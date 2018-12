Miliardář Branson chce poslat lidi do vesmíru ještě před Vánoci

V pořadu CNN Business majitel společnost Virgin Galactic prohlásil, že si je „docela jistý“, že do Vánoc pošle první lidi na skok do vesmíru. První lety provedou jen samotní testovací piloti. Pak se podle vlastních slov vydá do vesmíru on sám. Možná už s ním poletí i první platící vesmírný turista.

Loď SpaceShipTwo poletí rychlostí 3 700 km/h, na kterou se má dostat za osm sekund. Společnost Virgin Galactic letos obnovila testovací lety na vylepšené verzi SpaceShipTwo nazvané VSS Unity.

Při posledním testu v červenci, loď vystoupala do výšky 52 kilometrů. Cílem je však dostat cestující až přes 80 kilometrů nad Zemí. Kosmický prostor přitom oficiálně začíná ve výšce 100 kilometrů nad Zemí. Nicméně podle některých vědců by se měla tato hranice o 20 kilometrů snížit.

Branson chce evidentně pokořit své dva soky v oboru Jeffa Bezose a jeho Blue Origin i Elona Muska a Space X. Je otázka, zda se mu to opravdu podaří. Brzký start vesmírné turistiky slibuje už od roku 2007. Že by se i s posádkou mělo startovat do konce roku 2018, poprvé prohlásil letos v červenci. V říjnu pak řekl, že od ostrého startu nás dělí pouze týdny, nikoliv měsíce.

Je tedy potřeba brát jeho prohlášení s rezervou. Je jisté, že po havárii v roce 2014, kdy SpaceShipTwo vybuchla po zažehnutí motoru, Branson nebude přehnaně riskovat. Katastrofu lodi ve výšce 15 000 metrů tehdy nepřežil jeden z testovacích pilotů Michael Alsbury - více viz boxík.

Branson zároveň před několika dny potvrdil svůj záměr, potopit se do Velké modré díry (The Great Blue Hole), kterou v roce 1971 takto pojmenoval a zpopularizoval slavný oceánograf a ochránce přírody Jacques-Yves Cousteau. Branson se na výpravu vydá s jeho vnukem Fabienem Cousteauem a badatelkou Erikou Bergmanovou z National Geographic, která bude ponorku Stingray 500 řídit.

Dno prostory v hloubce přes 124 metrů je dosud stále neprobádaným územím. Ponor by se měl uskutečnit už v neděli 2.12.2018. Živě jej bude přenášet stanice Discovery Channel.