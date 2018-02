Ještě letos by se na trhu měla objevit nová bezdrátová sluchátka AirPods. Interně je Apple vede pod označením B288. Zásadní novinkou by měla být vodotěsnost a podpora asistentky Siri. Sluchátka tak budou neustále poslouchat a bez nutnosti jakéhokoliv dotyku budou reagovat na povel „Hey, Siri“.

Integrace AI asistentů přímo do sluchátek nebo chytrých reproduktorů je jedním z hlavních trendů, které byly letos patrné i na největším veletrhu spotřební elektroniky a IT - CES 2018 v Las Vegas. Například konkurenční Alexu od Amazonu se chystá do svých modelů sluchátek letos přidat společnost Beyerdynamic.

Původní sluchátka AirPods jsme otestovali a příliš nás nenadchly. Hrají sice dobře, ale kvalitní zvuk si kvůli jejich otevřené konstrukci v hluku města rozhodně neužijete.



Na velký souboj AI asistentek se můžete podívat zde. Nutno dodat, že od té doby se zejména Google Assistant naučil hodně nových věcí včetně rozpoznávání jednotlivých členů domácnosti podle hlasu (to zatím Siri nedokáže). Chytrý (i když ne zas tolik) reproduktor HomePod se Siri jsme testovali nedávno.

O své místo na trhu s AI asistenty nyní bojují zejména tyto čtyři firmy: Google, Amazon, Apple a Microsoft. Všechny jmenované se snaží právě svůj produkt prosadit jak v domácnostech, tak zejména v automobilech. Zatím nejméně úspěšným hráčem je v této disciplíně Microsoft. A to přesto, že jeho Cortana je součástí nejrozšířenějšího operačního systému pro PC - Windows 10.

O umělé inteligenci a dalších aktuálních trendech v oblasti spotřební elektroniky: