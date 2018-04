Spotify zřejmě představí přehrávač do auta. Půjde ovládat hlasem

Streamovací služba Spotify ohlásila, že 24. dubna v New Yorku představí blíže neurčené novinky. Internetem nyní kolují spekulace, že by se mohlo jednat o chytrý autopřehrávač. O možném prvním hardwaru služby jsme psali již v únoru.

Minulý měsíc se na diskuzní síti reddit ozvali někteří uživatelé Spotify s tím, že jim nabízí předobjednávku dosud nezveřejněného produktu. Diskutéři uvedli různou cenu, ale ve Spojených státech by měl být v ceně měsíčního předplatného v rozmezí za 13 až 15 dolarů (se závazkem ročního odebírání služby).

Nabídka v aplikaci

Dotazy na nabídku se samozřejmě objevily i na fórech Spotify. „Momentálně k tomu nemáme co říct, ale neustále testujeme nové možnosti, jak naši službu vylepšit,“ mlží jeden z moderátorů.

Zajímavým dohadem je, že reproduktor bude hlasově ovládaný. A „umělou inteligencí“ by dle některých uživatelů neměl být nikdo jiný než Alexa od Amazonu. To by nebylo příliš překvapivé vzhledem k tomu, že Spotify už nějaký čas zkoumá možnosti hlasového ovládání i vyhledávání a vypisuje provázané pozice. Kromě ovládání by měl mít monochromatický displej s LED kontrolkou.

S novým hardwarem mělo Spotify na čase. „Jablíčkáři“ mají HopePod, Amazon má Echo a Google vyvinul koblížek Google Home. Všechny produkty jsou určené zejména do domácnosti a chytrý reproduktor do auta proto není špatný nápad.