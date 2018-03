Přehledně: Co dělat, abyste nepřišli o ČT Sport a ČT D/Art

Čeká televize spouští na konci března novou pozemní vysílací síť, na kterou umístí všechny své programy v plném vysokém rozlišení. Nová síť již bude vysílat ve formátu DVB-T2, na který postupně přejdou všechny volně vysílané televizní kanály. S novým standardem DVB-T2 si však mnohé dnešní televizory a set-top-boxy neporadí, a diváci se tak budou muset na technologickou změnu připravit, respektive vhodně vybavit.

1 Co se stane s ČT Sport?

Největší veletoče čekají stanici ČT Sport. Kdo jej chytá na klasickou anténu v rámci první generace digitálního vysílání, musí se připravit na několik změn. Od konce května 2018 totiž bude stanice ČT Sport v DVB-T dostupná jen na své současné pozici v regionálních sítích 7, 10 a 20. Pokud žádnou z těchto sítí nechytnete, ČT Sport již ve stávajícím digitálním televizním vysílání nenaladíte. Do konce roku pak z DVB-T zmizí pro všechny a naladit půjde jen v nové síti v novém standardu DVB-T2.

2 Co se stane s ČT D/Art?

S dvojkanálem ČT D/Art to budou mít diváci o něco jednodušší, tam dojde v rámci současného digitálního vysílání DVB-T jen k jedné změně. Kanál se totiž z vysílací sítě 3 přesune na pozici, kterou opustí ČT Sport a o něco později zmizí z regionálních sítí a zůstane tak jen v MUX1.

Jediný a podstatný problém je v tom, že ČT D/Art opustí své pozice na celoplošné síti 3 v DVB-T již na konci března a vrátí se, až se uvolní místo po sportovním kanálu, tedy až v květnu. V mezičase bude kanál přístupný jen přes již zmíněné regionální DVB-T sítě. Tam je dostupný již nyní, ale tyto sítě mají o něco menší pokrytí obyvatel.

ČT D/Art bude samozřejmě možné, stejně jako ČT Sport, se správným vybavením, naladit v přechodové síti České televize pro druhou generaci digitálního pozemního vysílání DVB-T2.

ČT D/Art pak na nové pozici v DVB-T síti vydrží až do roku 2020, kdy bude veřejnoprávní síť první generace digitálního televizního vysílání DVB-T v Česku definitivně vypnuta.

3 Jak mám postupovat, abych nepřišel o přesunuté programy?

Pokud nechcete nic řešit a co nejdéle setrvat u současného DVB-T vysílání, pak se budete muset obejít bez stanice ČT Sport. Na nové vysílání, případně na jiný způsob příjmu televizního vysílání, tak budete moci přejít až počátkem následujícího desetiletí, kdy bude první generace DVB-T definitivně vypnuta.

Pokud nejste v dosahu zmíněných regionálních sítí a nechcete přijít o kanál ČT Sport, pak bude jediná možnost sledovat v pozemním vysílání tento kanál prostřednictvím přechodového multiplexu 11 a to znamená nákup nového přístroje s podporou DVB-T2 nebo přechod na satelit, kabel nebo IPTV.

4 Platím si kabelovou/satelitní televizi, dotkne se mě přechod na DVB-T2 nějak?

Ne, přechod na nový standard vysílání se týká pouze bezplatného pozemního televizního vysílání DVB-T, které přijímáte anténou. Služeb kabelové televize (standard DVB-C) a satelitu (DVB-S) se to nijak nedotkne.

5 Mám ještě starý baňatý televizor a set-top box. Budu si muset koupit nový televizor?

Ne, starý CRT televizor budete moci používat i nadále, bude k němu potřeba koupit nový set-top box schopný příjmu DVB-T2/HEVC vysílání. Dejte si pozor, aby měl na zadní straně i konektor SCART, který k připojení starého televizoru potřebujete. Počítat ale musíte s tím, že nárůst v kvalitě obrazu nebude na takovém televizoru vůbec patrný. Pokud máte opravdu velmi starý televizor, vyberte si set-top box s takzvaným RF modulátorem, který dokáže obraz a zvuk poslat v analogové podobě po anténním kabelu. Nejlevnější set-top boxy pořídíte za zhruba 700 korun.

6 Mám asi pětiletý LCD televizor, nebo možná plazmu, a nyní mám anténu připojenou přímo do něj. Co mě čeká?

Jestliže máte televizor, který si neporadí s novým vysílacím standardem, což je u pětiletého přístroje pravděpodobné, čeká vás nákup nového set-top boxu. Ten musí umět přijímat DVB-T2/HEVC a jistotu máte zejména tehdy, pokud dostal certifikaci od Českých radiokomunikací.

6 Jak při koupi televizoru poznám, že si s novým vysíláním poradí?

Televizor musí být schopen příjmu DVB-T2 vysílání s kodekem H.265/HEVC, tento údaj musí mít ve specifikaci. Starší kodeky H.264 nebo MPEG2 nebudou po přechodu na nové vysílání stačit. Ideální je ověřit si daný model v certifikačním programu Českých radiokomunikací.

7 Jsem zvyklý si nahrávat pořady na DVD rekordér. Jak to budu nyní dělat?

Máte několik možností, i když jen jedna počítá s využitím stávajícího DVD rekordéru a je nejméně pohodlná. Připojíte jej k set-top boxu a nastavíte záznam z daného vstupu. Nevýhodou je, že vždy nahráváte jen ten kanál, který máte na set-top boxu nastavený, což je v případě záznamu v nepřítomnosti zásadní problém.

Jiná možnost je koupit si set-top box s možností záznamu na externí pevný disk a nahrávat tak pořady do podoby videosouborů, nikoli na fyzický nosič. Je třeba ale pamatovat na to, že některé set-top boxy kódují tyto soubory tak, aby je bylo možné přehrát pouze na daném set-top boxu. Podobně to platí i u většiny televizorů s možností záznamu na HDD - nahrávky pustíte jen na přístroji, který záznam pořídil.

8 Jsem správce v bytovém domě, bude potřeba udělat úpravy na společných anténách?

Ano. Jaké úpravy bude třeba udělat, se odvíjí od typu systému STA v daném domě. „Zdaleka nejpoužívanějším typem je systém s kanálovými vložkami a ty bude při přechodu na DVB-T2 potřeba vyměnit. Jedna kanálová vložka přijde zhruba na 2000 korun bez DPH,“ upřesnil na dotaz redakce David Stupka ze společnosti Omko Digital, který STA systémy projektuje. Podstatně nižší náklady budou mít domy s programovatelným anténním zesilovačem, zde bude potřeba jen zásah technika a úprava softwarového nastavení. Třetí variantou je systém se širokopásmovými zesilovači, zde bude řešení záležet na použitém typu zesilovačů - některé půjde přenastavit, jiné doplnit, jiné vyměnit.

9 Televizní vysílání chytám na pokojovou anténu. I tu budu muset vyměnit?

Ne. Anténu, kterou nyní přijímáte DVB-T2 vysílání můžete používat nadále. Výměna by přicházela v úvahu v případě, že máte model bez LTE filtru a vysílání v novém standardu bylo ve vaší lokalitě rušeno.

10 Proč zase něco mění? Jen z nás chtějí vytahat peníze!

Není tomu tak. Přechod na nový standard televizního vysílání není nápadem ani televizních stanic, ani provozovatelů vysílací sítě. Souvisí s rozvojem mobilních datových sítí (zejména příprava na vysokorychlostní sítě 5G), pro které je potřeba uvolnit další kmitočty. Rozsah těch vhodných je omezený většina je jich pro něco použitá. Uskromnit se tak musí televizní vysílání, které přijde o část svého vysílacího pásma a aby nebylo nutné ubrat počet kanálů nebo snížit jejich obrazovou a zvukovou kvalitu, je potřeba použít efektivnější kódování H.265/HEVC.

11 Nemohlo se v tomto úspornějším kódování vysílat od začátku?

Nemohlo. Kodek H.265/HEVC nebyl před zhruba osmi lety, kdy se řešil přechod na digitální vysílání, ještě plně standardizován. Navíc je velmi náročný na výkon jak kódovacího, tak i dekódovacího zařízení a u spotřební elektroniky takový výkon nebyl ještě nedávno k dispozici.

12 Dostanu na nákup nového televizoru nebo set-top boxu příspěvek? Za to, že nebudu moci svůj přístroj využívat, přece nemohu já.

Žádný takový program připraven není. Plán místo toho počítal s přechodovým obdobím, ve kterém diváci přístroje přirozeně obmění kvůli morálnímu zestárnutí. Zatím se ale zdá být toto období možná příliš krátké. Průměrná doba užívání televizoru v domácnosti je šest až sedm let, přechodovému období tak budou do přirozené obměny nejspíše rok dva chybět.