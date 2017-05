Vyděračský WannaCry se podobá severokorejskému viru, důkaz zatím není

Časté otázky a odpovědi Základní informace o ransomware, který se šíří pod jmény Wanna Decryptor, WannaCry, WCRY nebo WannaCrypt0r. Jak se ransomware WannaCry šíří?

Ransomware se šíří e-mailem, který obsahuje přílohu tvářící se jako ZIP archiv. Uživatelé, kteří tuto přílohu otevřou, si do svého počítače nainstalují virus. V lokální síti se pak virus šíří skrze nezáplatované systémy. Zároveň se virus šíří skrze svou vlastní botnetovou síť, pomocí které skenuje dostupné IP adresy a hledá další zranitelné počítače.

Jakmile WannaCry napadne daný počítač, začne šifrovat soubory a složky na počítači. Zašifrované soubory mají příponu .WCRY. Šifrovány jsou soubory například těchto typů: dokumenty DOC, PPT, XLS, obrázky JPG, PNG nebo TIFF, některé videosoubory, některé zálohy, některé programátorské projekty a řada dalších.

Ransomware přidá do napadeného adresáře soubor s návodem, jak zaplatit výkupné za soubory. Cena za dešifrování je 300 dolarů (asi 7 300 Kč) v bitcoinech. Po třech dnech je cena dvojnásobná. Po týdnu bude dekódování údajně navždy znemožněno.

Ověřte si, že máte aktualizovaný operační systém a antivirový program. Ověřte si na stránkách výrobce svého antivirového programu, že umí rozpoznat tuto novou hrozbu.

Microsoft v tomto případě uvolnil záplaty i pro starší systémy Windows, viz jejich článek.

Základní obranou je mít aktualizovaný operační systém a aktualizovaný antivir/antimalware. Protože žádná obrana není stoprocentní, důrazně doporučujeme vytvářet pravidelné zálohy důležitých souborů, které jsou zálohovány mimo počítač, aby se k nim ransomware nemohl dostat.