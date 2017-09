Výbuch za výbuchem. Musk ukázal havárie raket SpaceX v působivém videu

Není obvyklé, že by se jakákoliv společnost chlubila svými neúspěchy. SpaceX Elona Muska si to však může dovolit. V jejím případě totiž přehled havárií pouze podtrhuje neuvěřitelný úspěch, který se společnosti podařilo v dobývání kosmu dosáhnout za pouhých několik let.