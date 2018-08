USA budují samostatné vesmírné síly proti hrozbě ze strany Číny a Ruska

Lety na oběžnou dráhu Země nebo hlouběji do vesmíru zažívají cenovou a technologickou revoluci, zejména díky firmě SpaceX a její raketě Falcon 9. Cena za vynesení jednoho kilogramu nákladu na oběžnou dráhu Země poklesla několikanásobně a očekává se další propad.

Spolu s příchodem nových velkých raket (Falcon 9, BFR, SLS) půjde do vesmíru umístit skutečně těžké a objemné náklady (satelity s velkou optikou nebo velkým radiolokačním polem). Navíc díky znovupoužitelným raketovým nosičům, jako je Falcon 9 nebo raketoplán XS-1 (viz dále), půjde dopravovat náklad a lidi do vesmíru jednou, či dokonce vícekrát denně.

Žádné ozbrojené síly na světě nejsou na kosmickém prostoru závislé jako ty americké. V současnosti USA provozují 600 aktivních satelitů (komerčních, vládních i vojenských). Čína disponuje zhruba 200 a Rusko 140 satelity.

Video: satelity jsou zranitelné, protože je lze velmi snadno sledovat a zaměřit. Spojené státy nyní řeší, jak ochránit své satelity před nepřátelskými útoky.

Satelity jsou pro americké ozbrojené síly nepostradatelné k vedení bojových operací, ať už jde o komunikaci, přenos dat, navigaci, navádění přesných zbraní, velení a řízení boje, sledování, průzkum, zpravodajství atd. Bez vesmírných aktiv se neobejdou jaderné síly, kyberoperace, systémy C4ISTAR, protiraketová obrana, přesné zbraňové systémy, autonomní systémy, logistika, atd.

Současně však hlavní mocenští oponenti USA, Rusko a především Čína, vyvíjejí novou generaci anti-satelitních zbraní, jako jsou nové raketové technologie nebo výkonné lasery. Ještě větším problémem pro satelity jsou prostředky radioelektronického boje a kyberútoky. Rusko a Čína přitom ve svých vojenských doktrínách počítají s ničením satelitů na oběžné dráze Země.

Administrativa Donalda Trumpa a Pentagon proto v souvislosti s nástupem nových technologií a hrozeb v červnu veřejně spustily proces budování specializovaných Vesmírných sil, šesté samostatné americké ozbrojené složky. Vesmírné síly převezmou všechny operace v kosmickém prostoru a postupně rozšíří americkou přítomnost a schopnosti ve vesmíru.

„Nařídil jsem ministerstvu obrany a Pentagonu, aby okamžitě zahájily proces nezbytný k vytvoření Vesmírných sil, šesté složky ozbrojených sil,“ uvedl v polovině června Trump. „Je to důležité prohlášení. Budeme mít letectvo a budeme mít Vesmírné síly. Oddělené, ale rovnocenné. Bude to velká věc. Hodně významná.“

Viceprezident Mike Pence minulý týden v Pentagonu uvedl: „Stejně jako pokroky v leteckých technologiích vedly ve 20. století ke vzniku nového bojiště ve vzdušném prostoru, pokroky v oblasti vesmírné techniky ukázaly, že vesmír je novým bojištěm pro 21. století.“

„Aby bylo jasné, Vesmírné síly nebudeme budovat od nuly, protože muži a ženy, kteří dnes zajišťují provoz vesmírných programů našeho národa, jsou nejlepší na světě,“ uvedl viceprezident. „Na našem ministerstvu a ve zpravodajských službách jsou doslova desítky tisíc vojáků, civilistů a externích odborníků, kteří operují a podporují naše vesmírné systémy ‒ společně tvoří oči a uši amerických bojovníků po celém světě.“

O budování samostatné složky pro kosmický prostor se ve Spojených státech mluví již dlouho. Největším odpůrcem Vesmírných sil je americké letectvo, které se bálo (a stále bojí) ztráty svého významu a snížení rozpočtu.

Video: na komunikačních satelitech je závislá každá složka amerických ozbrojených sil. Firma Boeing pracuje na nových technologiích (přesné formování tvaru vysílacího svazku) odolných proti prostředkům radioelektronického boje nepřítele.

USAF má ale na starosti řadu agend a kritici namítají, že žádnou z nich letectvo neplní pořádně. Kromě klasické letecké složky se USAF stará o velkou část jaderného arzenálu, balistické střely, kosmický prostor a do jisté míry letectvo řeší i oblast kybernetické bezpečnosti.

V současné době Pentagon pracuje na několika různě ambiciózních verzích Vesmírných sil. Zvolenou variantu následně schválí prezident a Kongres, který Vesmírným silám přidělí adekvátní rozpočet.

Nová složka vznikne ve čtyřech krocích. Prvním krokem je vybudování Velitelství pro vesmírné operace (U.S. Space Command) v gesci čtyřhvězdičkového generála. Velitelství zajistí jak řízení všech operací ve vesmíru, tak přípravu doktrín, taktiky, techniky a procedur.

Dalším krokem je vytvoření elitní skupiny vedoucích pracovníků „Space Operations Force“ zaměřených na problematiku operací v kosmickém prostoru, kyberbezpečnost, akvizici vesmírných systémů, vývoj nových technologií, atd. Tato skupina vědců, inženýrů, zpravodajců a stratégů bude poskytovat expertízy a odborná stanoviska velitelům.

Třetím krokem je vytvoření kosmické vývojové agentury „Space Development Agency“. Agentura zaštítí vývoj a výrobu technologických demonstrátorů a prototypů systémů určených pro operace v kosmickém prostoru. Posledním krokem se stane jmenování civilního náměstka pro vesmírné operace, přímo podřízeného ministru obrany.

Dominantním úkolem Vesmírných sil se stane ochrana amerických kosmických aktiv, především vojenských satelitů. Půjde zejména o vytvoření schopností rychlého a levného přístupu na oběžnou dráhu Země a o udržení volnosti pohybu na oběžné dráze.

Současně se počítá s vývojem nových technologií v těchto oblastech:



neustále sledování povrchu Země pro pokročilé zaměřování raketových systémů;

sledování a zaměřování raketových systémů nepřítele;

navigace a přesný čas i v prostředí, kde je rušen signál GPS;

globální a téměř živé situační povědomí o aktivitě na povrchu Země;

vývoj odstrašujících schopností;

vývoj robustní a přizpůsobivé pozemní infrastruktury (včetně kosmodromů);

necentrální a propojené systémy pro řízení boje, velení, kontrolu a komunikaci (BMC3) včetně systémů pro velení, kontrolu a komunikaci jaderných sil (NC3);

globální sledovací systém využívající prvků umělé inteligence pro zpracování dat.

Video: Flotila raketoplánů XS-1 umožní velmi rychle nahrazovat zničené satelity na oběžné dráze Země.

Obecně řečeno, levnější a rychlejší přístup do vesmíru umožní vybudovat obrovskou konstelaci satelitů, které mohou rychle, trvale a ve velkém detailu zajistit sledování každé oblasti na Zemi, ať už pomoci výkonné optiky, radiolokátorů, nebo pomocí prostředků radioelektronického průzkumu.

Zároveň tyto satelity budou levné a velmi rychle nahraditelné ‒ například po nepřátelské akci mocenského protivníka USA ‒ pomocí nové generace velmi levných raketových nosičů.

Americké letectvo společně s agenturou DARPA například vyvíjí malý nákladní robotický raketoplán XS-1, který umí startovat na oběžnou dráhu každých 24 hodin. XS-1 vynese až 2400 kg nákladu při ceně méně než 5 milionů dolarů za start. Letectvo, tedy již nově Vesmírné síly, plánují provozovat minimálně několik XS-1. První start se očekává v roce 2020.

Již nyní letectvo provozuje bezpilotní raketoplán X-37B, který se minulý rok v květnu vrátil ze své 718 dní trvající mise na oběžné dráze. Obsah aktivit X-37B je tajný, ale kromě testování nových technologií raketoplán zřejmě špehoval i cizí vojenské satelity.

Zdroj: Defense.gov, Defense News

Článek vznikl pro web Armádní noviny a byl redakčně upraven. Původní text najdete zde.