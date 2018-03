ČT kvůli přechodu na nový formát odstraní ČT Sport ze současné sítě

Již 29. března spustí veřejnoprávní Česká televize (ČT) svou přechodovou síť pro DVB-T2 s označením 11. Hned od začátku nabídne ČT celou šestici svých programů v HD rozlišení. Vedle tohoto impulzu bude mít možná ještě vetší vliv na poptávku po nových televizích nebo set-top boxech s podporou DVB-T2 a kódováním HEVC odchod kanálu ČT Sport za současné vysílací sítě České televize.

Škatulata s programy

Na konci května dojde k neočekávané výměně programu ČT Sport v současném multiplexu 1 a jeho nahrazení dvojkanálem ČT D/Art.

„Od konce května 2018 tak bude program ČT Sport dostupný v zemském vysílání pouze ve vysokém rozlišení v přechodovém multiplexu ČT ve standardu DVB-T2/HEVC s pokrytím 99,6 %, v rozšíření multiplexu veřejné služby MPX1a/RS7 ve standardu DVB-T/MPEG4 a v regionálních DVB-T sítích 7, 10 a 20, s pokrytím vyšším než 85 %,“ cituje Televizníweb.cz prohlášení České televize.

Konkrétně to znamená, že diváci s přijímači podporujícími současný formát televizního pozemního vysílání ještě uvidí na současném kanálu letošní Mistrovství světa v ledním hokeji v Dánské Kodani. Pak již budou muset hledat program ČT Sport na „nové adrese“. Tedy prostřednictvím vysílačů Regionální sítě 7, 10 a 20. Tam Česká televize vysílá některé programy v HD rozlišení.

To však nebude konec trápení sportuchtivých fanoušků, protože zde vydrží ČT Sport jen do posledního čtvrtletí letošního roku, než všechny programy České televize opustí vysílací sítě jiných subjektů. Pak bude jediná možnost sledovat v pozemním vysílání ČT Sport jen prostřednictvím přechodového multiplexu 11 a to znamená nákup nového přístroje s podporou DVB-T2 nebo přechod na satelit, kabel nebo IPTV.

Změnu čeká nejen ČT Sport, ale také dvojkanál ČT D/Art, který na konci března zmizí ze současného multiplexu 3 a také z přechodové sítě 12. Kdo jej nebude moci naladit v přechodovém multiplexu 11 v novém formátu, bude muset využít některou z již zmíněných regionálních sítí se současným formátem DVB-T.

To ale platí jen do konce května, kdy nahradí ve veřejnoprávním multiplexu právě ČT Sport. Tam vydrží až do definitivního konce této vysílací sítě v roce 2020.

Nejpozději od začátku roku 2019 tak bude možnost sledování veřejnoprávních programů přes klasickou anténu následující:

současný formát DVB-T : ČT 1, ČT 2, ČT 24 a ČT D/ART v současném multiplexu 1

: ČT 1, ČT 2, ČT 24 a ČT D/ART v současném multiplexu 1 přicházející formát DVB-T2: ČT 1 HD, ČT 2 HD, ČT 24 HD, ČT Sport HD, ČT D/Art HD v přechodovém multiplexu 11

Ale již ke konci roku 2019 bude Česká televize kompletně opouštět nynější DVB-T. Konkrétně v listopadu to bude Praha.

Tři kroky spouštění

Pojďme ale na začátek. Ve čtvrtek 29. března spustí Česká televize ve spolupráci s Českými radiokomunikacemi (ČRa) celkem 22 vysílačů přechodové sítě 11 po celém Česku, a to bude znamenat pokrytí 98,7 procenta obyvatelstva.

Pokrytí přechodové sítě DVB-T2 České televize s označením 11 v březnu 2018.

O téměř měsíc později, konkrétně 20. dubna, se má přidat vysílač Vimperk – Mařský vrch a poslední velké vysílače se mají dostat na řadu 10. května. Budou to Chomutov – Jedlová hora, Trutnov – Černá hora a Zlín – Tlustá hora. Základních 26 vysílačů pak podle výpočtů pokryje 99,6 procenta populace.

Pak budou následovat dokrývače, které přechodový multiplex (vysílací síť) veřejnoprávní televize rozšíří do dalších oblastí.

Nebude to ale tak jednoduché, protože některé kmitočty ještě nejsou oficiálně zkoordinované se zahraničím. „Oproti původnímu harmonogramu v rámci první etapy spustí vysílání DVB-T2 i v jižních Čechách z hlavního vysílače České Budějovice – Kleť. Kvůli komplikované mezinárodní koordinaci kmitočtů ale veřejnoprávní přechodová síť DVB-T2 bude muset z Kletě vysílat sníženým výkonem 10 kW, což odpovídá někdejšímu výkonu vysílače Regionální sítě 8, kterou bylo možné na kanálu 50 naladit do konce loňského roku. Nyní se na stejném kanálu 50 objeví Přechodová síť 11,“ vysvětluje server Televizniweb.cz, který sponzorují České radiokomunikace

Vypínání současného vysílání o rok dříve

Původně se předpokládalo, že přechodová síť 11 bude fungovat již loni a bude se postupně stavět. Kvůli různým legislativním i technickým problémům se termín postupně přesunoval až na červen letošního roku. Nyní se zdá, že se vše stihne o něco dříve.

Ostatně bylo již na čase. Česká televize totiž musí uvolnit některé kmitočty současného veřejnoprávního multiplexu už ve druhé polovině roku 2019. Původně se přitom plánoval termín v polovině roku 2020. Důvodem je uvolnění kmitočtů tak, aby bylo možné spustit ostatní finální sítě a dosáhnout ukončení vysílání ve stávajícím DVB-T(1) standardu ke konci června roku 2020.

„Vysílače současného multiplexu veřejné služby se budou postupně vypínat od poloviny roku 2019. Pro udržení současného rozsahu vysílacích služeb budou až do dosažení pokrytí 95 % obyvatelstva vysíláním ve standardu DVB-T2/HEVC prodlouženy všechny vysílací smlouvy, jejichž platnost by jinak v roce 2017 končila,“ popisuje situaci Česká televize.

Kdo tak bude chtít koukat nejen na sportovní události, bude muset využívat televizor nebo set-top box s příjmem DVB-T2 a kódování HEVC (h.265). Uživatelé si mohou jednoduše ověřit, že jejich přístroj nové vysílání plně podporuje, protože České radiokomunikace nyní testují televizní přijímače a set-top boxy a výsledky zveřejňují na stránce Dvbt2overeno.cz.