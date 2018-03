Co zabije ruského špiona Skripala a proč jed novičok v Česku nemáme

Kauza otráveného špiona Sergeje Skripala a jeho dcery je na první pohled dostatečně známá. Pátého března byl paralyzovaný Rus nalezen na lavičce u obchodního domu spolu s jeho dcerou. Od té doby vyšlo od britských expertů najevo, že jed, kterým byl otráven, je označován jako novičok a za (zatím) pokusem o vraždu stojí přímo Kreml. Nejprve Kreml pochopitelně jakoukoliv existenci jedu novičok popřel. Následně Rusko nařklo mimo jiné Českou republiku, že jed může pocházet z laboratoří na našem území. Prezident ČR to uznal a pověřil BIS, aby novičok v ČR hledala.

Co je jisté?

Jedinou jistotou v tomto špionážním příběhu zůstává fakt, že Skripal ani jeho dcera se z otravy patrně nevyléčí, naopak hrozí, že s téměř 100% pravděpodobností zemřou. Shodují se na tom odborníci na jedy napříč světem a důkazem může být i příběh ruského vědce Andreje Železňakova, který uvedl, že kvůli poruše ventilace v laboratoři přišel s jedním z novičoků (novičok není jen jeden jed, viz níže) do styku. Stačilo zcela nepatrné množství a ačkoliv samotný incident přežil, postupně při plném vědomí, co ho čeká, umíral.

Co je to novičok?

Novičok není jeden zázračný jed. Tímto názvem označujeme skupinu několika desítek jedů (látek s nervově paralytickým účinkem), které pravděpodobně (Rusko vývoj dosud nikdy oficiálně nepřiznalo) vyvíjel Sovětský svaz od počátku sedmdesátých let do devadesátých let. O jejich existenci se svět dozvěděl díky ruskému vědci Vilu Mirzjanovovi a vědeckému aktivistovi Lvu Fjodorovovi, kteří vzorce několika novičoků v roce 1993 uveřejnili.

Jako novičok byly označovány všechny nové jedy, které byly vyvíjeny a mohly ve výzbroji nahradit stávající bojové nervově paralytické látky, jako jsou látka VX (Rusko má vlastní verzi, označovanou také jako VR nebo R 33, jejíž vývoj oficiálně přiznalo), sarin, soman, tabun a další. Novičok (rusky Новичо́к) znamená nováček nebo také nově příchozí. Proto byly látky v této skupině v angličtině označeny jako „newcomer“, nováček.

Britové uvádějí, že Skripala otrávil jeden z jedů z této skupiny, jehož vzorec Mirzjanov ve svém seznamu označil jako A234. Je to organofosforová sloučenina se stejným mechanismem působení jako stávající bojové nervově paralytické látky. Je otázkou, zda britští odborníci byli schopni zbytky po jedu (takzvané markery, viz níže) porovnat s vlastním vzorkem čisté, laboratorně připravené A234, nebo zda provedli jen chemickou analýzu a „dopočítali“ látku podle Mirzjanova vzorce.

Proč jed v České republice nemáme?

Vývojem antidot, tedy protilátek proti nervově paralytickým látkám pro použití v armádě se v České republice zabývá pracoviště katedry toxikologie a vojenské farmacie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně (odtud je i spoluautor článku). Právě zde by teoreticky mohl být novičok uskladněn pro výzkumné účely. Jenže není. Důvod je prostý. Laboratoře, jako je tato, se zabývají jedy, které prokazatelně existují, hrozí jejich nasazení nebo už byly dokonce někde použity.

U novičoků nikdy nebyla potvrzena reálná hrozba jejich nasazení, žádná země nikdy nedeklarovala, že jed vyvíjí a nikdy ani nebyl podle otevřených zdrojů použit. Skripal je (bude) zřejmě jeho první uznanou obětí (Železňakov, který se novičokem otrávil v roce 1987, se podle Ruska oficiálně otrávil zkaženou klobásou). Je také nepravděpodobné (z technických i ekonomických důvodů), že by nějaká armáda udržovala celou paletu známých různorodých bojových chemických látek v pohotovosti.

V Česku pochopitelně máme dostupná antidota na bojové látky, jako jsou sarin, cyklosarin (je specifický tím, že se oproti sarinu pomaleji odpařuje a na místě vydrží dlouho i v oblastech s velmi teplým podnebím), tabun nebo látka VX včetně speciální ruské verze (k té se Rusko přiznalo a loni oficiálně dokončilo likvidaci veškerých zásob chemických zbraní), atd. Specifický lék na žádnou z látek ze skupiny novičoků nebo jejich vzorky však v armádních laboratořích v ČR nejsou.

Výše zmíněný postup není alibismem, ale praktickou nutností. Teoreticky je možné ve skupině organofosforových sloučenin vytvořit obrovské množství variant jedů, a není tedy technicky možné je mít všechny, kvůli teoretické nutnosti vyvinout antidotum, připravené v lednici. Je dobré si připomenout, že naše země samozřejmě chemické zbraně nevyrábí, armáda se pouze stará o to, aby proti těm existujícím měla obranu, provádí tedy v této oblasti tzv. obranný výzkum. Proto je pochopitelně nutné mít malé vzorky bojových látek v nějaké formě k dispozici.

Civilizované země i Rusko se totiž zavázaly, že chemické zbraně používat ani vyvíjet nebudou. Shodou okolností Organizace pro zákaz chemických zbraní OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons), která má dohled nad dodržováním na starosti, loni 27. 10. 2017 oznámila, že Rusko ty své kompletně zlikvidovalo. Žádný z novičoků však v seznamu zničených látek není!

Zároveň také tehdy z OPCW na veřejnost unikly informace potvrzující, že v probíhající válce v Sýrii byl použit proti civilistům sarin. Závěry byly následně oficiálně zveřejněny. Původce útoku je totiž vždy na rozdíl od použité látky obtížné určit. Uvedený příklad je jen zřejmou ukázkou toho, že pokud jde o tak ožehavou otázku, jako je zničení nebo naopak použití chemických zbraní, nepanuje nikdy shoda ani jistota.

Máme proti novičoku protilátku?

Ne. To je hlavní důvod, proč Skripal a jeho dcera pravděpodobně zemřou. Jed působí v těle podobně jako ostatní bojové nervově paralytické látky. Vede k zastavení přenosu nervových signálů a k předráždění nervového systému, což ve výsledku znamená až zástavu srdce a dýchání. Po průniku do organismu se látka naváže pevnou vazbou na cílovou strukturu, kterou je převážně enzym acetylcholinesterasa a butyrylcholinesterasa.

Prvně jmenovaný enzym je nezbytný pro správné ukončení přenosu nervových vzruchů v organizmu a poškození jeho funkce, které nastane po kontaktu s látkou, vyvolá nahromadění neuromediátoru acetylcholinu a následnou tzv. cholinergní krizi (předráždění) nervového systému. Potud je vše podobné jako u látky VX nebo třeba sarinu.

Jak se léčí otrava a proč by na novičok asi nezabrala Oximové reaktivátory obnovují aktivitu enzymu acetylcholinesterasy poškozené nervově paralytickou látkou tak, že se navazují na její částečně kladně nabitý atom fosforu. Vzniklý komplex reaktivátor-nervově paralytická látka se následně uvolní z enzymu, který opět štěpí neuromediátor acetylcholin. Otrava tabunem je špatně léčitelná kvůli tomu, že po jeho navázání na enzym má přítomný atom fosforu díky sousední amidické skupině pouze slabý kladný náboj a tak je navázání reaktivátoru značně ztíženo. Proto některé reaktivátory nedokáží tuto otravu účinně léčit. U novičkoů, včetně látky A234, by nastala obdobná situace, kdy atom dusíku navázaný na fosfor může snížit či prakticky zamezit obnovení aktivity enzymu reaktivátorem. Další obtížně léčitelnou otravou je otrava somanem, kdy dochází po navázání látky na enzym acetylcholinesterasu po krátké době k odštěpení části molekuly somanu. Následkem toho je navázaný zbytek somanu v enzymu záporně nabitý a odpuzuje tak oximátový anion reaktivátoru, který pak nemůže na atom fosforu navázat. Pokud se tedy otrava nezačne léčit okamžitě, šance na obnovu funkce enzymu se s časem rapidně snižují. U otrav somanem z tohoto důvodu také je velké riziko poškození mozku.



Pokud by některý z novičoků měl jednu nebo dokonce obě popisované vlastnosti (tabunu a somanu), byla by léčba otravy dostupnými protilátkami neúčinná. Jediným způsobem, jak takovou otravu léčit je použití symptomatických antidot (atropin, diazepam), která však nepůsobí na příčinu otravy, ale léčí jen její důsledky a proto není tak účinná.

U novičoku je však podezření (nutno opět připomenout, že o použité látce toho mnoho nevíme), že „útočí“ i na jiné cíle v nervovém systému, a otrava je tak mnohem komplexnější. Struktura jedu navíc naznačuje, že způsobená otrava bude podobně jako u tabunu obtížně léčitelná, případně nebude dostupnými specifickými antidoty léčitelná vůbec.

Zablokování funkce druhého zmiňovaného enzymu, butyrylcholinesterasy, organizmus výrazněji neomezí, protože jeho funkcí je hlavně zpracování (metabolizmus) vybraných cizorodých látek, jako např. některých léčiv (acylpyrin apod.), do přenosu nervových signálů tento enzym výrazněji u zdravého člověka nezasahuje.

K vyléčení jakékoliv otravy je potřeba podat takzvaná terapeutická antidota, která působí buď nespecificky proti symptomům otravy nebo přímo kauzálně proti látce (odstraní ji z cílové struktury - enzymu acetylcholinesterasy). V ČR používáme v rámci nespecifických antidot atropin (působí proti nahromaděnému acetylcholinu) a diazepam (tlumí křeče doprovázející otravu).

Kauzálními léčivy s vysokým účinkem jsou látky ze skupiny oximových reaktivátorů, nejčastěji pralidoxim, obidoxim nebo látka HI-6. Nic z toho by však na novičok pravděpodobně nefungovalo. Je možné tedy léčit pouze příznaky. K tomu došlo i u Železňakova, kdy po použití antidota se zdálo, že otrava ustupuje. U něj zabral právě atropin, který ale na rozdíl od reaktivátorů neodstraní příčinu (připomínáme, že Želzňakov nakonec na otravu zemřel).



Mohl jed vyrobit někdo sám?

Odpověď na tuto otázku není jednoduchá a ve velmi zjednodušené formě zní: ano. Jak již bylo řečeno, vzorce novičoků Mirzjanov uveřejnil a jsou dohledatelné. Na druhou stranu je mezi nimi řada vzorců, kdy by se jednalo pravděpodobně o látky s nízkou stabilitou nebo třeba s pomalým účinkem (obsahují selen, který by mohl způsobit opožděnou toxicitu). Taktéž lze narazit na chemické rovnice a schémata, popisující přípravu uvedných látek.

Použité komponenty jsou teoreticky dostupné. Chemik, který by se do výroby pustil, by musel být velmi zkušený v chemii organických sloučenin fosforu a musel by mít k dispozici kvalitní vybavení. Jednotlivé fáze procesu přípravy probíhají rozdílnou rychlostí, některé probíhají při -40 stupních Celsia. Použité látky jsou těkavé a jak již víme z případu Železňakova, velmi účinné. Výroba novičoku A234 by byla například ještě obtížnější než příprava látky VX.

Na druhou stranu, samotné použití novičoku nemůže a pravděpodobně ani není složité. Všechny bojové látky byly vyvíjeny tak, aby je šlo aplikovat v boji, tedy ve chvíli, kdy nebývá na opatrnou manipulaci čas, a přesto by nemělo dojít k usmrcení vlastních lidí. Jsou tedy koncipovány často ve formě binární munice (novičok není výjimkou), kdy teprve po spojení dvou odděleně uskladněných látek vznikne smrtící směs. Manipulaci s jedem tedy teoreticky zvládne i poučený amatér.

Jak Skripala otrávili?

Z předchozích odstavců vyvstává otázka, jak Skripala otrávili. Někteří odborníci se domnívají, že jed byl na Skripalovo tělo dopraven v aerosolu, to znamená, že byl vdechnut ze vzduchu ve formě velmi jemných kapiček (podobně jako VX látka, kterou otrávili Kim Čong-nama). Buď mu mohl útočník stříknout látku z dávkovače do obličeje nebo klidně třeba jen za krk na holou kůži nebo na místo, kterého se dotkl. Podobně to dělávali členové japonské sekty Óm šinrikjó, když se chtěli zbavit svých odpůrců. Používali k tomu látku VX, kterou oběti vstříkli na kůži například při běhání v parku. Stačila kapka za krk a šance na přežití byly malé. Jistou smrt způsobí totiž v obou případech už minimální množství jedu.

Aplikace upravenou stříkačkou nebo rozprašovačem je pravděpodobná i proto, že je bezpečná pro útočníka. Je možné, že dcera se otrávila nechtěně, při pokusu otce například oživit. Dotkla se zasaženého místa a jed se dostal přes kůži i do jejího organismu. Pokud pak skutečně došlo i k přiotrávení zasahujícího záchranáře (jak se na počátku spekulovalo), je možné, že k tomu došlo podobným způsobem nebo kvůli těkavosti látky (přesné chování není známé). Při sarinových útocích v Japonsku k těmto sekundárním otravám také docházelo, protože obecně platí, že je obtížné zjistit, co se vlastně obětem stalo a jaké prostředky na jejich záchranu a vlastní ochranu je potřeba použít. I s tím útočníci počítají. První minuty a včasné podání antidota (pokud existuje) jsou přitom zcela zásadní.

Podle aktuálních zpráv od britské policie (citované agenturou Reuters) byl Sergej Skripal a jeho dcera Julija poprvé vystaveni nervové látce u vchodových dveří jejich domu v anglickém Salisbury. Právě tam byla nalezena největší koncentrace látky. Je možné, že látku útočník nanesl například na kliku vchodových dveří. Objevily se však i informace, že jed byl na klice Skripalova vozu. I tento způsob používala již zmíněná sekta Óm šinrikjó pro likvidaci nepohodlných osob.

Jak jed odhalit?

O autorovi Plk. doc. PharmDr. Daniel Jun, Ph.D. Vystudoval studijní program Farmacie. V současnosti je vedoucím katedry toxikologie a vojenské farmacie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. Zabývá se problematikou účinku bojových chemických látek na živé organismy, vývojem antidotních prostředků proti nim a také vývojem léčiv neurodegenerativních onemocnění.

Britové nyní tvrdí, že jed identifikovali jako novičok A234. Tedy jeden z Mirzjanova seznamu. Jak na to mohli přijít? Obecně platí, že stopy svědčící o použití většiny chemických zbraní je možné prokázat relativně dlouho po útoku, např. expozici sarinu lze odhalit v krvi oběti i týdny po útoku, v půdě i po několika letech.

I po použití novičoku zůstanou v těle takzvané markery (chemické znaky), ze kterých se dá usuzovat právě na daný jed. Téměř nikdy se nezachová jako takový, zbudou vždy jen jeho následné produkty po navázání na různé biomolekuly v těle, z jejichž analýzy lze odhalit původní látky. Nevíme, zda si Britové molekulu novičoku na základě analýzy pouze „nakreslili“, nebo zda vzorek jedu pro porovnání podle existujícího vzorce skutečně vyrobili, aby jistota byla stoprocentní.