Změna v TV vysílání se blíží. Vše, co musíte vědět o přechodu na DVB-T2

Vládní Strategie rozvoje terestrického televizního vysílání počítá s rozpočtem až 350 milionů korun na informační kampaň. Ta má všem příjemcům pozemního televizního vysílání usnadnit přechod na novou technologii.



Náklady na kampaň: až 350 milionů Citujme bod 3.1. ze Strategie rozvoje terestrického televizního vysílání, nazvaný Informační a propagační kampaň: “Náklady na komplexní informační a propagační kampaň realizované Národní koordinační skupinou činily 157 mil. Kč za období 2009 – 2012 (přechod z analogového na digitální televizní vysílání, tedy takzvaná první vlna digitalizace - pozn. redakce). Odhad nákladů pro kampaň podporující Přechod na DVB-T2 by je neměl řádově výrazněji převýšit, záleží ovšem na rozhodnutí státu, jak rychle bude dle finálně schváleného harmonogramu potřeba přesvědčit domácnosti k přijetí nové změny. Rozhodně by tyto náklady neměly přesáhnout objem 300 – 350 mil. Kč za období 2016 – 2020.“ To později pro server Televizniweb upřesnil vedoucí tiskového oddělení Ministerstva průmyslu a obchodu Štěpán Kotrba: „Náklady na informační kampaň nebudou dosahovat zdaleka uvedené výše. Jednalo se o stanovení maximálního stropu pro účely Strategie, tj. rámcového přehledu předpokládaných nákladů celého procesu přechodu z DVB-T na DVB-T2.“

Ačkoli máme u přechodu na DVB-T2 intenzivní pocit, že „už to ví přece každý, protože se o tom všude mluvilo“, každou chvíli někdo překvapí dotazem svědčícím o opaku. Do tohoto článku jsme proto shromáždili vše podstatné, co běžný příjemce pozemního vysílání potřebuje v souvislosti s přechodem vědět.

Co se bude dít?

V České republice bude v následujících dvou letech postupně ukončeno současné bezplatné pozemní televizní vysílání ve standardu DVB-T a nahrazeno bezplatným pozemním vysíláním ve standardu DVB-T2/HEVC.

Důvod této změny je technický, je potřeba uvolnit část vysílacího spektra pro mobilní datové sítě páté generace, které budou využívat například internet věcí, průmysl 4.0 nebo autonomní vozidla. Pokud by se nepřešlo na nový vysílací standard s efektivnějším kódováním, musel by být snížen počet vysílaných programů, nebo výrazně zhoršena jejich kvalita obrazu a zvuku.

Nové efektivní kódování HEVC nemohlo být zvoleno při první vlně digitalizace, protože tehdy bylo jen ve stádiu vývoje.



Týká se mě to?

Pokud pro příjem televizního vysílání na kterémkoli ze svých televizorů používáte klasickou anténu, ať již na střeše domu nebo uvnitř bytu, pak se vás přechod týká.

Jestliže televizní vysílání sledujete výhradně přes placené televizní služby, jako kabelovou televizi, satelitní televizi nebo vysílání přes internet, pak přechod nemusíte řešit.



Co to pro mě znamená?

Pokud jste si v posledních dvou letech koupili nový televizor od některého z předních výrobců, pravděpodobně jste na přechod připraveni. Ve své specifikaci v sekci tuner/přijímač musí mít uvedeno DVB-T2 a HEVC. Jistotu budete mít, pokud přístroj najdete v seznamu certifikovaných přijímačů, který vytvářejí České radiokomunikace. V tomto seznamu je vhodné ověřit i televizor, který se případně chystáte koupit.

Pokud máte televizor, který si s novým vysíláním neporadí, ale zároveň vám jinak vyhovuje, můžete jej doplnit set-top-boxem, který příjem DVB-T2/HEVC vysílání zvládne. Vybrat si můžete například v našem testu. Připravit se musíte na nevýhodu dvou dálkových ovladačů. Největší problém budou řešit uživatelé DVD/HDD rekordérů, ty existující si s novým standardem neporadí a jejich kombinace s dalším set-top-boxem je silně nepraktická, nové se nevyrábí. Je tak lepší využít možnost nahrávání pořadů přímo do set-top-boxu.

Na antény a anténní rozvody v bytech a rodinných domech nebudete muset s největší pravděpodobností sahat. Pokud umožňují kvalitní příjem v DVB-T, měly by být na DVB-T2 připraveny. Pokud patříte mezi ty, jejichž příjem byl v minulosti rušen LTE vysíláním mobilních sítí, nejspíše budete potřebovat nový LTE filtr. S tím se případně obraťte na Český telekomunikační úřad.

Úpravy budou nutné u anténních rozvodů v bytových domech. Zde bude potřeba vyměnit či doplnit takzvané kanálové vložky, s čímž se správce domu musí obrátit na specializovanou firmu. Nejde však o nijak zásadní zásah do rozpočtu domu.

Pokud se rozhodnete používat televizor, který DVB-T2 vysílání přijmout nedovede, jen jako zobrazovač pro Blu-ray přehrávač nebo sledování filmů z USB, nezbaví vás to povinnosti platit koncesionářské poplatky (více jsme o tom psali zde).

Kdy se mě to dotkne?

Některé změny ve vysílání již diváci pocítili, z DVB-T vysílání například zmizely kanály České televize v HD rozlišení, ty již naladíte jen v takzvaných přechodových sítích DVB-T2. Ty mají zajistit plynulý přechod, aby nedošlo k přerušení příjmu žádné stanice. Jakmile bude DVB-T vysílání vypnuto, bude obsah přechodových sítí přerozdělen do sítí finálních.

První DVB-T vysílače se začnou definitivně vypínat 27. listopadu 2019 (kanály České televize v Praze), poslední budou vypnuty 29. června 2020 (kanály Multiplexu 3 ve Valašských Kloboucích). Od 30. června 2020 tedy nikde nebude možné chytit žádné vysílání v současném standardu DVB-T, ale již jen v novém DVB-T2.

Kdy přesně se to dotkne vás, záleží na tom, z jakého vysílače televizní signál přijímáte:

Kdy se vypne staré a zapne nové vysílání přímo u vás najdete v tabulce s harmonogramem.

Jak přesně bude přechod probíhat, si můžete přečíst v našem článku.

Co mi to přinese?

Zejména možnost dál sledovat bezplatné televizní vysílání v současném rozsahu a kvalitě. Nového, přinejmenším ze začátku, v podstatě nic.

Avizované vysílání ve vyšší kvalitě v HD rozlišení se bude týkat nejspíše jen stanic České televize. Jejich obraz vypadá perfektně již v přechodové DVB-T2 síti. Všechny stanice ze skupin TV Barrandov, TV Nova a TV Prima budou vysílat pouze v nízkém SD/qHD rozlišení, více jsme o tom psali zde.

Potenciál na zlepšení mají služby hybridního vysílání HbbTV, takzvané „červené tlačítko“. V nových přístrojích (například všech certifikovanými Českými radiokomunikacemi) bude ve verzi 2.0.

S DVB-T2 vysíláním se počítá přinejmenším do roku 2030. Deset let je při současném tempu vývoje příliš dlouhá doba, aby mělo nyní smysl řešit, co bude potom. Umíme si představit i situaci, kdy už koncept lineárního vysílání nebude existovat a každý bude sledovat jen to, co si vybere. A v čase, který si zvolí.