsme se, nepřejela nás.