„Neříkej, že už to děláme!“ Tahák šéfa Facebooku ukazuje, čeho se bál

Z perspektivy běžného uživatele Facebooku by se mohlo zdát, že největší zprávou související s touto sociální sítí byla falešná nesmyslná výzva BFF, podle které si mohli lidé ověřit, zda mají dostatečně zabezpečený svůj účet.

Podrobnosti o Zuckerbergově výstupu: před senátem

před sněmovnou

Šířila se zřejmě i proto, že reagovala na aktuální, notně medializované údálosti: Mark Zuckerberg vypovídal před americkým Kongresem (vystoupení šéfa Facebooku před senátem a před sněmovnou reprezentantů jsme sledovali živě).

Ne, vtipným memům narážejícím na Zuckovo „robotické“ chování se tentokrát věnovat nebudeme (udělali to za nás CNET, Mashable a dokonce i BBC). Ani nebudeme řešit vtipné, ale nic neříkající propočty toho, jak Zuckerberg osobně vydělal 3 miliardy dolarů díky tomu, že jeho živě přenášené výstupy před americkým Kongresem zdá se uklidnily investory znepokojené březnovými kauzami.

Mark Zuckerberg vypovídá před americkým Kongresem (10. dubna 2018)

Zuckerberg předvedl ostatně na horkém křesle dobrý a stabilní výkon. Až na výjimky se nenechal rozhodit. Do karet mu hrálo i to, že řada kongresmanů přišla mírně řečeno nepřipravena. Minimálně polovina slyšení (především toho prvního) by se dala shrnout větou „geek vysvětluje dědovi, jak funguje internet“.

A i když několik členů a členek komisí dokázalo položit zásadní otázky, dařilo se Zuckerbergovi odpovídat povrchně, obecně... Když šlo do tuhého, konstatoval, že danou věc neví z hlavy a jeho tým později dodá přesné informace.

Z tohoto pohledu je tedy zajímavější řešit, co Zuckerberg neřekl, než co řekl. A díky vtipnému úlovku dokonce víme, co sám sobě říci zakázal.

Zuckerbergovy poznámky: omlouvat se, nemluvit o GDPR

Andrew Harnik, fotograf pro agenturu AP, pořídil během úterního slyšení v Senátu snímek pořadače s dokumenty, který zůstal Zuckerbergovi na stole během přestávky. „Když pořadač přišla jedna z asistentek zaklapnout a odnést, pořídil jsem tuhle fotografii,“ popisuje příběh snímku, který celkem rychle obletěl Twitter i redakce médií.

Mark Zuckerberg nechal na stole poznámky...

Takovéto nečekané narušení soukromí je v tomto kontextu sladce ironické: „Někdo Zuckerbergovi vyfotil přes rameno jeho poznámky. Zuckerberg k tomu nedal svolení, ale možná to odsouhlasil někdo z jeho přátel,“ vtipkoval třeba britský odborník na bezpečnost Graham Cluley. Jiní spekulovali, že Zuckerberg nechal poznámky na stole schválně, možná aby odvedl pozornost. A co že měl šéf největší sociální sítě na papíře před sebou?

Cambridge Analytica : „Je to narušení důvěry, je nám líto, že se to stalo“, „od roku 2014 jsme podobný způsob těžení dat zastavili“

: „Je to narušení důvěry, je nám líto, že se to stalo“, „od roku 2014 jsme podobný způsob těžení dat zastavili“ Kdo ponese zodpovědnost : „platforma je moje zodpovědnost, nikoho za to nebudu trestat“, „rezignovat? Facebook jsem založil, dělám rozhodnutí a tedy i ta chybná rozhodnutí, je to velká výzva, ale já jsem si poradil s velkými výzvami v minulosti, poradím si i s touto“

: „platforma je moje zodpovědnost, nikoho za to nebudu trestat“, „rezignovat? Facebook jsem založil, dělám rozhodnutí a tedy i ta chybná rozhodnutí, je to velká výzva, ale já jsem si poradil s velkými výzvami v minulosti, poradím si i s touto“ Bezpečí dat: „používám Facebook každý den ke komunikaci s rodinou“, „udělali jsme chyby a tvrdě pracujeme na jejich nápravě“

„používám Facebook každý den ke komunikaci s rodinou“, „udělali jsme chyby a tvrdě pracujeme na jejich nápravě“ Jak vyděláváme peníze : „chci, aby byl Facebook službou, kterou může používat kdokoli, musí proto být zdarma, a to lze udělat jen díky reklamám“, „ujasněme si: nikdy neprodáváme data, uživatelé jsou vlastníky svých dat a mají možnost si vše nastavit“

: „chci, aby byl Facebook službou, kterou může používat kdokoli, musí proto být zdarma, a to lze udělat jen díky reklamám“, „ujasněme si: nikdy neprodáváme data, uživatelé jsou vlastníky svých dat a mají možnost si vše nastavit“ Nepřípustný nebo šokující obsah : „naše komunitné standardy zakazují nenávist, šikanu, terorismus...“, „pracujeme na tom, abychom tento obsah proaktivně vyhledávali, pomocí nástrojů umělé inteligence, dalších lidí apod.“

: „naše komunitné standardy zakazují nenávist, šikanu, terorismus...“, „pracujeme na tom, abychom tento obsah proaktivně vyhledávali, pomocí nástrojů umělé inteligence, dalších lidí apod.“ Integrita voleb (Rusko) : „reagovali jsme pomalu, ale děláme pokroky“, „dali jsme akademikům přístup k nezávislému posouzení vlivu sociálních médií na demokracii“

: „reagovali jsme pomalu, ale děláme pokroky“, „dali jsme akademikům přístup k nezávislému posouzení vlivu sociálních médií na demokracii“ Diverzita: „Silicon Valley má problém s diverzitou, a my jsme součástí toho problému“

Zastavme se u dvou posledních viditelných odstavců Zuckerbergových poznámek: Konkurence a GDPR. Z opatrných formulací na papíře i pak ve skutečnosti je totiž cítit, že právě tyto okruhy nebyly Zuckerbergovyi pohodlné.

Měl by být Facebook rozporcován?

„Zákazníci mají na výběr z velkého množství způsobů, jak trávit svůj čas,“ napsal si Zuckerberg do svých poznámek opatrnou formulaci pro případ, že by se jej někdo ptal na to, zda Facebook neomezuje konkurenci.

Když se jej republikánský senátor Lindsey Graham zeptal: „kdo je váš největší konkurent?“ měl Zuckerberg trochu problém odpovědět. Popravdě uvedl, že lidé v USA používají ke komunikaci asi osm velkých mobilních aplikací, ale už nezmínil, že tři z toho vlastní Facebook (Messenger, Instagram a WhatsApp). „Nezdá se mi, že bychom měli monopol,“ nervózně se zasmál Zuckerberg.

Po celou dobu si šéf Facebooku dával pozor na to, aby správně dávkoval pokoru, snahu věci zlepšit a ochotu spolupracovat na „chytrých regulacích“. Do poznámek si ale napsal, co za chytré regulace rozhodně nepovažuje: „kdyby byl Facebook rozdělen na více firem, posílilo by to čínské společnosti. Americké technologické společnosti jsou pro Ameriku důležitá investice.“ Jinými slovy, u této konkrétní otázky byl Zuckerberg připraven použít útok na emoce: „pokud byste nás rozdělili, podporujete nepřítele!“

Evropská regulace je dobrá, ale neříkej, že jsme jí vyhověli!

Další ošemetnou kapitolou - která přišla na přetřas před sněmovnou reprezentantů - byla evropská směrnice na ochranu soukromých dat (tzv. GDPR). Facebook jakožto firma působící v Evropě bude muset koncem května požadavky GDPR splňovat.

A zřejmě je zatím tak docela nesplňuje. Jak jinak si vykládat důraznou poznámku „neříkej, že už vyhovujeme požadavkům GDPR“, kterou měl před sebou Zuckerberg tučně zvýrazněnou. V tomto bodě šéf Facebooku na nikoho neútočil, ale zvolil způsob obecného schvalování a vysvětlování toho, o co v evropské regulaci vlastně jde.

Je rozhodně zajímavé, že Facebook se kvůli GDPR musel proměnit po celém světě, tedy že stejné nástroje, které nabídne v EU, nabídne i všem ostatním. Mantrou je v tomto případě „více kontroly“, „výslovný souhlas“ a „osobní údaje“.

Facebook bude nepochybně alespoň formálně vše splňovat, ale jistě si dá pozor, aby nenabádal uživatele ke změně nastavení příliš okatě. Ještě by si toho svého soukromí mohli začít všimat.