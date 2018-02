Vláda KSČ: vězení, perzekuce, znárodnění. I kvůli únoru 48 vzniklo NATO

Odplata neposlušným Z národních výborů vyhodily samozvané akční výbory na 40 tisíc nekomunistů. Desetitisíce dobrovolných funkcionářů nekomunistických stran ztratily zaměstnání. Ze státních a veřejných služeb muselo odejít 28 tisíc lidí. Skoro 5 000 důstojníků armády, tedy třetina, svléklo uniformy. Z vojáků, kteří sloužili na Západě, nezůstal ani jediný – pokud se nestal slepě poslušným komunistou a udavačem. Ze služeb SNB vyhodili od února do června 1948 na 2 300 mužů. Okolo 7 000 vysokoškoláků, což představovalo asi čtvrtinu, vyloučili z dalšího studia a s nimi 600 jejich profesorů. Nepohodlnými se stalo skoro 300 ředitelů podniků a jejich náměstků, tedy polovina. „Buržoazní“ rodiny komunisté násilně vystěhovali z jejich bytů do polorozpadlých příbytků na konci světa. V Praze to postihlo asi tisíc rodin, v Brně 800, v Bratislavě 600. Tisíce politicky nespolehlivých učitelů, novinářů a dalších intelektuálů musely přejít jako nekvalifikovaní dělníci do továren. V táborech nápravných prací se v letech 1948–1954 vystřídalo 21 tisíc lidí. Asii 60 tisíc mužů se v letech 1950–1954 dostalo do Pomocných technických praporů (PTP), kde namísto vojenské služby těžce pracovali za ponižujících podmínek. Další narukovali do Vojenských báňských oddílů (VBO), aby vypomáhali při těžbě uhlí a rud. V říjnu 1948 jich tam pracovalo na osm tisíc. Konec soukromého sektoru Komunisté znárodnili 95 % veškeré průmyslové výroby. Koncem čtyřicátých let začali zakládat v ČSR jednotná zemědělská družstva (JZD). Po vzoru SSSR se pustili do kolektivizace zemědělství. Rolníky, kteří do nich nechtěli vstupovat, šikanovali. Nejdřív jim předepisovali nesplnitelné dodávky obilí, masa, mléka a vajec a potom je i zavírali a násilně vystěhovávali. Podle údajů z roku 1968 bylo z usedlostí, na kterých hospodařili členové selských rodů v řadě případů několik set let, násilně vysídleno na 27 tisíc lidí. Současně přišli na řadu i drobní živnostníci: obchodníci, trafikanti, holiči, ševci, truhláři, kováři a všichni ostatní. Řadou nátlakových akcí je přinutili, aby vstupovali do obchodních a výrobních družstev, kde se stávali zaměstnanci. Likvidace nepohodlných úředníků V létě 1951 bylo ze státních služeb propuštěno a převedeno „do výroby“ 77 tisíc lidí – prý se musela omezovat administrativa. Na jejich uprázdněná místa v politice, hospodářství a Bezpečnosti nastupovali nekvalifikovaní lidé vybavení legitimací KSČ. Bylo jich na 250 –300 tisíc. Většina měla jenom základní školu, administrativě a řízení nerozuměla, proto jich tam muselo nastoupit víc, než kolik úředníků odešlo. Třebaže později absolvovali různé kurzy, do problémů, které museli řešit, nepronikli a zavinili zmatek na všech úrovních řízení. Takřka čtvrt milionu ve vězení Po uchopení moci zlikvidovali komunisté všechny aktivní občany – odbojáře, vojáky a členy jiných politických stran, kteří slepě nevyznávali jejich víru, a proto jim mohli být v budoucnosti nebezpeční. Do žalářů bylo v letech 1948–1989 odsouzeno nejméně 205 486 lidí z politických důvodů. Desetitisíce se jich odtamtud vrátilo s podlomeným zdravím, jako invalidé a mnozí předčasně zemřeli. Množství věznic a koncentráků se měnilo, například na začátku padesátých let existovalo 13 pevných věznic a na 180 pracovních táborů. Za politicky kvalifikované zločiny bylo podle zjištění pracovníků Ústavu pro studium totalitních režimu (ÚSTR) odsouzeno a popraveno z politických důvodů 247 mužů a jedna žena (Milada Horáková) – za Gottwalda 189, za Zápotockého 41, za Novotného 12, poslední v listopadu 1960. Většina popravených byli lidé naprosto nevinní, postavení před soud na základě vykonstruovaných obvinění, stejně jako skuteční účastníci protikomunistického odboje. „Odlišení obou skupin je i v tomto případě komplikované, rozsudky udávají nejčastěji trestný čin velezrady, vojenské zrady, špionáže, sabotáže, vyzvědačství, návodu k vraždě, pokusu o vraždu atd.,“ uvedl historik Petr Mallota z ÚSTR. „Ani jedno z výše uvedených čísel v sobě nezahrnuje popravené na základě retribučních zákonů.“ Tedy za zločiny během německé okupace. Ve věznicích zemřelo nejméně 4 495 lidí. Mnohá úmrtí jsou velmi podezřelá, 334 vězňů prý zemřelo na srdeční zástavu, 55 spáchalo údajně sebevraždu a 136 zahynulo při úrazech. U 226 úmrtí je uvedeno pouze: „příčina smrti nezjištěna“. Ve vyšetřovací vazbě skončilo své životy nejméně 170 osob, z toho 25 žen. Za nejčastější příčinu smrti se uvádí srdeční choroby, plicní choroby a sebevraždy. Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV) však předpokládal, že množství lidí, kteří se z komunistických kriminálů nikdy nevrátili, bude pravděpodobně několikanásobně vyšší. Další přišli o život při zatýkáních. Na hranicích se Západem zastřelili pohraničníci 174 uprchlíků, ale i západoněmeckého turistu, který se dostal do blízkosti hranic a byl na německém území. V pohraničních řekách se utopilo 11 lidí. V roce 1953 byly hranice obehnány drátěným zátarasem pod vysokým el. napětím, tam zahynulo dalších 88 lidí. Jednoho uprchlíka roztrhali psi, dva přišli o život na nášlapných minách. Také bylo sestřeleno pět pilotů na různých aeroplánech, dalších pět zahynulo v autech při nájezdech do zátarasů. Pět lidí spáchalo sebevraždu těsně před zatčením, jednomu selhal organismus po zadržení. Z příslušníků Pohraniční stráže se nevrátilo domů 648 mladých lidí, pouze asi dvanáct jich zahynulo při střetnutí s “narušitelem hranic“, jak zněl oficiální termín. Ostatní skončili jiným způsobem: sebevraždou, na nášlapných minách či při odminovávání, chybným vstupem do elektrické bariéry a podobně, rozhodně však následkem tvrdé služby a hazardování se životy vojáků. I mnozí horliví komunisté, kteří převrat řídili, skončili po vykonstruovaných procesech. Na šibenici se dostali Rudolf Slánský, Karel Šváb, Vlado Clementis a další. V kriminálech strávili dlouhá léta Marie Švermová, Josef Pavel, Štěpán Plaček, Gustáv Husák a jiní. Někdejší velitel StB Jindřich Veselý zřejmě neunesl pocit viny za některé zločiny, proto spáchal sebevraždu. Rudolf Slánský ještě u moci. Na snímku kráčí uprostřed. Z procesu Milady Horákové Největší exodus Řada nekomunistických prominentů postupně utekla na Západ: politici Petr Zenkl, Hubert Ripka, Vladimír Krajina, Václav Majer, Ota Hora, Ivo Ducháček, Štefan Kočvara, kancléř Jaromír Smutný, generálové František Moravec, Bohumil Liška, Mikuláš Ferjenčík, Sergej Ingr, Antonín Hasal, dále spousta západních letců, prokurátor Jan Drábek, šéfredaktor Svobodného slova Ivan Herben, jeho kolegové Ferdinand Peroutka a Pavel Tigrid, Benešův lékař Oskar Klinger. Zpočátku Gottwald odchody bývalých politiků dokonce schvaloval. Na nátlak Kremlu a vedení StB pak nařídil obrat: uprchlíky chytat a posílat do žalářů! V únoru 1949 se ve Washingtonu sešla řada předních politiků, která vytvořila Radu svobodného Československa jako zastřešující orgán exilu. Jejím předsedou byl zvolen Petr Zenkl, náměstkem Slovák Jozef Lettrich. Po sovětské okupaci, v letech 1968–1989, zvolilo exil 74 tisíc lidí. Podle ÚDV uprchlo v letech 1948–1987 přesně 170 938 občanů. Vyšetřovatelé však zdůrazňují, že čísla nejsou konečná, mnoho materiálů se dosud nepodařilo zpracovat nebo prostě zmizelo. Byl to největší exodus, jaký naše země v tak krátkém období prožila. Legálně se během 40 let komunistického režimu vystěhovalo na Západ dalších 60 tisíc lidí. Mnozí byli vzdělaní a moudří, patřili k elitě národa. Ovšem odešlo i mnoho mladých dělníků a lidí s nižším vzděláním. Na základě amnestií se v letech 1955–1987 vrátilo do republiky podle šetření ÚDV 9 566 osob. Československá rozvědka se pokoušela unést některé důležité uprchlíky, celkem se jí to povedlo ve více než dvaceti případech. Nejvýznačnějším úlovkem byl bývalý sociálně demokratický ministr Bohumil Laušman, unesený z rakouského Salcburku, který nakonec zemřel v československém vězení. Třetí zahraniční odboj Už na jaře 1948 se začaly vytvářet v Západním Německu výzvědné skupiny vedené uprchlými československými důstojníky, které zaštiťovaly západní zpravodajské služby. Skupiny vysílaly do Československa kurýry či také agenty-chodce z řad uprchlíků, kteří sbírali informace od lidí z armády, bezpečnosti, státní správy a průmyslu. O tyto agenty pečovalo množství pomocníků. Vznikaly rovněž protikomunistické odbojové sítě na území republiky, vybavené vysílačkami. Na počátku padesátých let, kdy se nebezpečí konfliktu zmenšilo, a československé hranice začaly být ohrazovány, tento typ odboje končil. Stb nasazovala vlastní agenty do domácích skupin a další vysílala do řídicích orgánů skupin v západním Německu a Rakousku. Podle historika Prokopa Tomka podchytila StB na čtyři tisíce lidí, kteří se těchto akcí účastnili. „K dlouholetým trestům vězení bylo odsouzeno asi 250 kurýrů,“ napsal Tomek v knize Na frontě studené války. „Devatenáct kurýrů bylo popraveno, nejméně sedm zahynulo na hranicích, jedenáct zemřelo ve vězeních.“ Jaký měla činnost těchto protikomunistických zpravodajců význam? To žádná západní služba dosud nezveřejnila. Nicméně v letech, kdy se čekal útok Rudé armády na západní Evropu, byly všechny informace užitečné.