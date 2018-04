Napište BFF, abyste ukázali, jak jste důvěřiví. Po Facebooku se šíří hoax

Možná jste si tohoto nesmyslu všimli i na své úvodní obrazovce Facebooku. Pokud ne, máte chytré přátele, kteří vás před touto trapnosti uchránili. Pokud však mezi svými kontakty máte lidi, kteří se na nejnovější facebookový hoax nachytali, nejspíš jste nějakou verzi této fámy viděli. Vypadá takto:

Ukázka hoaxu, který se šíří i v češtině

Tento hoax se v USA šířil už v březnu, před pár dny jej zřejmě někdo přeložil i do češtiny. Z toho, jak rychle se tento nesmysl šíří po největší sociální síti, lze vyvodit tři věci:

Lidé začínají - zřejmě i kvůli medializaci vystoupení šéfa Facebooku před senátem a před sněmovnou reprezentantů - konečně více přemýšlet o soukromí a zabezpečení na Facebooku. Ponětí o tom, jak funguje zabezpečení (nebo jak funguje Facebook) je stále žalostně malé. Facebook má zřejmě stále aktivní algoritmy, které zajistí, že když je pod nějakým příspěvkem hodně komentářů, tak se ukáže více lidem. To přispívá k šíření takovýchto hoaxů, které vyzývají k vložení komentáře.

Proč je to naprostý nesmysl? Pojďme se v rychlosti podívat, co vlastně znamená, že písmena BFF změní barvu. BFF je akronym pro anglické Best Friends Forever. Podobně jako další speciální slova (například „Gratuluji“) změní barvu poté, co jej napíšete do komentářů. Obvykle je to doprovázeno animací. Tuto funkci lze vypnout, proto se někomu zkratka neobarví.

V žádném případě nastavení animace nemá nic společného s tím, jak si zabezpečit účet. Účet na Facebooku si zabezpečte především tím, že máte silné heslo a zapnutou dvojitou autorizaci.

Dost legrácek. Pokud se chcete reálně přesvědčit o tom, že děláte pro své zabezpečení maximum, podívejte se návody Technet.cz:

Vyzkoušejte, zda je vaše facebookové heslo silné:

Pozor! Pokud jste skutečně zadali své heslo, právě jste naletěli na oblíbený trik. Nikdy nezadávejte své heslo jinam, než na zabezpečenou stránku, pro kterou je určeno. V opačném případě může vaše heslo někdo odcizit a případně získat přístup k vašemu účtu.



Doufáme, že byla tato lekce užitečná. Tento skript vaše heslo nikam neukládá, ale to nic nemění na tom, že byste podobným nástrojům neměli věřit.





Poznámka: Doufáme, že jste heslo do textového políčka výše nezadali. Pokud ano, nemusíte se ničeho bát, hesla neposíláme ani neukládáme (můžete si to ověřit pohledem do zdrojového kódu stránky), jen se snažíme varovat lidi před přílišnou důvěřivostí online.