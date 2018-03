Autonomní auta budou řídit lépe než lidi, zatím se bez nich neobejdou

Autonomním vozidlům patří budoucnost, mají zvýšit bezpečnost na silnicích a snížit náklady na dopravu. Asi nejdůležitějším slovem v předchozí větě je ale „budoucnost“. K plně automatizovaným vozidlům, které budou schopné jezdit všude a za všech situací a podmínek bez dozoru a zásahu řidiče ještě povede dlouhá cesta vývoje, testování a legislativních kroků.

Jak zaznělo z úst Jensena Huanga, ředitele společnosti Nvidia, která systémy autonomního řízení vyvíjí a vyrábí, není otázkou, zda budou autonomní vozidla řídit lépe než lidští řidiči, ale kolikrát budou muset být lepší, než je lidé a legislativa akceptují a umožní jim samostatně se zapojit do běžného provozu.

Pondělní nehoda autonomního vozidla Volvo XC90, při kterém v Arizoně zemřela chodkyně (vedoucí kolo), nebo nehoda vozu Tesla Model S před dvěma lety, při které zemřel její řidič, jsou nejspíše do jisté míry výsledkem přílišného spoléhání na zatím ne dokonalý systém. Ten má řidiči pomáhat, v některých situacích a za některých podmínek může i převzít řízení, ale řidič je stále tím, kdo má jízdu a okolí vozu kontrolovat a být připraven okamžitě převzít řízení.

Jak fungují a budou fungovat autonomní vozidla

Zatímco řidič sleduje silnici a provoz pouze dvojicí očí, autonomní vozidlo má k dispozici celou řadu senzorů. Základem jsou kamery, které snímají veškeré dění před, za i okolo vozidla. Ty doplňuje takzvaný LIDAR, což je zařízení, které pomocí laserových paprsků měří vzdálenost veškerých objektů ve svém okolí a to v plných 360° - vytváří vlastně kompletní 3D sken širokého okolí vozu.

Senzorické vybavení aktuálního Audi A8, prvního vozidla dosahujícího třetího stupně autonomie.

Dalším zdrojem dat je radar, který měří zejména dynamické změny ve vzdálenosti objektů od vozu, tedy například brzdící či akcelerující vozidla. Další data přichází z GPS přijímačů s citlivými střešními anténami, díky kterým vozidlo ví, kde se v rámci mapy nachází. Počty a umístění jednotlivých senzorů se liší podle vozidla, respektive tvůrce a generace systému.

Všechna tato data putují do výkonného počítače, který je součástí vozidla. Tyto počítače využívají specializované procesory a další čipy a pro představu nabízejí podobný výkon, jaký byl před několika málo lety dostupný u superpočítačů v datových centrech. V počítači pak systém ze všech vstupních signálů vytváří datový model prostoru, ve kterém se vozidlo pohybuje, a ten analyzuje. Rozpoznává a vyhodnocuje dopravní značení či semafory. Vnímá všechny účastníky silničního provozu a rozpoznává jejich druhy - pozná tak například sportovní vozidlo, dodávku, motorku, dítě s míčem ... a přiřazuje k nim i charakteristické vlastnosti.

Od sportovního vozu lze očekávat rychlejší akceleraci i brzdění, u dodávky naopak delší brzdnou dráhu a možnost zakrytí jiného vozidla. U dítěte a jiných chodců měří rychlost a směr pohybu a vyhodnocuje, zda se může dostat do dráhy vozu. Pokud dítě bez změny rychlosti zaběhne za zaparkovanou dodávku, pro systém nepřestane existovat, naopak jej vyhodnotí jako riziko. Spočítá, zda hrozí riziko kolize případně nejvhodnější způsob, jak se jí vyhnout - úhybný manévr, nebo brzdění. Systém je schopen současně vyhodnocovat a řešit stovky pohybujících se i statických objektů.

Systémy trénují, mají odřízeno miliony kilometrů

Řídící systémy mají odřízeno miliony kilometrů ještě předtím, než je někdo nainstaluje do vozidla. Jsou totiž založeny na systémech umělé inteligence a strojovém učení a stejně jako řidič odjezdí hodiny v autoškole, i autonomní systémy se musí vše naučit. V laboratořích tak systémy dostávají obrovská kvanta videozáznamů z jízd v různých místech, na různých površích, v různých dopravních situacích, v různém počasí a systémy na nich tak trénují své schopnosti v reálném provozu - s trochou nadsázky nabírají zkušenosti jako každý řidič. Zároveň i ještě v této „nehmotné“ podobě mohou být testovány jejich reakce v různých prostředích a situacích.

Pokud máte pocit, že zatím vše vypadalo příliš růžově a přijde nějaké ale, je to pocit správný. Systémy, které dokáží vše zcela spolehlivě rozpoznat a na vše naprosto spolehlivě reagovat a obejdou se proto zcela bez řidiče, budou splňovat podmínky posledního, takzvaného pátého stupně autonomie z šestistupňové škály. A nyní se pohybujeme zhruba v oblasti 2,5. - 3. stupně autonomie. A ten se bez řidiče neobjede.

Stupně autonomie

Podle toho, co autonomní systémy zvládnou a za jakých podmínek, se dělí do pěti, respektive šesti stupňů.

Dosavadním standardem je nultý stupeň autonomie. Tedyauto, které řidiči z hlediska řízení nijak nepomáhá, a tím, kdo ovládá vozidlo, je jen a pouze řidič. Zda vozidlo má či nemá ABS, ESP, ESR a podobné podpůrné bezpečnostní systémy není podstatné, do řízení totiž aktivně nezasahují.

První stupeň autonomie již mají mnozí majitelé mladších vozidel doma. Splňují jej totiž vozidla, která pomocí informací z radarů umí vozidlo přibrzdit a naopak zpět akcelerovat samostatně, bez zásahu řidiče. S trochou zjednodušení, první stupeň autonomie = adaptivní tempomat. Stále je však řidič tím, kdo řídí vozidlo a elektronický systém mu má práci pouze usnadnit a případně pomoci předejít následkům řidičské chyby.

Druhý stupeň autonomie si dnes užívají majitelé nových a novějších vozů s vyšším stupněm výbavy. Ten umí nejen samostatně přibrzdit a akcelerovat podle dění před vozidlem, ale umí samostatně i zatáčet - jsou to různé asistenty pro udržení vozidla v jízdním pruhu (samozřejmě se ještě rozlišuje, zda to zvládá jen s perfektním vodorovným značením, nebo i na na okresce bez čar, ale tím to nyní nebudeme komplikovat). I zde je za řízení zcela zodpovědný řidič, a je tím, kdo kontroluje a vyhodnocuje okolí vozidla a jízdní podmínky, ale v některých situacích (například pomalu jedoucí kolona) již může pustit volant z ruky a sundat nohy z pedálů a vozidlo to odřídí samo.

Třetí stupeň autonomie znamená, že vozidlo (respektive jeho autonomní řídící systém) je již schopné vnímat, kontrolovat a vyhodnocovat své okolí i dopravní provoz a je schopné zvládnout naprostou většinu řídících operací a úkonů. Nemusí to zvládat ve všech podmínkách (to definuje jak výrobce vozu, tak legislativa místa provozu) a řidič musí být vždy připraven na výzvu vozu zasáhnout do řízení. Může se tedy stát, že s vozidlem najedete stovky kilometrů, aniž byste museli cokoli dělat, ale kdykoli vás o to může požádat. Řidič by tak měl být stále ve střehu a připraven převzít řízení vozu. Třetí stupeň je dnešním maximem a je to právě stupeň, ve kterém pracoval vůz Volvo XC90 společnosti UBER, který měl v pondělí fatální nehodu.

Čtvrtý stupeň autonomie je podobný třetímu s tím (velice podstatným) rozdílem, že systém by měl zvládnout situace i bez vyžádání pomoci řidiče. Stále to ale nemusí zvládat za všech podmínek, jen těch, definovaných výrobcem vozidla a místní legislativou (smyšlený příklad pro lepší představu: autonomní řízení nesmí být použito v mlze a na pěších zónách).

Nejvyšší, pátý stupeň autonomie, je zcela autonomní vozidlo. Funguje za všech podmínek a situací, nepotřebuje řidiče. To je finální stupeň autonomních vozidel, při kterém budou ve vozidle jen pasažéři a kdy (nejspíše) z kabin zmizí volant a pedály.

Dnešní systémy toho umí hodně, nesmí se ale přeceňovat

Jak jsme již řekli, nejvyspělejší autonomní systémy mají dnes stupeň 3 a bez řidiče se neobejdou - s tím je potřeba vždy počítat.

Elon Musk, který stojí za automobily Tesla, předpověděl, že chce systémy schopné pátého stupně autonomie ve svých vozech představit do roku 2019. Ostatní odborníci mají ale odhady o něco skeptičtější. Úplně jinou otázkou ale samozřejmě je, kdy bude v různých zemích provoz plně autonomních vozidel legislativou vůbec umožněn.

Nejprve se s autonomními vozidly setkáme v podobě autobusů jezdících například po školních kampusech, nebo firemních areálech - v jasně definovaném a kontrolovaném prostředí. V běžném provozu bude zatím vždy za volantem sedět řidič.