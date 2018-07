Nekupovat, nezkoumat: Bzučáky proti komárům nefungují, shodli se vědci

Zní to tak chytře a lákavě jednoduše. Žádná chemie, žádné repelenty, žádné spreje a krémy. A hlavně žádné štípance. Stačí zapnout malý elektronický přístroj, který vyluzuje zvuky o vysoké frekvenci (tzv. ultrazvuk). To aspoň tvrdí výrobci těchto ultrazvukových odpuzovačů komárů.

Přístroje, které vyluzují zvuky o frekvencích mimo lidmi slyšitelné spektrum, čímž mají údajně odpuzovat komáry, jsou v prodeji už minimálně padesát let. Nově se k nim přidaly i aplikace pro mobilní telefony, které chtějí stejným způsobem docílit téhož efektu.

Nabídka produktů na elektronické odpuzování komárů je bohatá i na českém trhu.

Na trhu je k dispozici celá řada podobných produktů. A to i přesto, že neexistuje jediný důkaz pro to, že by byly takové přístroje byť jen minimálně účinné. Naopak, vědecké studie z celého světa se shodují, že efekt těchto zvuků na výskyt a „přistání“ komárů je nulový. Jenže ono to na první pohled zkrátka vypadá tak logicky... Komáři vyluzují zvuk o vysoké frekvenci. Když tento zvuk napodobíme, tak je zastrašíme.

Zvuk nemá negativní vliv na lidi, ale na komáry taky ne...

Na trhu se podobné přístroje mohou prodávat především proto, že je celkem dobře ověřeno, že nemají na lidi negativní vliv. Sotva slyšitelný zvuk o vysoké frekvenci tak obvykle nevadí státním regulačním orgánům na ochranu spotřebitele.

To ovšem neznamená, že tento ultrazvuk vadí komárům. Konkrétně samičkám komárů, které lidem sají krev a mohou tak způsobit nepříjemné svědění. Navíc mohou přenášet infekční nemoci, například malárii.

Proč by vlastně zvuk měl komáry (samičky komárů) odrazovat? Jedním z důvodů má být snaha samiček vyhnout se ostatním komárům. Někdy se zmiňuje jiný důvod: snaha komárů vyhnout se ultrazvukovým „radarem“ vybaveným netopýrům.

Ani jedno z těchto vysvětlení ovšem neobstojí v praxi: „Ačkoli obě teorie mohou znít přesvědčivě, nejsou podloženy žádnými publikovanými poznatky.“ Vědci zjistili, že samičky obvykle nemají tak vyvinutý sluch jako samečci. Zvuky o vysokých frekvencích jim tedy nevadí a nevyhýbají se jim. Navíc zvuk komářích křídel není na frekvenčním spektru v oblasti ultrazvuku, tedy mimo rozsah lidského sluchu. To je ostatně nabíledni: kdyby komáří křídla vydávala zvuk o ultrazvukové frekvenci, nikdy bychom komára neslyšeli.

Experimenty „na vlastní kůži“ po celém světě

Nakonec ale nejde o to, zda vědci mají či nemají vysvětlení pro to, jak elektronické odpuzovače komárů (dále EOK) fungují. Záleží na tom, zda skutečně fungují. A zde může být skrytý důvod toho, proč se tyto přístroje nadále prodávají po celém světě: pro zákazníka, který si takový přístroj koupí, je těžké objektivně změřit, jestli jej dneska komáři poštípali méně, protože měli puštěný bzučák, jestli se mu to jen zdá (placebo efekt, přání otcem myšlenky), nebo jestli ten den zkrátka komáři jen méně štípali.

Porovnání, které eliminuje ostatní proměnné, je velmi těžké. Britsko-íránský tým vědců publikoval v Cochrane Database of Systematic Reviews metastudii, ve které identifikoval desítku studií experimentálně analyzujících, zda EOK skutečně fungují.

Přehled studií zahrnutých do metastudie

Téměř všechny experimenty používaly „živou návnadu“, což je označení pro nebohého vědce (nebo jeho asistenta), který trpělivě čekal v místnosti, aby následně spočítal „počet dokončených komářích přistání“.

Počty komárů v rámci experimentů

Je vidět, že výzkum probíhá minimálně od poloviny sedmdesátých let. A už tehdy výsledky naznačovaly, že elektronické odpuzovače nefungují. Na základě těchto výsledků byly dokonce v některých státech přístroje slibující odpuzování komárů zakázány a jejich výrobci veřejně obžalováni. Navzdory tomu jsou ale přístroje i nadále dostupné. Výrobci nadále slibují, že jejich zařízení „účinně odpuzuje komáry“. Někteří dokonce mluví o „vědeckém základě“ těchto tvrzení.

Metastudie, která shrnuje nejlepší dosud provedené studie na toto téma, ale takový pohled jednoznačně vyvrací. Nenalezli žádnou studii, která by experimentálně ověřila byť jen nepatrnou účinnost. Naopak, komáři na lidech přistávali (a štípali je) úplně stejně. Bylo jedno, zda byl v místnosti zapnutý EOK, vypnutý EOK, žádný EOK nebo zařízení vydávající jiné zvuky. Nic z toho nemělo na výskyt komárů a jejich útočnost reálný vliv. Testované bzučáky vyluzovaly různé frekvence, od 125 Hz do 75 kHz. Ale ani různé frekvence neměly vliv - chování komárů se nezměnilo.

Všechny studie zjistily, že elektronické odpuzovače komárů jsou neúčinné.

Falešný pocit bezpečí

Vědecké studie obvykle končí tím, že problematika by si zasloužila další výzkum, například experimenty konkrétně zaměřené na nějakou specifickou oblast. V komáří metastudii ale - díky jednoznačným datům - v závěru čteme velmi jasná tvrzení:

elektronická zařízení na odpuzování komárů založená na ultrazvuku nejsou účinná, neměla by být používána ani doporučována

další testování těchto zařízení by byla ztráta času, neboť dosud provedené studie mluví jasně

Závěr: Elektronické odpuzovače komárů nejsou účinné a neměly by být používány ani doporučovány

Mohlo by se zdát, že vědci zde dělají z komára velblouda. Když si někdo koupí nefunkční šmejd, je to ostatně jeho věc, dalo by se namítnout. Jenže v zemích, kde se veřejné zdravotnictví potýká s komáry přenášenou malárií, jsou ultrazvukové bzučáky reálný problém.

Pokud v Česku někdo koupí do kočárku elektronický ultrazvukový bzučák, aby své miminko ochránil před komáry, výsledkem je maximálně uplakané dítě s několika pupínky. V malárii postižené oblasti ale může koupě bzučáku uchlácholit jejich majitele do pocitu falešného bezpečí. Mají přece „vědecky potvrzený bzučák“, tak co by se zdržovali s repelentem nebo moskytiérou. Přitom důsledná aplikace ochranných prostředků může výrazně snížit riziko malárie. Nefunkční bzučák tak reálně poškozuje zdraví uživatelů.

To je ostatně jev společný řadě pseudovědeckých metod (virgule, multivitamíny proti AIDS, MMS, homeopatie...). Mohou být na první pohled neškodné, ale pokud se na důsledky podíváme v kontextu, všimneme si, že uživatelům je slibována účinnost, která není potvrzená ani podložená. V takovou chvíli je potřeba srovnávat účinnost nikoli s placebem, ale s neúčinnější dostupnou metodou.

Ultrazvukové bzučáky se navzdory jasným dokladům o nefunkčnosti nadále prodávají. Už více než padesát let. Výrobcům se to zjevně vyplatí, a to i přes riziko toho, že se tím u části svých zákazníků zesměšní.

Recenze uživatelů na ultrazvukový odpuzovač komárů značky Chicco

Pokud jste podobný bzučák proti komárům zakoupili, můžete jej zkusit reklamovat. Výsledek takové reklamace ale není jistý - výrobci obvykle své sliby o odpuzování komárů formulují velmi vágně. Při podrobnější analýze se často ukáže, že ve skutečnosti nikde oficiálně netvrdí, že bzučák skutečně komáry odežene. I zde tedy platí klasické „caveat emptor“ - zákazník si musí dávat pozor na to, co kupuje.

I tak se ale určitě najde řada lidí, kteří mají bzučák zapnutý celé léto a libují si, jak je ultrazvuk krásně chrání od komárů. V takovém případě můžete z přístroje klidně vyndat baterii. Na funkci to nebude mít vliv.