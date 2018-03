Možná přiletí, možná nepřiletí. Sledujte konvertoplán V-22 Osprey

Je to letoun, který umí odstartovat vertikálně, stejně jako vrtulník. Křídla lze během 90 sekund složit a stroj ukrýt třeba v útrobách letadlové lodi. Dvojice letounů Bell Boeing V-22 Osprey by k nám měla dorazit dnes v rámci běžného výcvikového letu z Illesheimu (vojenské letiště ETIK) v Německu.

Očekávaný přílet je podle letového plánu 12:34 (10:34 UTC). Odlet je plánován na 14:00. směr Polsko. Vše řídí americké vojenské letectvo (USAF), a je tedy nutné počítat s tím, že se cokoliv může kdykoliv změnit a letouny do Prahy nakonec vůbec nemusí přiletět.

V-22 Osprey, legenda s pohnutým vývojem

V-22 Osprey je konvertoplán uzpůsobený pro vertikální start i přistání (stejně jako vrtulník). Vertikální start i přistání umožňují dva horizontálně natočené rotory - režimy VTOL (Vertical take off and landing) i STOL (Short take off and landing). Během 12 sekund se mohou natočit až o 90° dopředu a pracují jako u běžného turbovrtulového letounu. Ve srovnání s vrtulníkem Osprey dosahuje výrazně delšího doletu.



Další významnou výhodou letounu je jeho skladnost. Křídla V-22 lze složit souběžně s trupem a listy obou vrtulí natočit na jednu stranu. Operaci lze provést za pouhých 90 sekund. Pro tyto vlastnosti bývá letoun často ve výbavě letadlových lodí. Ve skleněném kokpitu V-22 jsou umístěny čtyři multifunkční displeje (MFD) a pátý sdílený centrálním displej jednotky (CDU). Pilotům se tak dostává množství obrazových informací, včetně digitálních map nebo stavu systému. Když byl Osprey poprvé v Česku, přiletěl k nám z Anglie.

Dopravit pěchotu na místo nasazení i s výstrojí a schopnost poskytovat jí přímo na místě taktickou podporu. Tak by se v kostce daly shrnout propozice, které američtí stratégové zadali účastníkům tendru na nástupce Sea Stallionů. Pod sluncem se neobjevilo nic nového. Zhruba totéž co vysoká generalita roku 1983 chtěl po konstruktérech prezident Harry Truman už v roce 1946, požadavky se ale nikdy nepodařilo zcela splnit. V rámci projektu JVX, jak byl vývoj nového stroje označen, se o to pokoušely firmy Aerospatiale, Bell, Boeing, Grumman, Lockheed a Westland. Zvítězilo spojenectví Bellu a Boeingu s typem pojmenovaným Osprey.

Na papíře se tento stroj jevil výtečně. Maximální rychlost přesahující 500 kilometrů za hodinu, bojový dolet 722 kilometrů, nejvyšší dolet 3 590 kilometrů, schopnost naložit až dvaatřicet vojáků a unést šestnáct tun nákladu včetně lehkého transportního vozidla Growler. Osprey měl být schopen nést široké spektrum variabilní výzbroje a současně absorbovat značnou míru bojového opotřebení. Kolmý start a přistání společně s vysokou manévrovatelností mělo zajistit uložení dvojice motorů Rolls Royce Allison T406/AE1107C Liberty do vertikálně výklopných pouzder. Námořní pěchota, která měla být primárním odběratelem strojů, si jich objednala dvě stě celkem za 1,714 miliardy dolarů.

Pět let po uzavření kontraktu, roku 1988, vyjel prototyp Osprey z hangáru. Sešlo se množství významných hostů, cvakaly uzávěrky fotoaparátů, kamery vrčely. Když skončila velká sláva, upřely se na nový stroj kritické zraky tvrďáků z námořní pěchoty. Na rozdíl od laiků jim bylo jasné, že stroj, který před nimi stál, má daleko nejen k dokonalosti, ale vůbec k jakékoliv bojové použitelnosti.

