Zemřel jeden z otců družice Magion, Pavel Tříska

9:00 , aktualizováno 9:00

V pondělí 2. července zemřel fyzik Pavel Tříska. Právě on přišel na samém začátku 70. let s nápadem vyslat spolu s družicí Interkosmos do vesmíru i malý český „přívěšek“, který nakonec dostal název Magion.