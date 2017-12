Hračky pro geeky i praktické dárky. Redakce Technet.cz doporučuje

Tipy od Honzy Kužníka

Ukolébavky

Už jsou to čtyři roky, co se nám narodil syn. Dětské knížky mu do foroty kupuji celou tu dobu. Ačkoliv těch kvalitních na trhu objektivně přibylo, stále jich podle mě není dost. Pokud tedy stejně jako já, hledáte, čím své dítě i sebe potěšit, mám pro vás dva aktuální tipy.

Časopis Raketa

Časopis Raketa z vydavatelství Labyrint. Od začátku za ním stojí dvě ženy - Johana Švejdíková a Radana Litošová. Do roka vychází čtyři čísla a každé je vždy věnováno jednomu tématu. To zatím poslední prosincové je například o strachu a jeho součástí je krásný „ufo“ plakát s vesmírnými příšerkami, který si mohou děti (nebo když budete rychlejší, vy) vybarvit. Roční předplatné vyjde na 356 Kč.



Druhým tipem je knížkodeska , což je kniha s vloženým cédéčkem autorské dvojice Robin Král (držitel ceny Magnesia Litera) a Honza Lstibůrek (hudební skladatel a jeden z nejvyhledávanějších českých baskytaristů). Dílo se jmenuje jednoznačně – Ukolébavky. A jak s nadsázkou říkají sami autoři, je to první deska, kterou byste nikdy neměli doposlouchat do konce. V opačném případě jste „to vlastně asi nepochopili“. Královy texty na Lstibůrkovu hudbu zpívají Ewa Farna, Tomáš Klus a sestry Páchovy. Kniha se dočkala precizní grafické úpravy, kterou si na křtu pochvaloval i autor všech ilustrací Jaroslav Róna. Knihu si můžete koupit přímo na stránkách tvůrců. Jedinečný projekt dua K+L navazuje na nejen kritiky ceněnou koncepční desku Blázinec. Knížku pořídíte za 499 Kč.



Knížkodeska Ukolébavky s ilustracemi Jaroslava Róny, hudbou Jana Lstibůrka a texty Robina Krále. Robin Král, Jan Lstibůrek, Jaroslav Róna a Tomáš Klus na křtu knížkodesky Ukolébavky. Tomáš Klus se podepisuje na křtu knížkodesky Ukolébavky.

Fotokniha

Tenhle dárek dávám v rámci rodiny asi nejraději. Vždy zabere. Fotokniha složená ze společných zážitků nebo snímků rostoucího vnoučete v sobě nese i dokumentární hodnotu pro budoucí generace. Proto, až ji budete dělat, nezapomeňte fotografie popisovat, aby se vaši pravnuci nemuseli ptát, kdo je ta roztomilá holčička vedle pradědečka.



Rajče.net slaví první miliardu fotografií.

Zakladatel a autor služby Rajče.net Mirek Buček připravil speciálně pro čtenáře Technetu vánoční slevu 30 %. Zadáte-li při objednávání knihy kód Technet2017, sleva je vaše. Abyste stihli Vánoce, musíte knihu ke zpracování odeslat nejpozději v neděli 17. prosince. Slevu však můžete využít až do úterý 19. prosince.

Rajče má zcela nový editor, ve kterém knihu vytvoříte. Když jsme na tuto službu psali před několika lety recenzi, zvítězilo Rajče svou přehledností a jednoduchostí (prostě vás nenechá udělat ošklivou knížku). A to platí stále. Někteří konkurenti se dnešních dnů ani nedočkali. I nová verze nabízí úplnou automatiku, kdy vybrané fotky na stránky nasází úplně sama a vy následně rozložení můžete, ale taky nemusíte upravit.

Chytrá meteo stanice

Internet věcí je něco, o čem na Technetu píšeme už dlouho. Skutečně funkčních produktů, které by v domácnosti pomáhaly, nebo alespoň potěšily, jsme však zatím mnoho neviděli.

Meteostanice Netatmo Urban Weather Station

Netatmo Urban Weather Station však svou funkci chytré meteorologické stanice plní výborně. Její největší nevýhodou je nesmyslně vysoká cena. Základní set sestávající z vnitřního a vnějšího čidla koupíte za cca 4 000 Kč. Pokud však chcete i sledovat například množství srážek, dáte další dva tisíce za komponentu Netatmo Rain Gauge. Dokoupit můžete i termostat nebo čidlo sledující směr a rychlost větru.

V redakci jsme vyzkoušeli základní sestavu s měřičem srážek a kromě opravdu vysoké ceny jsme byli spokojeni po všech stránkách. Instalace je tak jednoduchá, že ji zvládne skutečně každý. Vnitřní čidlo, které je zároveň hubem pro všechna další připojená zařízení, stačí připojit do zásuvky a mít telefon s nainstalovanou aplikací v těsné blízkosti. Podobně pak probíhá instalace dalších komponent, kdy však stačí vložit respektive odjistit vložené baterie. Při správném umístění dává Netatmo přesné údaje ve všech sledovaných kategoriích. Ukáže vám množství CO 2 v místnosti a hlučnost, kvalitu vzduchu venku (hodnota pm2,5), tlak, vlhkost a samozřejmě teplotu (včetně té pocitové).

Meteostanice Netatmo Urban Weather Station

Veškerá data si lze prohlédnout v přehledných grafech za libovolné období. Netatmo vás na dálku upozorní, když teplota poklesne pod předepsanou hodnotu nebo třeba když je v místnosti příliš vysoká hodnota CO 2 . Stejně tak dá vědět, když se vše vrátí k normálu. Informace máte kdykoliv dostupné v mobilu.

Díky integraci služby IFTT (If This Then That) můžete jednoduchým příkazem opět v rámci aplikace automatizovat některé procesy. Lze například při poklesu teploty automaticky zapnout vytápění atd. Paradoxně nejhůře zpracovaná je samotná aplikace Netatmo. Ne že by nefungovala, ale nenabízí zdaleka tolik funkcí, kolik by mohla. Pokud si však stáhnete alternativní Myatmo (zdarma s reklamou) můžete si nechávat sloupcové grafy, graf s vyznačením maxim a minim, graf za určité období a další. Nabízí také přehledný widget pro mobilní telefon.

Repráček nejen do sprchy

Já vím, je to zhýralost, ale od té doby, co poslouchám mnohahodinové audioknihy (například od OneHotBook nebo Českého rozhlasu), připadá mi sprchování jako zbytečný prostoj, kdy tak činit nemohu. Proto bych si k Vánocům přál voděodolný reproduktor. Vybral jsem si Logitech UE Wonderboom. Důvodů je několik. Dá se zavěsit na baterii sprchy a nevadí mu tekoucí voda (na vodě plave – krytí IP67), má všesměrové vyzařování zvuku (hodí se třeba při poslechu ve více lidech na zahradě) a vydrží hrát přes osm hodin (návod uvádí 10 hodin).

Zvuk je v rámci možností velmi dobrý, výrazné jsou i basy. Na mluvené slovo by jistě stačila i levnější reprobedýnka. Zajímavou fičurou pro někoho může být možnost propojit libovolný počet reprobeden Logitech řady UE dohromady. Všechny pak budou naráz hrát to samé. Wonderboom pořídíte za cca dva tisíce korun.

Logitech Ultimate Ears Wonderboom

Věž s CD a DAB

Audiocédéčko a rozhlas stále pro mnohé zůstávají tím nejjednodušším způsobem, jak poslouchat hudbu. Výběr kvalitních microsystémů už sice není tak široký, jako býval v době, kdy CD vládlo světu, ale některé zavedené firmy stále drží pozice a například Panasonic nabízí hned několik cenově odstupňovaných řešení. Já jsem vybral model Panasonic PMX82EG, který je dražší než ostatní srovnatelné přístroje, ale disponuje dvěma, pro mě důležitými parametry. Umí přijímat digitální rozhlas DAB rozhlas a má vynikající zvuk.

Přes USB DAC převodník k věži připojíte i počítač, ze kterého lze přehrávat cokoliv včetně souborů ve formátu FLAC a dalších. Technologie LincsD-Amp a třípásmové reprobedny se postarají o velmi obstojný přednes. Hudbu z mobilu do věže dostanete přes Bluetooth (včetně NFC) doplněný o funkci Re-Master. Ta se snaží osekané frekvence zrekonstruovat do původní podoby. Co bych přístroji přeci jen vytkl, je absence Spotify Connect a neschopnost zobrazit informace o přehrávané hudbě přes Bluetooth. Jasnou předností pro starší generace naopak bude jednoduchost a přímočarost ovládání.

Panasonic PMX82EG umí DAB,přes USB DAC převodník zvládne hudbu z počítače, přes Bluetooth k ní připojíte mobil nebo přes USB jakoukoliv USB flashku s hudbou.

CD přehrávač zvládne i MP3 CD. USB slot na přední straně si poradí s formáty MP3, AIFF, AAC i bezztrátovými FLAC (až 192 kHz / 24 bitů), WAV (až 192 kHz / 24 bitů), DSD (2,8 MHz). Samozřejmostí je plnohodnotné dálkové ovládání. Věž pořídíte za cca 7 200 Kč.



Tipy od Vaška Nývlta

Nastavení a vysvětlení chytrého telefonu rodičům/prarodičům

„Chytrý telefon? Co já bych si s tím počala ...“ je možná věta, kterou jste slyšeli od svých rodičů či prarodičů. Přitom je to škoda, při dnešních cenách si slušně fungující přístroj může pořídit téměř každý a je mnoho služeb, které mohou dobře posloužit i těm, kteří si s počítači příliš netykají.

Základem je vyčistit telefon od nepotřebného softwarového balastu a nainstalovat, předvést a vysvětlit několik základních aplikací. Nám se osvědčily například:

- WhatsApp (nebo jiný komunikátor): Posílání krátkých textů a obrázků pomůže udržet snadný průběžný kontakt s rodinou a kamarády. Videohovor pak potěší například pokud jsou děti/vnoučata delší dobu v zahraničí.

Navigace Waze

- Navigace Waze: Pokud je majitel telefonu aktivní řidič či častý spolujezdec, ocení kvalitní navigaci s automatickým vypočítáváním trasy podle hustoty provozu. Waze funguje zcela bezproblémově a zejména ve městech dokáže ušetřit hodně času a nervů v kolonách. Nezapomeňte nastavit komunikaci v češtině.

- Liftago (nebo Uber): Nejjednodušší způsob, jak si objednat odvoz, aniž přesně víte adresu, kde zrovna jste - stačí spustit aplikaci a zadat cíl cesty. Na displeji pak kontrolujete, zda řidič jede podle zvolené trasy, na konci se platba strhne z karty, takže není třeba řešit hotovost.

- Záchranka: Aplikace Záchranka je nejrychlejší způsob, jak si (nebo někomu jinému) zavolat rychlou záchrannou službu. Po stisku tlačítka aplikace vytočí číslo na dispečink záchranky, zároveň odešle SMS s vaší přesnou polohou podle GPS souřadnic vašeho telefonu a záchranáři tak přesně ví, kam jet. V aplikaci můžete mít navíc uloženy důležité informace o svém zdravotním stavu.

- Lékárnička a dávkování: Do šikovné aplikace lze užívané léky vložit pouhým naskenováním jejich čárového kódu, přiřadit jim dávkování a další informace. Aplikace poté připomíná, kdy si u každého léku máte vzít další dávku. Díky přístupu do databáze léčiv zkontroluje případné konflikty účinných látek různých současně použitých léků. U nedobraných léků hlídá jejich životnost.

- Lumosity - trénink mozku: Soubor více než pětadvaceti kognitivních her, které pomáhají udržovat mozek v dobré kondici. Aplikace se soustředí na různé oblasti (postřeh, paměť ...) a za jejich vývojem stojí vědečtí výzkumníci. Mimo Lumosity lze z aplikačních obchodech vybrat i mnoho dalších aplikací, jako křížovky, sudoku, pexeso, mahjong, nebo různé karetní hry, které trénování mozku také prospívají.

Jak ke zhmotnění tohoto nehmotného dárku „pod stromeček“ přistoupíte je jen na vaší fantazii. Doporučujeme také poradit s výběrem vhodného datového tarifu nebo balíčku, pro výše zmíněné služby stačí nějaký úsporný.

Předplatné streamovací hudební služby

Ačkoli některým čtenářům připadá zvláštní platit měsíční poplatky za poslech hudby, která se nikdy nestane vlastnictvím posluchače, my považujeme streamovací hudební služby za vynikající hudební zdroj. Jednak nepřekonatelnou šířkou hudebních katalogů, jednak různými systémy na doporučování muziky, co ještě neznáte, ale mohla by se vám líbit.

Naším favoritem je Tidal, zejména pro špičkovou zvukovou kvalitu a Spotify, pro kompatibilitu s obrovskou spoustou hudebních systémů.

Google Chromecast Audio

Ano, je to starý tip. Ale stále nemá pořádnou konkurenci a stále je to nejelegantnější způsob, jak starší poslechovou sestavu využít pro poslech hudby z on-line streamovacích úložišť, nebo třeba souborů ze síťového disku. Stačí připojit analogovým, nebo optickým digitálním způsobem, v kompatibilních aplikacích zvolit jako výstup zvuku „chromecast“ a poslouchat.

WD MyCloud Home

I s tímto dárkem se trochu opakuji, ale stále se myslím, že koupě síťového disku (NASu) může být za určitých okolností vynikající investicí - například v momentu, kdy vám v notebooku odejde SSD, nebo utopíte telefon. Všechna zařízení můžete mít na síťovém disku zálohována, takže při selhání zařízení nepřijdete o data, která jsou často cennější než hardware.

Soubory a dokumenty uložené na disku máte stále dostupné pomocí aplikace v chytrém telefonu. S chytrou televizí můžete NAS využívat jako zdroj filmů, s hudebním streamerem i jako zdroj hudby. A ačkoli například na servery Google můžete nahrát neomezené množství fotek a videí, na vlastní NAS je můžete nahrávat v plném rozlišení a kvalitě. Jako ideál považuji dvoudiskový NAS nastavený do režimu RAID 1, tedy zrcadlení. V případě poruchy jednoho disku data přežijí na tom druhém.

Tipy od Romana Všetečky

Kryptoměna

Cena virtuálních peněz je sice neklidná, ale na druhou stranu může slibovat zajímavé výdělky (i propady), jako většina rizikových investic.

Nemusíte hned darovat celý Bitcoin a vlastně ani jeho drobné. Možná ještě zajímavější je investice do některé z jiných kryptoměn, které nyní patří co do tržní kapitalizace (celková aktuální hodnota všech mincí) do první šestky s hodnotou přes 10 miliard dolarů. Vedle Bitcoinu je to Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, Lite Coin a Iota. Na druhou stranu se může stát, že některé z méně rozšířených měn se dočkají v budoucnu raketového růstu. Je to jen na vás.

Není tak třeba vkládat nějaké velké sumy, stačí základ za pár desítek či stovek, korun, který si případně obdarovaný rozšíří podle svých možností.

Založit si digitální peněženku, do níž vybranou kryptoměnu vložíte není nijak složité a na internetu najdete mnoho návodů. Doporučuje se využít zavedené produkty a služby, které za sebou mají určitou historii.

Podtip pro majetné: Darujte příslušně vybavený počítač, na němž může obdarovaný těžit kryptoměnu a ještě jej využije pro jiné účely.

Audiokniha

backstage fotky: Česká Miss pro Technet.cz 2014

Kniha je klasika, která nikoho neurazí, ale má jednu nevýhodu. Čtenář má při čtení zaměstnané oči a nemůže se tak věnovat jiným věcem. Právě tento problém řeší zvuková nahrávky knihy, kterou můžete poslouchat na cestě dopravním prostředkem i pěšky, nebo při ručních pracích.

V současné době je nabídka audioknih široká a tak si přijde na své fanoušek všech žánrů

Virtuální realita

Cardboard VR, hračička pro hračičky

K proniknutí do virtuální reality není potřeba nějaké velké investice. Stačí kartonový držák s čočkami Cardboard za několik stovek. Do něj vložíte chytrý mobilní telefon s příslušným softwarovým vybavením. Můžete pak nechat obdarovaného poslat na virtuální výlet třeba až na konec světa, do vesmíru nebo „jen“ do muzea. Nechat ho shlédnout film ve virtuálním prostředí, či si zahrát hru.

Samsung Gear VR + Samsung Simple Controller

Kvalitnější zobrazovač jako Gear VR od Samsungu, je již o něco dražší, stojí několik tisíc korun. Vedle kvalitní optiky pracuje i s vlastním ovládáním a softwarovou knihovnou.

Nejdražší variantou pak jsou systémy pro virtuální prostředí určené pro připojení k počítači či konzoli jako je HTC Vive, Oculus Rift nebo Playstation VR. Tady už se dostáváme na částky na úrovni deseti tisíc korun a k tomu je v případě počítače nutno připočíst i výkonnější sestavu.

Příjemné probuzení

Jsou dny, kdy se vám prostě z postele nechce. Za oknem je tma, budík vám už poněkolikáté zvoní u hlavy. Možná to jde i jinak. Philips to zkouší tak, že spolu se zvukem zařízení Wake-Up Light se zapne i speciální lampička, která simuluje svit východu Slunce a má tak pomoci tělu, aby se lépe adaptovalo na nový den.

Odradit od tohoto dárku může cena, která je několik tisíc korun.

Tipy od Pavla Kasíka

Chromecast pro propojení TV s mobilem

Málokdy se stane, že můžete někomu dát pod stromeček „chytrou televizi“ a neutratit za takový dárek víc než za rodinnou večeři. Zní to trochu jako z teleshoppingu, ale v tomto případě nepřeháním. Chromecast od Google (nyní v druhé verzi) dokáže skutečně proměnit „hloupou“ (čti ne-internetovou, ne-propojenou) televizi v zařízení, které můžete ovládat mobilním telefonem. Jedinou podmínkou je, aby televize měla HDMI vstup a doma bylo k dispozici wi-fi připojení (obě tyto podmínky lze případně obejít pomocí přídavných adaptérů).

Google Chromecast Ultra

Všimli jste si, jak často se celá rodina tísni kolem maličkého displeje mobilu, aby se podívala na video nebo fotky? Smartphone se stal mediálním středobodem pro většinu lidí. Paradoxně se tak nejmenší obrazovka v domácnosti stala obrazovkou hlavní. Díky Chromecastu to můžete změnit. Skoro cokoli, co si prohlížíte na mobilu, můžete snadno poslat na televizi. Video z YouTube nebo Netflixu pomocí vlastní aplikace, jakékoli online video pomocí prohlížeče Chrome v mobilu, a pokud vše ostatní selže, můžete rovnou zrcadlit celý displej mobilu na obrazovku v obýváku. Tip profesionála: obvykle je v takovém případě jednodušší otočit mobil na šířku, než otočit televizi na výšku.

Chromecast pořídíte za cca 1 100 Kč.

Energie na cesty

Máte ve svém okolí fanouška moderních technologií, který sotva odtrhne oči od mobilu? Pak přesně víte, co mu schází - energie. Mobilní telefony dnes s baterií vystačí sotva den. Powerbanka tento problém alespoň částečně řeší. I když přináší další problém: musíte pak nabíjet další zařízení.

Cestovní adaptér Pac2Go

Pokud hledáte dárek pro cestovatele, pro kterého je druhým domovem letiště, doporučuji nějaký dobře navržený mezinárodní adaptér. Já vyzkoušel tři různé a nakonec používám Pac2Go.

Je odolný, funguje (až na některé asijské výjimky) po celém světě, má konektor USB a - to je asi nejdůležitější - sestává pouze z jednoho dílu. Nehrozí tak, že byste zrovna ten místní díl nechali omylem doma. Na českém trhu jsem jej zatím neviděl, ale k sehnání jsou podobné adaptéry s podobnými funkcemi.

Malý nebo velký dron

Testováním levných dronů jsem letos strávil více času než je zdrávo a ohromně jsem si to užil. Je to celkem návyková zábava, zvláště pokud vyberete dron, který umí natáčet video.

Kvadrokoptéra Hubsan H002 Kvadrokoptéra Reely Nano WiFi FPV

Za cenu do tisícovky korun nečekejte zázraky - profesionální dron začíná přibližně na dvacetinásobku této částky - ale jako dárek je podle mého názoru dron super pro děti od 6 do 106 let.

Náš test malých levných dronů z léta 2017:

VIDEO: Velký test malých levných kvadrokoptér

A pokud vás drony zaujmou, třeba se vypracujete mezi světovou elitu dronových závodníků. Náš velký test dronů najdete zde.

Přenosný stativ s držákem na mobil

Kdybych měl vybrat jen jeden „tech“ výrobek, který jsem si letos pořídil, byl by to asi mobilní stativ s držákem pro mobilní telefon. Já vím, není to nic nového ani extra důmyslného. Dlouho jsem myslel, že se bez toho stativu obejdu. Natáčet se přece dá z ruky a mobil můžu kdyžtak vždycky o něco opřít.

Malý stativ s držákem na mobilní telefon

Teď, když stativ mám, ho s sebou beru skoro všude. Natáčím s ním časosběrná videa (podrobný článek očekávejte příští rok, tady je aspoň odkaz na můj starší článek, tehdy jsem ale časosběrem ničil zrcadlovku, což nedoporučuji) a zatím mne to nepřestává bavit. Horší to se mnou mají mí nejbližší. Nabrat časosběrné video trvá třeba hodinu dvě, a pokud si to dobře nenaplánujete, můžete své souputníky neustálým zdržováním trochu nakrknout. Výsledné záběry, které se hodí hlavně do sestříhaného videa z cest, je snad trochu ukonejší.

Ukázky několika mých časosběrných experimentů:

VIDEO: Zachyťte mobilem časosběrné video

Malý stativ má ale mnohem více využití. Jedním z nich je natáčení. Pokud si vyberete kvalitní těžký stativ, pomůže vám stabilizovat mobil a natočené video z ruky bude viditelně kvalitnější.

Nesmíte ale šetřit na držáku pro mobil. Ty méně kvalitní - známé ze selfie tyček - neobejmou mobil dostatečně pevně a přístroj pak může vyklouznout a dopadnout tvrdě na zem.

V redakci máme dobrou zkušenost se stativem Manfrotto MTPIXICLAMP. V čínských obchodech jsme pořídili i lehčí a levnější, ale také celkem kvalitní stativ. Naopak se vyhněte stativům, které jsou příliš malé a lehoučké a tedy i nestabilní.

On-line kurzy nebo předplatné

Čím dál více mediálního obsahu se přesouvá z hmotné říše do digitálního světa. V praxi to znamená, že si platíte měsíční předplatné a přes mobilní aplikaci nebo již zmíněný Chromecast pak můžete poslouchat či sledovat hudbu, seriály a filmy. Kromě toho samozřejmě můžete darovat i předplatné digitálních či tištěných verzí novin, magazínů a dalších věcí, které by mohly potěšit.

Specifickým doporučením jsou pak on-line kurzy. Jejich kvalita se divoce liší kus od kusu, ale některé - byť jsou placené - rozhodně stojí za to. Třeba najdete takový kurz, kterým obdarovaného povzbudíte v jeho koníčku.

Příspěvek na charitu

Z Vánoc se stal neuvěřitelně konzumní svátek. Řada obchodů v měsíci před Vánocemi utrží tolik, co za zbytek roku. Pokud nad takovým množstvím často zbytečně promrhaných peněz kroutíte hlavou, můžete se tomu tak trochu vzepřít a svou peněženkou podpořit projekty, které považujete za smysluplné. To může být pro někoho charita, pro jiného třeba nějaký umělecký nápad nebo podpora konkrétního dětského domova, psího útulku nebo mezinárodní organizace. Prakticky všude vám umožní dar odečíst z daní. A někde dokonce můžete darovat i v oblíbených kryptoměnách.

Tipy od Matouše Lázňovského

Mám dva tipy, každý z úplně jiného ranku. Po zkušenostech z mého poměrně blízkého okolí si troufám doporučit, abyste alespoň zvážili jako dárek kurz užívání počítače/mobilu/tabletu - samozřejmě především pro seniory. Zabijete tím dvě mouchy jednou ranou: rodiče a prarodiče ušetří za telefon, když vám přestanou volat kvůli „nefunkčnímu e-mailu“ a vy si ušetříte nervy (což je samozřejmě primární motivace, to si nezastírejme).

Před pár lety jsme doporučovali osobní technickou podporu pro rodinu jako „dárek od srdce“, který jde navíc darovat na poslední chvíli. To druhé stále platí, ale já jsem přece jen toho názoru, že málokdo z nás dokáže věnovat výuce rodičů a prarodičů tolik času, kolik by si zasloužili.

Dárek má tu nevýhodu, že podle mých zkušeností může být kvalita kurzů velmi různorodá a v některých místech není příliš veliký výběr. Ale na druhou stranu, v tomto případě snad žádné hrozné vedlejší účinky nehrozí.

Druhé mé skromné doporučení už je dárek pro „techneťáky“ v podobě dvou knih, kterými letos čeští vydavatelé dohnali zbytek světa. Obě jsou tak trochu sci-fi, což je předpokládám žánr, ke kterému mají naši čtenáři blízko.

Žánrově čistou sci-fi je první tip, který tvoří dvě knihy (aby to nebylo jednoduché). Jsou to knihy Číňana Liou Cch´-Sina, které letos vydalo vydavatelství Host: Problém tří těles a Temný les (závěrečný díl trilogie se chystá). Je to jedna z těch mála knih v obvykle oddychovém žánru, o které autor při psaní skutečně přemýšlel. Je sice plná fantazie, ale ne samoúčelné. Premisa je sice banální (kontakt s mimozemskou civilizací), ale domyšlena je nečekaně zajímavě. V žánru, který jinak podle mého téměř nestojí za čtení, je tato kniha světlou výjimkou (byť vlastně je spíše temná). Navíc je to sci-fi z Číny, a kdy někdo z vás něco takového naposledy četl?

Druhý titul už žádné čistokrevné sci-fi není, v katalozích by patřil asi do ekonomie, zabývá se ovšem budoucností tak, jak by seriózní futuristická literatura měla: Roboti nastupují od Martina Forda je ovšem knížka, která se populárně-vědecky snaží odpověď na otázku co udělá dnešní vlna automatizace s budoucnosti lidské práce a společnosti. Varujme předem, že Ford je alarmista, který v mnoha ohledech odporuje ekonomické ortodoxii. Dost možná se mýlí, ale já se stejně nemohu ubránit dojmu, že jde o důležité téma, které se přitom ve veřejném prostoru buď vůbec neprobírá, nebo jen neuvěřitelně diletantsky a povrchně. Takže je to dárek se společenským přesahem.

A protože k našemu vánočnímu snění neodmyslitelně patří i nerealistické dárky, na závěr trochu nabídnu i něco pro vás, kultivované vyšší příjmové vrstvy: bibliofilské výtisky. Tedy knihy, které se řádově prodávají za tisícikoruny. Chtěli jsme konkrétně doporučit v hliníku „zabalené“ vydání románu 1984 s ilustracemi Jaroslava Róny, ale to už je rozebrané (byť bylo na poměry bibliofilských výtisků velké, celkem 100 kusů). Určitě si na internetu najdete jiné tituly a jiná vydavatelství.

