PŘEHLEDNĚ: Facebook ukázal, jak jej během voleb zneužila ruská propaganda

Téměř rok po amerických prezidentských volbách vycházejí najevo další podrobnosti týkající se ruských snah ovlivnit jejich výsledek. Část tohoto ovlivňování se děla na sociálních sítích. Dvě třetiny amerických uživatelů Facebooku používá podle Pew Research Center tuto platformu i k získávání zpráv a před volbami byl americký Facebook silně polarizovaný.

Facebook zveřejnil nové informace týkající se jiné strategie: přesně cílených facebookových reklam. Podle zatím dostupných informací Facebook přiznal, že identifikoval:

3 000 reklam objednaných z Ruska

reklam objednaných z Ruska v celkové hodnotě 100 000 dolarů (2,5 milionu korun)

(2,5 milionu korun) tyto reklamy se zobrazily přibližně 10 milionům Američanů

Reklamy u Facebooku zakoupila ruská propagandistická skupina z Petrohradu známá jako Internet Research Agency (dříve též „trolové z Olgina“). Ruská agentura k nákupu reklam podle Facebooku využila na 470 různých prostředníků. Část těchto reklam byla zobrazena před volbami, část po volbách.

Jak funguje cílení reklam na Facebooku:

Facebook předal informace o reklamách a podrobná data o jejich objednání i šíření senátní vyšetřovací komisi. Dále Facebook připravil postupy, jakým se chce do budoucna podobných problémů s propagandou vyvarovat.

Twitter uvedl, že během předvolební kampaně zaznamenal zvýšenou aktivitu botů a spamerů.

Sociální síť Facebook ale nebyla jediným místem, kde se ruský vliv během amerických voleb na síti objevil. Další případy, v mnoha ohledech odlišné od „zneužití“ Facebooku, se v posledních dnech objevily u Twitteru a Googlu.

Společnost Twitter v září ukázala, jak ruská globální televizní stanice RT (dříve Russia Today) utrácela za reklamy v průběhu volební kampaně 2016:

ruskou vládou financovaná stanice utratila 274 tisíc dolarů (asi 6 milionů korun)

(asi 6 milionů korun) příspěvky šířila prostřednictví tří účtů (@RT_com, @RT_America a španělsky psaného @ActualidadRT)

(@RT_com, @RT_America a španělsky psaného @ActualidadRT) promováno bylo 1 823 příspěvků

V případě televizní stanice RT nejde o falešné účty nebo o nakupování přes prostředníky. Protože se však v dokumentu amerických zpravodajských služeb, který zkoumá problematiku ruského ovlivňování amerických voleb (PDF), řeší i aktivity RT na Twitteru, přistoupila společnost ke zveřejnění těchto čísel. Twitter uvedl, že „se obává možného porušení podmínek služby a snah narušit volební práva občanů“ například snahou omezit volební účast šířením dezinformací. Senát, který ruské snahy vyšetřuje, bude podle člena vyšetřovací komise Marka Warnera chtít po Twitteru více než toto strohé vysvětlení.

Google provozuje největší reklamní síť na světě.

Třetí velkou firmou, která možná posloužila jako nástroj pro oslovení potenciálních voličů, je vyhledávač Google. Podle zdrojů Washington Post firma zjistila, že pomocí placených reklam na YouTube a Gmailu mohly blíže neupřesněné ruské entity „šířit dezinformace“. Zdroje z Googlu, které své vyjádření poskytly pod podmínkou anonymity, mluví o 100 tisících dolarů za podobné reklamy (dva a půl milionu korun). Tiskové oddělení Googlu podle uvedlo: „Google nyní podrobněji zkoumá pokusy zneužít reklamní systém. Spolupracujeme s výzkumníky a dalšími společnostmi, abychom pomohli při vyšetřování.“

Protože se tato problematika sociálních sítí, ruského vměšování do amerických voleb a dezinformací řeší postupně už rok, sestavili jsme přehled toho nejdůležitějšího, abychom tyto aktuální události mohli prezentovat v kontextu. Nejvíce toho zatím víme o tom, jakým způsobem posloužila k „informačním operacím“ platforma Facebooku.

1. Co zatím víme o ruských snahách ovlivnit volby v USA?

O ruském vměšování do amerických prezidentských voleb 2016 se mluvilo už před volbami. Dokonce se k němu vyjádřil ruský prezident Vladimir Putin, který takové nařčení odmítl.

„Opravdu si někdo myslí, že by Rusko mohlo jakkoli ovlivnit volbu amerického národa?“

„Ve Spojených státech byla vyvolána hysterie, že Rusko ovlivňuje americké prezidentské volby. (...) Je mnohem snazší odvést pozornost lidí takzvanými ruskými hackery, špiony a vměšováním,“ řekl Putin novinářům v říjnu 2016. „Opravdu si někdo myslí, že by Rusko mohlo jakkoli ovlivnit volbu amerického národa? To je snad Amerika nějakou banánovou republikou? Amerika je velká mocnost,“ dodal ruský prezident.

„Obávali jsme se, že informace o ruských snahách ovlivnit volby by ohrozily samotnou integritu volebního procesu.“

Po volbách nicméně postupně vyšlo najevo, že se Rusko aktivně snažilo ovlivňovat americké prezidentské volby. Napřed se o těchto snahách mluvilo neurčitě: v červenci 2016 ještě James Clapper, šéf amerických tajných služeb, veřejně prohlásil, že ještě není možné jednoznačně a veřejně říci, kdo za hackerskými pokusy ovlivnit volby stojí.

Ale už v srpnu 2016 se tehdejší prezident Obama od ministerstva zahraničí a FBI dozvěděl o konkrétních ruských pokusech ovlivnit volby. Obama však nechtěl tyto informace příliš publikovat, protože se bál, že by to podkopalo důvěru v americké volby, píše v rozsáhlém článku mapujícím Obamovy snahy Washington Post. „Jeden z kandidátů, jak si jistě vzpomínáte, předpovídal, že volby budou nějakým způsobem zfalšované,“ uvedl pro New York Times Obamův bývalý zástupce pro vnitřní bezpečnost. „Obávali jsme se, že by (zveřejnění informací o ruských snahách ovlivnit volby) mohlo ohrozit samotnou integritu volebního procesu.“

Po volbách, které pro mnohé překvapivě vyhrál Donald Trump, Obama přikročil k částečnému potrestání Ruska za jejich útoky na americké volby, a vykázal z USA desítky ruských diplomatů. V porovnání s jinými na Rusko uvalenými sankcemi však nešlo o radikální krok.

Americké ministerstvo spravedlnosti v květnu 2017 pověřilo vyšetřováním ruského vlivu na americké volby (a volební kampaň) bývalého ředitele FBI Roberta Muellera. Ten vyšetřuje mimo jiné i lidi z Trumpova týmu.

„Vyšetřujeme i stále probíhající ruské ovlivňovací kampaně.“

Na tiskové konferenci v říjnu 2017 republikánský senátor Richard Burr, který vede zpravodajskou komisi senátu, shrnul dosavadní poznatky: „Vyšetřujeme tři věci. Vyhodnocujeme informace zpravodajské komunity o tom, jakým způsobem se Rusko pokoušelo ovlivnit americké volby. Dále hledáme, zda se někdo dopustil nezákonné spolupráce za účelem ovlivnění voleb. A za třetí vyšetřujeme pokračující ruské informační a ovlivňovací kampaně.“

„Zatím nejsme připraveni sdílet naše závěry, protože ještě nejsme s vyšetřováním hotovi,“ řekl Richard Burr. „Ale můžu potvrdit, že ruské tajné služby jsou odhodlané, chytré a já doporučuji všem volebním štábům a všem volebním institucím, aby tuto hrozbu braly velice vážně, zvláště s blížícími se listopadovými volbami a volbami v roce 2018.“

Facebookové reklamy jsou tak jen jedním z mnoha způsobů, kterým Rusko zkoušelo ovlivnit americké volby. Tyto snahy patří do třetí kategorie zmíněné senátorem Burrem: neskončily okamžikem voleb, ale pokračují i nadále.

2. Jde v tomto případě opět o tzv. falešné zprávy (fake news)?

Původně se v této souvislosti mluvilo především o tzv. „falešných zprávách“ (fake news), tedy webech, které se tváří jako reálné zpravodajství, ale publikují smyšlenky. Analýzy ukázaly, že tyto zprávy (psané často pro peníze) se před volbami šířily nebývalou měrou. Jejich reálný dopad na změnu názorů nebo na změnu volebního výsledku je těžko měřitelný. Podle odhadů ekonomů ze Stanfordu, kteří se dopadem falešných zpráv zabývali (PDF), je nepravděpodobné, že by měly samotné falešné zprávy takový vliv, aby změnily volební výsledky o více než několik setin procenta.

Nová pravidla Facebooku V září 2017 představil Facebook nová pravidla, která mají ztížit šíření falešných zpráv nebo nevhodných reklam.

Ale v případě facebookových reklam je situace trochu jiná. Falešné zprávy byly v mnoha případech vytvářeny za účelem zisku z reklam (viz příklad makedonských podnikavců nebo příklad americké redakce Disinfomedia). Před volbami se v polarizované Americe šířily zprávy po Facebooku a Twitteru více než kdy předtím, protože lidé žili politikou a sdíleli s ostatními zprávy, které považovali za důležité a se kterými souhlasili. Právě samovolné šíření ovšem také omezuje schopnost falešných zpráv měnit něčí politické přesvědčení, funguje spíše jako jeho indikátor (člověk, který věří, že papež podpořil Trumpa, bude daleko spíše Trumpův fanoušek, nikoli Trumpův odpůrce) nebo může toto přesvědčení upevnit.

Srovnání předvolebních předpovědí s výsledky

Rusko prostřednictvím již zmíněné Internet Research Agency naopak zadalo reklamy, u kterých přesně nastavili jejich cílení. Konkrétně tyto reklamy cílili na „sofistikovaně zvolené demografické skupiny v oblastech a státech, které se pro Trumpův úspěch ve volbách ukázaly klíčové,“ uvedl zdroj citovaný CNN. Konkrétně šlo například o státy Michigan a Wisconsin. V obou Trump vyhrál rozdílem méně než 1 %, v obou Trump překonal předpovědi. Tento způsob cílení ukazuje, že snahou mohlo být s co nejmenšími výdaji získat co nejvyšší efekt.

Facebook ve své terminologii odlišuje falešné zprávy (fake news) od tzv.informačních operací, cíleného ovlivňování názorů, tedy například státem sponzorované propagandy.

Facebook rozlišuje tyto druhy dezinformací: informační operace (Information Operation) se snaží ovlivnit politickou náladu za účelem konkrétního výsledku. Nepravdivé zprávy (False News) předstírají, že jsou fakticky správné, ale ve skutečnosti úmyslně překrucují fakta. Falešní šiřitelé jsou koordinované falešné účty, které se starají o vyšší dosah dezinformací a ovlivňování politických diskuzí.

3. Jak Facebook zjistil, že Rusko zaplatilo předvolební reklamy?

Mark Zuckerberg, šéf Facebooku, původně zcela odmítal, že by falešné zprávy sehrály nějakou roli ve výsledku voleb: „Myslím, že je to dost šílená myšlenka, že by malé množství falešných zpráv ovlivnilo volby jakýmkoli způsobem,“ řekl po volbách pro TechCrunch.

Mark Zuckerberg, zakladatel sociální sítě Facebook

Později ale vyšlo najevo, že přímo tehdejší prezident Obama varoval Zuckerberga už před volbami, v červnu 2016. Více než o rok později, v září 2016, vyšlo najevo, že Facebook už tehdy před volbami zachytil některé části „ruských informačních operací“ (informační operace je jeden z typů propagandy vyznačující se šířením článků či zpráv za účelem vyvolání požadované nálady nebo reakce).

Mark Zuckerberg nyní označil své tehdejší vyjádření za bláhové: „Po volbách jsem řekl, že myšlenka, že dezinformace na Facebooku změnily výsledek voleb, byla šílená. Ale to byl vyhýbavý komentář, dnes lituji, že jsem to řekl. Je to příliš důležitý problém, než abychom se jím nezabývali.“

„Dobře vytvořená informační operace se může se šířit skrze autentické skupiny lidí, přestože zdrojem informace je například falešný účet.“

Poznání přicházelo postupně. V dubnu 2017 Facebook publikoval dokument (PDF) shrnující, jakým způsobem mohlo dojít ke zneužití facebookové platformy v informačních operacích: „Kdokoli na sociálních sítích se může nahlas vyjádřit k politice. To znamená, že dobře vytvořená informační operace může získat podporu a vliv. Může se šířit organicky, přes autentické lidi a skupiny, přestože zdroj informace není autentický, ale je jím například falešný účet.“

Ukázka fungování informační operace: 1) shromažďování dat, krádeže účtů, 2) tvorba obsahu a jeho rozesílání médiím, tvorba memů, tvorba falešných účtů, 3) šíření obsahu prostřednictvím falešných účtů, tvorba skupin vytvářejících falešný dojem veřejného mínění, spamování v komentářích.

Facebook také zpětně revidoval nákupy reklam za rok 2016 a odhalil tak výše zmíněné ruské reklamy: „Našli jsme přibližně tři tisíce reklam za asi sto tisíc dolarů, které byly objednány přes asi 470 falešných účtů a stránek porušujících naše pravidla. Naše analýza ukazuje, že účty a stránky byly spravovány z Ruska.“

Kromě toho odhalil Facebook reklamy za dalších 50 tisíc dolarů, které byly objednány z USA, ale z počítačů, na kterých byla jako jazyk nastavená ruština. „Tyto reklamy nejsou nutně nelegální, našli jsme mezi nimi asi 2 200 politických reklam.“

4. Jak tyto „ruské reklamy“ vypadaly?

Zatím je k dispozici jen několik potvrzených reklam z celkového množství více než tří tisíc. Podle Facebooku šlo obvykle o tzv. „promované příspěvky“. To znamená, že facebooková stránka zaplatí za to, aby se její příspěvek zobrazil více lidem. Inzerent si v takovém případě může mimo jiné nastavit, kolik chce za promovaný příspěvek utratit, návštěvníkům ze kterého státu/města se má zobrazovat a dále lze cílit podle věku, pohlaví, zájmů a velkého množství dalších, často velmi specifických kritérií.

Ukázka možností cílení reklam na Facebooku: lze cílit podle politické příslušnosti, politických sklonů či „pravděpodobnosti, že se daný uživatel přidá do diskuze pod liberálním příspěvkem“.

Cílit umožňuje Facebook na základě zájmů, oboru podnikání i podle přislušnosti k menšinám

Právě tyto reklamy si u Facebooku údajně Rusko přes prostředníky zaplatilo. Obvykle šlo tedy o propagaci daného příspěvku.

Reklamy měly okamžitý cíl vyvolat emocionální reakci, čemuž odpovídalo i jejich cílení. Pokud totiž reklama někoho naštve, vyvolá v něm pocit ohrožení nebo bezmoci, zvyšuje se šance, že bude daná reklama sdílena dále, a to reálnými uživateli, nikoli placeně. Příkladem je reklama, která propaguje právo na držení zbraně.

Ukázka ruských propagovaných příspěvků, které se šířily po Facebooku za ruské peníze: „Proč mám zbraň? Protože pro moji rodinu je jednodušší dostat mě z vězení než ze hřbitova.“ Slogan je variantou podobného sloganu zastánců držení zbraní. Chyba „out of cemetery“ místo „out of the cemetery“ naznačuje, že autor nebyl rodilý mluvčí.

To je typická ukázka informační operace. Nejde v tomto případě o falešné zprávy - stránka se místo toho vydává za reálného amerického voliče, který je názorově vymezený. Stránka si tak snáze najde příznivce. Některé takové stránky cílily na zastánce anti-imigrační politiky, americké muslimy, zastánce držení zbraní, zastánce práv LGBTQ, ale třeba také na milovníky pejsků, uvedly New York Times.

Facebook zatím odhalil několik konkrétních facebookových stránek, které byly založeny za účelem „podněcování politických rozkolů“. Každá z těchto stránek měla jiné zaměření a jinou cílovou skupinu (tyto stránky jsou nyní již smazané). Mediální analytik Jonathan Albright sestavil částečný přehled některých těchto příspěvků (nikoli promovaných reklamou):

Secured Borders - stránka využívající strachu z nelegálních imigrantů. Její nejpopulárnější příspěvek před volbami varoval, že během voleb budou nelegální přistěhovalci hlasovat pro Hillary Clintonovou, po volbách pak tato stránka opakovala tvrzení, že pro Clintonovou hlasovaly 3 miliony nelegálních imigrantů (takové tvrzení nevychází z žádných konkrétních dat)

- stránka využívající strachu z nelegálních imigrantů. Její nejpopulárnější příspěvek před volbami varoval, že během voleb budou nelegální přistěhovalci hlasovat pro Hillary Clintonovou, po volbách pak tato stránka opakovala tvrzení, že pro Clintonovou hlasovaly 3 miliony nelegálních imigrantů (takové tvrzení nevychází z žádných konkrétních dat) Being Patriotic - stránka využívající vlasteneckou rétoriku. Kombinuje články podporující veterány s články o pálení vlajky nebo o „nevlasteneckých liberálech plánujících vzpouru“. Nejpopulárnější příspěvek na této stránce varuje, že vláda chce přijmout 620 tisíc uprchlíků, zatímco veteráni jsou na ulicích.

- stránka využívající vlasteneckou rétoriku. Kombinuje články podporující veterány s články o pálení vlajky nebo o „nevlasteneckých liberálech plánujících vzpouru“. Nejpopulárnější příspěvek na této stránce varuje, že vláda chce přijmout 620 tisíc uprchlíků, zatímco veteráni jsou na ulicích. LGBT United - stránka věnovaná upozorňování na porušování práv lesbiček, gayů, bisexuálů a transvestitů. Nejpopulárnější příspěvek ukazuje dvě líbající se dívky: „podívejte se na všechny ty pohoršené obličeje za nimi“.

- stránka věnovaná upozorňování na porušování práv lesbiček, gayů, bisexuálů a transvestitů. Nejpopulárnější příspěvek ukazuje dvě líbající se dívky: „podívejte se na všechny ty pohoršené obličeje za nimi“. United Muslims - stránka vydávající se za místo, kde američtí muslimové upozorňují na diskriminaci v USA. Nejoblíbenější byl příspěvek upozorňující na „experiment s obtěžováním muslimů v New Yorku“.

- stránka vydávající se za místo, kde američtí muslimové upozorňují na diskriminaci v USA. Nejoblíbenější byl příspěvek upozorňující na „experiment s obtěžováním muslimů v New Yorku“. Blacktivist - stránka se vydávala za anonymního černošského aktivistu, který měl upozorňovat na nespravedlivé zacházení nebo diskriminaci. Nejsdílenější byl příspěvek slam poetry o policejní brutalitě.

Tyto stránky začaly být aktivní v létě 2015, nejaktivnější pak byly v létě a na podzim 2016, ale svou aktivitu neukončily ani po prezidentských volbách.

Ukázka ruských příspěvků šířených po volbách

Jak je vidět, jde o různorodé, často protikladné skupiny a příspěvky, přičemž ty nejsdílenější mají obvykle prvek nespravedlnosti nebo beznaděje. To podle českých odborníků odpovídá cílům ruské dezinformační kampaně: „Pomocí lží, polopravd, relativizace faktů a manipulace provokuje společnost k podpoře nedemokratických, extrémistických postojů a vštěpuje jí pocit bezmoci v rámci demokratického systému (volby, soudy).“

5. Proč nejsou ke stažení všechny tyto podezřelé reklamy?

Facebook předal senátnímu vyšetřovacímu výboru více než tři tisíce reklam, které si podle vyšetřování Facebooku zaplatila přes prostředníky ruská vláda před a po volbách.

Senátor Richard Burr podotkl, že Facebook samotný tyto reklamy může zveřejnit. Nicméně Business Insider cituje mluvčího Facebooku a další své zdroje, podle nichž Facebook nemůže tyto reklamy zveřejnit, protože jsou součástí probíhajícího vyšetřování Roberta Muellera. Zvláštní vyšetřovatel a bývalý šéf FBI Mueller zkoumá mimo jiné i akce lidí z týmu prezidenta Donalda Trumpa a podle vyžádaných dokumentů je možné, že vyšetřován je i samotný Trump (Trumpův tým právníků údajně věří, že tomu tak není a že Mueller veřejně potvrdí, že Trumpa osobně nevyšetřuje).

Ani Google nebo Twitter zatím nezveřejnily konkrétní reklamy, u kterých mají podezření, že je objednali prostředníci ruské vlády.

5. Je známo, nakolik ruské reklamy ovlivnily výsledky voleb?

Měřit konkrétní dopad na výsledek voleb je prakticky nemožné, neboť nelze věrohodně říci, zda někdo volil jinak na základě toho či onoho tweetu nebo facebookového příspěvku. Ruské stránky velmi přesně vybraly témata, která americkou společnost politicky rozdělují: imigrace, držení zbraní, náboženská tradice nebo přístup k právům menšin.

Obecně lze říci, že polarizovaný výsledek voleb v USA rozhodně nebyl výsledkem jakýchkoli ruských informačních operací. Americké výzkumy potvrzují, že mezi příznivci republikánů (též konzervativci) a demokratů (též liberálové) panuje dlouhodobé napětí, které se v poslední době nadále vyhrocuje. „Negativní pocity vůči té druhé straně jsou velmi silné napříč spektrem. V mnoha případech jsou silnější než pozitivní pocity vůči straně vlastní,“ podotýká Carroll Dohertyová z PewResearchCenter a její tým. „A tyto pocity se netýkají jen politiky, ale mají i osobní přesah.“

Rozdělená Amerika: Výzkum PewResearchCenter v roce 2016 ukázal, že Republikáni a Demokraté se svých „protivníků“ bojí, jsou na ně naštvaní a zažívají výraznou frustraci.

Ještě hůře dopadli prezidentští kandidáti toho „opačného týmu“. Clintonová si v dubnu 2016, kdy průzkum probíhal, u „svých“ demokratů vysloužila hodnocení 73/100, zatímco u republikánů se propadla na 12/100. Trump zase u republikánů zaznamenal 60/100, zatímco u demokratů se propadl až na 11/100. Propast se navíc dlouhodobě zvětšuje. Zatímco ještě před dvanácti lety byli republikáni i demokraté v mnoha oblastech zajedno, a být „liberální republikán“ nebo „konzervativní demokrat“ nebylo nijak zvláštní, ale dnes je to téměř protimluv.

6. Jaký byl celkový dosah známých ruských dezinformací?

To neznamená, že by nešlo alespoň něco spočítat. Mediální analytik Jonathan Albright sestavil přehled toho, jaký dosah měly některé známé stránky na Facebooku, které byly smazány coby falešné/propagandistické.

Srovnání popularity jednotlivých příspěvků. Je vidět, že velké množství příspěvků s relativně malým dosahem může mít dohromady velký dosah.

Je vidět, že aktivita těchto stránek začala v létě 2015 a stoupala až do voleb na podzim 2016.

Dosah příspěvků na jednotlivých stránkách „ruských informačních operací“ v průběhu času. Je vidět, že aktivita stránek po volbách neskončila. Na ose Y je počet interakcí (reakce a komentáře) na příspěvky.

Zatímco placených zobrazení bylo podle Facebooku asi 10 milionů, celkově se tyto příspěvky mohly zdarma nasbírat stovky milionů zobrazení, odhaduje Albright: „Primární snaha o ovlivnění se nemusela dít přes placené příspěvky. Nejlepší je v tomto případě organický dosah.“ Organickým dosahem se rozumí šíření mezi reálnými uživateli Facebooku prostřednictvím sdílení nebo lajkování příspěvku, což zvyšuje šanci, že se příspěvek zobrazí více lidem.

Porovnání popularity (počtu interakcí) jednotlivých příspěvků zrušených ruských stránek v čase

7. Existují důkazy o spolupráci Trumpova týmu s Rusy?

Údajná ruská podpora Trumpovy kandidatury je jedna věc, jinou otázkou je, zda Trumpův tým během prezidentské kampaně s Ruskem spolupracoval. Tato otázka Trumpův elektorát podle průzkumů (PDF) nechá v podstatně chladným, ale jeho političtí protivníci se jí věnují soustavně.

Bývalý šéf FBI Robert Mueller, který vede vyšetřování ruského vlivu na volby, před zahájením slyšení. (21.6. 2017)

Tématem se zabývá několik komisí v obou komorách Kongresu, Trumpovo ministerstvo spravedlnosti nakonec neochotně jmenovalo speciálního vyšetřovatele, který má na otázku po spolupráci odpovědět. Stal se jím další bývalý ředitel FBI, Robert Mueller. Jeho jmenování bylo do značné míry důsledkem nečekaného a dost nestandardního (ovšem zcela zákonného) Trumpova odvolání tehdejšího šéfa FBI Jamese Comeyho. V jeho případě nešlo jednoduše odmítnout podezření, že odvolání mohlo být výrazem prezidentovy nelibosti s Comeyho zájmem o vyšetření „ruské kauzy“.

Vyšetřování stále pokračuje, zatím největší „úlovek“ je odhalení schůzky mezi několika členy Trumpova týmu, včetně jeho syna Erika Trumpa, tehdejšího šéfa kampaně Paula Manaforta a také Trumpova zetě Jaroda Kushnere, s ruskou právničkou Nataljí Veselnickou, která má mít blízko ke Kremlu. Lidé z Trumpova výboru sami říkají, že od schůzky očekávali ruské „kompro“ na Clintonovou. Tvrdí ovšem, že schůzka nic nepřinesla a spolupráce nijak nepokračovala a nic zatím nedokazuje opak.

Paul Manafort Eric Trump Jared Kushner

Vyšetřování ruského vlivu výsledek voleb nezmění, může ale Trumpa dostat do nepříjemné situace

I kdyby zvláštní vyšetřovací komise dospěla k závěru, že Rusko ovlivnilo volby, nemělo by to na jejich výsledek vliv. Pro Trumpa by měly závažnější dopad případné nálezy ohledně jeho údajné spolupráce s Ruskem.

8. Jak se politické reklamy on-line změní?

Na základě současné kontroverze kolem placených reklam a dalších politických aktivit na sociálních sítích se podle NPR rýsují některé změny v amerických zákonech, které by měly narovnat prostředí. Nyní je totiž například politická reklama v televizi či v tisku zákonem regulovaná. Musí například obsahovat informace o tom, kdo ji zaplatil.

„Senátoři nyní pracují na legislativě, která by vyžadovala po webových platformách, tedy i po Googlu a dalších, aby zveřejňovaly jména lidí a organizací, které zaplatily více než 10 tisíc dolarů za volební reklamy,“ říká Laura Sydellová.

Facebook už nyní zavádí nová pravidla pro volební kampaně podobná těm, které platí pro předvolební reklamy v Česku. Reklama třeba bude muset obsahovat informaci o tom, kdo ji platil a tato informace bude Facebookem ověřována.

Facebook také oznámil, že uvede další způsoby, které mají zlepšit orientaci uživatelů v předvolebních kampaních. Političtí aktéři budou muset vytvářet veřejně dostupný katalog všech variant dané reklamy. Cílem je dát nahlédnout pod pokličku politického marketingu: jinak může politik pomocí cílení reklamy ukazovat různým skupinám voličů různé, třeba i zcela protichůdné příspěvky. Zatím však není jasné, pro koho budou tato pravidla platit: zda jen pro politiky a politické kandidáty, nebo i pro další v politice aktivní organizace.

Vyšetřování ruského vlivu na americké volby tak může přinést řadu reforem přímo v legislativě USA. Zároveň je připomínkou toho, jak významnou a zatím zdaleka ne prozkoumanou roli hrají sociální sítě v politickém boji na domácí i mezinárodní scéně.