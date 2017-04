Rusko zvažuje zákaz VPN, aby se lidé nedostali na zakázané weby

V Rusku se podle deníku Vedomosti připravuje nový zákon, který má zajistit, aby lidé přestali využívat anonymizační proxy služby a VPN (virtuální privátní síť) brány k obcházení blokace zakázaných serverů.

Stát, na jehož černé listině spravované speciálním úřadem Roskomnadzor, jsou tisíce webů, tak hodlá ještě více utáhnout šrouby. Stránky, které jsou na tomto seznamu, mají poskytovatelé internetu povinnost blokovat. Weby se na černou listinu dostávají pod různými záminkami na základě cenzurního zákona z roku 2012. Jako jedna z prvních byla obviněna Wikipedia. Zablokování už okusil i YouTube nebo služba iCloud. Obecně jsou blokovány stránky s pornografií, pirátským obsahem, podporující užívání drog či ty, které radí, jak spáchat sebevraždu.

Služby jako VPN fungují tak, že se připojíte k serveru v zahraničí, přes který zablokovanou stránku navštívíte.

Není to poprvé, co si vzal nějaký stát do hledáčku VPN a proxy služby. Například loni v prosinci proti takovému obcházení zákazu přistoupilo Turecko.

Vedle zákazu VPN služeb má připravovaný zákon omezit i vyhledávače, které nabízejí odkazy na závadné weby, jako jsou stránky s pirátským obsahem a ostatní zakázané weby. I proto se na technické stránce zákona mají podílet právníci z Mediálního a komunikačního svazu, jejichž členům vadí pirátství nejvíce. Vyhledávače v případě neuposlechnutí čeká pokuta až 700 tisíc rublů (cca 310 tisíc korun).

Podle zprávy think-tanku Freedom House jsou celosvětově dvě třetiny uživatelů internetu vystaveny cenzuře.