Nejlepší editor fotek zdarma: nemusí se instalovat a vznikl v Praze

Marně hledáte nástroj, ve kterém byste si mohli libovolně upravovat grafiku a přitom by nezatížil váš rozpočet? Máme pro vás tip na online aplikaci, která běží v prohlížeči a je zcela zdarma. Jmenuje se Photopea (čti „fotopí“) a navzdory občasným omezením toho dokáže překvapivě hodně. Přestože se to podle názvu nezdá, tento nástroj má český původ. Vyvíjí jej mladý programátor Ivan Kuckir. V redakci nám ukázal, co jeho Photopea.com všechno umí.

Photopea.com umí otevřít a upravovat PSD soubory přímo v prohlížeči

Skromné začátky programu Photopea

Když v roce 1990 vyšla první verze grafického programu Adobe Photoshop 1.0 (první verze byla pouze pro počítače Macintosh), málokdo tušil, že se tento grafický editor stane synonymem pro úpravu fotografií a obrazových dat. Slovo „fotošopovat“ znají i lidé, kteří o grafice nic nevědí, přesto si okamžitě vybaví digitálně omlazenou pokožku celebrity nebo parodickou fotomontáž. Pro profesionály a nadšené amatéry pak bývá Photoshop často jedinou volbou, když se rozhodují, v čem grafiku zpracovávat.

Proč se vůbec zabývat historií programu Adobe Photoshop, který dnes zaujímá dominantní postavení na monitorech profesionálních i amatérských grafiků? Protože teprve když si uvědomíme, že na aplikaci Photoshop pracují desítky programátorů a grafiků už více než třicet let, vynikne naplno rozsah projektu, do kterého se pustil mladý český programátor Ivan Kuckir ještě během studia na pražském MatFyzu.

Ivan Kuckir, autor programu Photopea.com

„V šestnácti letech jsem dostal první počítač, a tak jsem zkoušel, co to všechno umí. Postupně jsem se dostal k Flashi a zkoušel jsem si hrát s různými animacemi a příkazy,“ popisuje programátor Ivan Kuckir, který se v roce 1990 narodil na Ukrajině a od roku 2001 žije v Česku.

„Někdy v roce 2012 jsem si hrál s webovými technologiemi. Zkoušel jsem různé hry a tak podobně. A pak mě napadlo, že bych zkusil udělat knihovnu, která umí číst photoshopovské soubory PSD,“ vzpomíná Kuckir na začátky. „Nějak jsem se tím prokousával a udělal jsem první verzi, která uměla ty soubory otevřít. Přidal jsem vykreslování souboru a postupně jsem přidával uživatelské rozhraní. Neplánoval jsem ale dělat grafický editor, představoval jsem si, že to publikuji jako opensource knihovnu.“

Verze Photopea 0.4 už nabízela několik nástrojů na výběr a základní editaci. Program měl 11 tisíc řádků zdrojového kódu.

Postupně se však práce „zvrtla“ směrem k tvorbě online prohlížeče. Nejprve šlo pouze zobrazit jednotlivé vrstvy. Postupně Kuckir přidával základní úpravy, možnost malování štětcem, vybírání lasem nebo magickou hůlkou. „Teprve po dvou letech jsem začal řešit, jak soubory ukládat. Do té doby šlo vyloženě o prohlížeč s několika funkcemi.“

Milion uživatelů po celém světě a plnohodnotný editor PSD

Uplynulo pět let a služba Photopea za tu dobu udělala ohromné pokroky. Z nenápadného online prohlížeče souborů PSD se stala v podstatě plnohodnotným grafickým editorem. Když jsme v ní zkusili otevřít koláž, kterou jsme vytvořili v nejnovější verzi Photoshop CC, s překvapením jsme museli konstatovat, že si nástroj Photopea poradil se všemi aspekty: vrstvami, vrstvami úprav, chytrými objekty, maskami vrstev i efekty aplikovanými na vrstvy.

Naše koláž, kterou jsme vytvořili v programu Photoshop CC Stejný soubor, otevřený v nástroji Photopea.com

Kuckirovi se tak vlastními silami podařilo vytvořit to, o čem Adobe zatím pouze mluvil: online verzi grafického editoru. Inspirace Photoshopem je evidentní na první pohled i v uspořádání nástrojů. „Vycházel jsem z toho, na co jsou grafici zvyklí,“ vysvětluje Kuckir. „Nesnažím se kopírovat vývoj Photoshopu,“ dodává. Domnívá se však, že Photopea je spolu s Photoshopem jediný nástroj současnosti, který umí spolehlivě otevřít soubory PSD. „Často mi uživatelé píšou, že nějakou funkci znají z Photoshopu. To byl na začátku můj cíl. Když je někdo z Photoshopu zvyklý na to, že je tlačítko Štětec vlevo uprostřed, tak aby nebyl ve Photopea někde jinde. Do budoucna plánuji možnost přepínat mezi více způsoby rozhraní. Zatím jsem se snažil rozmístění tlačítek i názvy nabídek udělat podobné Photoshopu, aby to bylo uživatelům povědomé.“

„Nejtěžší asi bylo implementovat nástroj Záplata (Healing tool),“ vzpomíná Kuckir. „To je vlastně štětec, který se snaží vyretušovat oblast, kterou jste označil.“

Retušování pomocí nástroje Záplata

Nástroj Photopea dnes měsíčně otevře milion uživatelů z celého světa. Těm se také zobrazuje reklama v pravé části okna. To Kuckirovi umožňuje věnovat se vývoji na plný úvazek. „Pokud poroste počet uživatelů jako dosud, budu si moci časem dovolit najmout posilu, což by vývoj urychlilo,“ říká Kuckir. S počtem uživatelů také narůstá počet dotazů, na které se autor snaží odpovídat s někdy až obdivuhodnou trpělivostí, když uvážíme, že sám píše jak aplikaci, tak veškerou dokumentaci, nápovědu a blog o aplikaci.

Dostupné překlady Photopea.com

Přestože je nástroj Photopea dostupný zdarma, Kuckir nabízí i placenou prémiovou verzi za 9 dolarů měsíčně (asi dvě stě korun) a další možnosti pro týmy nebo provozovatele webových stránek, kteří mohou Photopea implementovat do svých online aplikací. „Nejvíce výdělků mám ale díky těm reklamám,“ počítá Kuckir.

Co všechno umí Photopea Rychlý (a neúplný) výčet funkcí a nástrojů online aplikace otevírání a ukládání souborů PSD

práci ve vrstvách

práci s chytrými objekty (smart objects)

tvorbu masek

chytrý výběr (“Vylepšit hrany“)

úpravu proporcí obrazu (“Zkapalnit“)

nedestruktivní úpravy pomocí vrstev úprav

práci s textem

práci s vektory

vektorizaci bitmap

import RAW souborů

úpravy barev, jasu, kontrastu, křivek, úrovní, expozice, odstínu...

různé druhy retuše, vylepšení obrazu, rozostření, stylizace... Odstín a sytost Pokřivení vrstvy Křivky (Curves)

Pro amatéry i profesionály na cestách

S programem Photopea jsme si hráli přibližně měsíc a za tu dobu jsme došli k názoru, že jde o jednu z nejsvižnějších online aplikací vůbec. Uživatel v podstatě zapomene, že se nachází v prohlížeči. Přestože program běží plně na straně uživatele (client-side javascript), poradí si s:

pokročilými grafickými úpravami

využitím grafické karty pomocí WebGL

drag&drop (tažení myši) souborů

prací ve více oknech (tabech)

importem a exportem souborů PSD, JPG, SVG, GIF, PDF, WEBP, BMP, PPM, TIFF a DDS

Jedno z omezení aplikace v prohlížeči - nelze zobrazit kurzor o velikosti větší než 200 px. Nástroj je tedy větší než kurzor (znázorněný čtvercem).

Narazili jsme jen na málo omezení vyplývajících z toho, že celý program běží z prohlížeče. Jedním z nich je omezená velikost kurzoru. Ve chvíli, kdy zvolíte velikost nástroje (například štětce) větší, než je 200 pixelů (relativně vůči aktuálnímu přiblížení), prohlížeč neumožňuje tak velký kurzor zobrazit, místo něj se zobrazí jen čtverec. Úpravy tedy nadále fungují, ale uživatel nevidí na první pohled, jak velký je zásah nástroje. Také rychlost automatického výběru je někdy pomalejší než v nativní aplikaci typu Photoshop nebo Gimp.

Na druhou stranu tento nástroj je k dispozici všem, legálně a zdarma, což se o Photoshopu říci nedá (předplatné Photoshopu začíná na 12 eurech měsíčně, tedy asi 300 Kč). „V současné době je Photopea vhodná třeba pro lidi, kteří si z nějakého důvodu nechtějí nebo nemohou pořídit Photoshop a chtějí se naučit pracovat s grafikou,“ myslí si Kuckir. „Ale hodí se třeba pro ty, kteří mají doma pracovní stanici s profesionálními programy, ale na cestách třeba používají jen netbook a potřebují v rychlosti něco upravit. V tu chvíli třeba použijí Photopea.“

Klávesové zkratky v programu Photopea.com

Neustálý vývoj a vylepšování

Ivan Kuckir se vývoji věnuje aktivně, a nové funkce tak přibývají poměrně rychle. Letos například doplnil funkci Zkapalnění (“Liquify“), to je ten známý efekt, kterým se dají zvětšovat části těla. „To byla celkem těžká funkce, čekal jsem, že to bude jednodušší,“ svěřil se Kuckir.

Nástroj „Zkapalnit“ (Liquify) pro úpravu proporcí. (Zde využíváme zvětšení části obrazu pro dosažení komického efektu, protože na této tváři nebylo již co vylepšovat, pozn. red.)

Celý nástroj Zkapalnit běží v javascriptu, přesto funguje velmi svižně. Opět jde o ukázku funkce, která je v bezplatných programech celkem neobvyklá.

Photopea si do značné míry poradí i s vektory nebo s textovými vrstvami. Lze ji tedy s trochou trpělivosti použít i na tvorbu plakátů nebo jednoduchých brožurek - nabízí i export do formátu PDF. Velmi nás potěšila i možnost přidat vrstvám styl, jako je obrys, vytažení nebo vržení stínu.

Práce se styly vrstvy: možnost překrytí přechodem, vytažení, vržení stínu apod.

Abychom jenom nechválili, tak některé funkce jsou zatím implementovány celkem provizorně, třeba import RAW formátu nabízí v porovnání s tím od Adobe velmi málo možností a neporadí si se všemi soubory (museli jsme náš CR2 soubor převést do DNG pomocí bezplatné utility). Chybělo nám především doostření nebo redukce šumu.

Import souboru RAW

Ne všechny nástroje Photopea jsou podobné těm u Photoshopu. Třeba zpřesnění hran výběru Kuckir vyřešil dost odlišně. V levé části pracujeme s obrázkem, kde označujeme černou barvou to, co vybrat nechceme, bílou to, co do výběru rozhodně patří, a šedou to, kde necháme na programu, aby „chytře rozhodl“. Tak by měl jít celkem přesně vybrat i obtížný objekt, jakým je třeba chlupaté zvířátko nebo rozevláté vlasy.

Nástroj „Refine Edge“ pro výběr objektu

Tady jsme u některých objektů dosáhli velmi dobrých výsledků, jindy jsme narazili a museli pak výsledný výběr ještě dlouho dolaďovat. Čím lepší je kontrast od pozadí, tím lépe to jde. Photoshop toto zvládá o něco lépe, ale uznáváme, že to může být zvykem.

Na běžné úpravy fotografií nebo tvorbu amatérské grafiky je Photopea více než dostatečným nástrojem. Kdo jej vyzkouší, sotva uvěří, že za jeho vývojem stojí osmadvacetiletý programátor, který si před pěti lety „jen hrál s grafikou“.