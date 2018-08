Startuje Tankocaching. Hledejte kešky na místech spojených s okupací 1968

Ke každé ukryté schránce (keši) se váže popis jedné události, která se ve dnech invaze v dané lokalitě odehrála. Hra, která je unikátní verzí oblíbeného Geocachingu, začíná 14. srpna 2018 po poledni (a jakmile se daná keš objeví na mapách na serveru Geocaching.com.).



Vždy po sedmi lokalitách zde budeme v pravidelných intervalech uveřejňovat seznam míst, kde jsou kešky uloženy. Prolinky vždy vedou na příslušný odkaz listingu na serveru Geocaching.com. Další várku očekávejte 21.srpna.

První sedmička míst, kde můžete odlovit kešky již dnes, 14. srpna:



První odkaz vždy směřuje na geocaching.com s podrobnými informacemi o lokaci keše. Dokud není keš publikována, je odkaz nefunkční. Odkazy na jednotlivé příběhy budou postupně přibývat tak, jak budou uveřejňovány články.

Počet kešek nebyl zvolen náhodou, odkazuje na datum 21. srpna, kdy z Moskvy řízená vojenská operace začala. Byl to den, kdy naděje velké části obyvatel tehdejšího Československa na zlepšení poměrů v zemi vzaly definitivně za své.

Známé i méně známé příběhy, které hráči budou postupně objevovat, připomínají osobní tragédie jednotlivců a rodin, kterým okupanti zavraždili někoho blízkého.

„Chceme lidem ukázat, kde se tyto pohnuté události odehrály. Když sami stojíte přímo na místě, kde opilý voják jen tak zastřelil nevinného kluka, je to pocit, který si zapamatujete. Je to něco, co z učebnice dějepisu nezískáte,“ říká o záměru hry Jan Kužník, vedoucí redaktor pořádajícího serveru Technet.cz.

První příběh je z Jičína. Lidé zde šli z kina, ale domů se už nedostali. Zastřelil je ožralý voják.

Vydejte se na výlet za poznáním

Tankocaching, stejně jako samotná originální hra Geocaching, v sobě propojuje pohyb, turistiku, umění orientovat se v terénu a touhu po objevování. Navíc přidává i ucelenou exkurzi do nedávné historie.

„Chtěli jsme padesáté výročí okupace ČSSR připomenout formou, která zaujme i mladší ročníky a dá jim možnost se seznámit s událostmi, které jejich rodiče a prarodiče mají stále ještě v živé paměti,“ vysvětluje spoluautorka hry a šéfredaktorka iDNES.cz Naděžda Petrová. Jednotlivé keše jsou rozmístěny po co největším území České republiky tak, aby se mohl zúčastnit opravdu každý.

Tankocaching Jak na to Hra Tankocaching se řídí pravidly Geocachingu. Kromě toho je pro první nálezce připraveno překvapení v podobě malého modelu tanku a prázdné USB paměti. V některých keškách však z důvodu nedostatku místa ani jeden z výše uvedených dárků nenajdete. Pokud nám však jako první nálezce keše napíšete na adresu tanky@technet.cz a doložíte odlovení, cenu vám rádi předáme. Výhru (tank a USB flešku) získává ten, kdo nám jako první napíše, rozhoduje čas přijetí e-mailu. Je možné, že někdo keš odloví, ale o výhru mít zájem nebude. Teoreticky tak mají šanci i další nálezci v pořadí. Speciální odměna za selfie! Když nám navíc jako první pošlete z místa objevu selfíčko (na adresu tanky@technet.cz) s nalezenou keškou, máme pro vás v redakci další drobné překvapení.

Tankocaching pro vás pořádá redakce Technet.cz ve spolupráci se společností Fujitsu Technology Solutions. Autorem odborných textů je historik PhDr. Prokop Tomek, Ph.D. z Vojenského historického ústavu Praha.