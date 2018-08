V noci se dívejte na nebe. Perseidy předvedou pravidelnou podívanou

Pro ty, kdo musí jít v pondělí ráno do práce, je noční podívaná na „padající hvězdy“ poněkud problematická. Maximum každoročního srpnového meteorického roje Perseid se totiž odehraje mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ranní a to znamená mnoho desítek meteorů za hodinu včetně několika opravdu velkých záblesků, jejichž jasnost se může vyrovnat jasu Jitřenky, tedy planety Venuše.

Letošní návrat Perseid v kombinaci s fází Měsíce, který bude 11. srpna kolem poledne našeho času v novu, tak nabízejí ideální podmínky pozorování. Především mimo města budou na temné obloze vidět i ty menší záblesky prachových částic z komety zanikajících v atmosféře.

Jediným problémem tak může být oblačnost, která by mohla pozorování zhatit. A byla by to škoda, protože podobná kombinace fáze Měsíce a vrcholu Perseid se naskytne až v roce 2023, jak upozorňují astronomové z Astronomického ústavu AV ČR.

Aktuální předpověď slibuje jasno až polojasno, což znamená, že ne všude bude obloha čistá. Připravit byste se také měli na poměrně nízké noční teploty, které by v některých oblastech mohly klesnout pod deset stupňů.

Vydejte se mimo města

Pokud se chcete zúčastnit veřejného pozorování Perseid, podívejte se, zda ve vašem okolí některá z místních astronomických skupin pozorování nepořádá, nebo se podívejte na některý z portálů shromažďujících informace o kulturních a dalších událostech. Ideální podmínky budou daleko od měst, která kvůli světelnému smogu pozorování ruší.

I proto Česká astronomická společnost a Astronomický ústav AV ČR pořádají akci Den a noc na Jizerce, což je veřejné pozorování ve spolupráci s Muzeem Jizerských hor v Jizerské oblasti tmavé oblohy. To je jedna z mála oblastí, která je chráněna jako mezinárodní rezervace tmy.

Perseidy dostaly jméno podle místa v souhvězdí, z něhož meteory vlivem perspektivy zdánlivě vylétají (z horní severozápadní poloviny souhvězdí Persea) a první zmínky pocházejí z poloviny třetího století našeho letopočtu v souvislosti s umučením svatého Vavřince. Několik dnů po jeho popravě 10. srpna 258 údajně začaly z nebe padat třpytivé slzy a od této události jsou Perseidy lidově známé jako „slzy svatého Vavřince“. Více se o historii pozorování Perseid dozvíte v našem starším článku K Zemi se vrátily Perseidy. Za hodinu se mihlo až 70 meteorů. Najdete zde i rady, jak tento úkaz fotit.

VIDEO: Během víkendu vrcholí na noční obloze Perseidy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pokud vám pozorování Perseid něco zhatí, nezoufejte. V průběhu roku můžeme pozorovat asi sedm metorických rojů. V říjnu to budou Orionidy na které v podstatě navážou v listopadu Leonidy. V prosinci to pak budou Geminidy, které přinášejí také hodně meteorů. Na přelomu roku se pak objeví Kvadrantidy.